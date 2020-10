Daugiabučių gyventojus pakaunėje renovacijos nauda įtikinėti nebereikia

Per pusę sumažėję mokesčiai už šildymą, pasikeitusi namo išvaizda, pagerėjusi gyvenimo kokybė ir pakilusi būsto vertė. Tokius pranašumus įvardija renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Pakaunėje jau 49 renovuoti daugiabučiai, dar penki artėja link pabaigtuvių.

Renovacijos procesas Kauno rajono savivaldybei suteikė kelis iškalbingus pokyčius – Garliavoje yra daugiabutis čempionas, kuriam po atnaujinimo pavyksta sutaupyti apie 68 proc. šilumos energijos, taip pat namų, pasiekusių B klasę ir įspūdingą estetinį vaizdą. Pavyzdžiui, Ežerėlyje puikiai atnaujintas dviejų aukštų namas su gražia mansarda. Tai gražus, netipinis renovacijos pavyzdys, kuriuo seka ir kiti netipinės architektūros namai.

"Galime tik pasidžiaugti Ežerėlio daugiabučių namų renovacija ir kiemų, šaligatvių, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimu ir kaip pavyzdį pateikti kitiems. Tai Kauno rajono savivaldybės administracijos, Ežerėlio seniūnijos ir UAB Komunalinių paslaugų centro (KPC) bendras darbas. Tikiuosi, tokiu pat puikiu pavyzdžiu netrukus taps Liepų gatvė Garliavoje, kur daugiabučių namų renovacija taip pat eina į pabaigą", – sakė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris.

Projektai – skirtingose stadijose

Šiuo metu KPC intensyviai dirba su 24 daugiabučių namų renovacijos projektais, jie yra skirtingose stadijose. "Septyniuose namuose statybos rangos darbai jau užbaigti, devyniuose – vyksta, penkiems daugiabučiams renovuoti bus perkami ir rengiami techniniai darbo projektai, o likusiems bus perkami statybos darbai", – sakė KPC direktoriaus pavaduotojas Saulius Saliklis.

Visiems šiems projektams valstybės parama rangos darbams sumažėjusi iki 30 proc., bet visą dokumentaciją – investicinį projektą, techninį darbo projektą ir jo ekspertizę, techninę priežiūrą, administravimo išlaidas – 100 proc. apmoka Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

"Be to, visiems pripažintiems socialiai remtiniems butų savininkams 100 proc. dengiamas tenkantis kredito mokėjimas ir palūkanos kas mėnesį. Lengvatinis kreditas duodamas 20 metų su 3 proc. palūkanomis pirmus penkerius metus, vėliau palūkanos gali kisti pagal EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate – euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma – red. past.)", – patikslino KPC direktoriaus pavaduotojas.

Gyventojai, matydami kaimynystėje atnaujintus namus, bendraudami su juose gyvenančiais kaimynais, mato naudą ir lengviau patiki renovacija.

Planuojama renovuoti keturis daugiabučius

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas "Kauno dienai" sakė, kad šiuo metu yra ruošiamas aštuntas kvietimas su tokiomis pačiomis finansavimo sąlygomis. Kol kas numatyta renovuoti keturis daugiabučius namus, tačiau šis skaičius dar gali keistis. "Gyventojai, matydami kaimynystėje atnaujintus namus, bendraudami su juose gyvenančiais kaimynais, mato naudą ir lengviau patiki renovacija", – tvirtino M.Rikteris.

KPC direktoriaus pavaduotojas patvirtino: 2013 m., prasidėjus daugiabučių namų renovacijai, buvo labai sunku įtikinti gyventojus ryžtis šiam žingsniui. "Tuo metu visoje Lietuvoje tokių projektų dar buvo nedaug atlikta, neturėjome galimybės kur nors netoliese parodyti atnaujintų namų pavyzdžių. Žmonių pasitikėjimas buvo žemas, per susirinkimus jie išsakydavo daug įtarimų dėl neskaidrių pirkimų ar rangovų nepatikimumo. Visi kalbėjo, kad bijo būti apgauti, kad namo renovacija daug kainuos", – pasakojo S.Saliklis.

Saulius Saliklis

Pirmieji laimėjo labiausiai

Tačiau pirmieji pakaunės gyventojai, patikėję KPC administruoti renovacijos projektus, pasak direktoriaus pavaduotojo, tikrai nenusivylė ir gavo daugiausia naudos, nes renovacijos rangos darbai buvo skaičiuojami litais, valstybės parama rangos darbams sudarė 40 proc., už investicinio projekto dokumentacijos parengimą sumokėjo Kauno rajono savivaldybė, o techninio darbo projekto ir jo ekspertizės, techninės priežiūros, administravimo išlaidas 100 proc. dengė Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

"Projektų finansavimas vyksta per administratorių, tai yra dar vienas pranašumas gyventojams. Mat kiekvienam buto savininkui nereikia su banku sudaryti atskiros finansavimo sutarties", – pabrėžė KPC direktoriaus pavaduotojas.

Į pirmą daugiabučių namų renovacijos etapą, papildytą 2014 m., buvo įtraukti 54 daugiabučiai namai Garliavoje, Ežerėlyje, Domeikavoje, Vilkijoje, Neveronyse, Ringauduose, Raudondvaryje, Akademijoje, Žiegždriuose ir Babtuose. Tačiau dėl kai kuriuose daugiabučiuose susidariusių butų savininkų skolų už komunalines paslaugas finansuotojas nesuteikė paskolos. Be to, pradžioje buvo ir atsisakiusių renovacijos. KPC per pirmąjį ir antrąjį etapą renovacijos projektus įvykdė 40 daugiabučių namų.

"Kituose kvietimuose susidomėjusiems gyventojams jau galėjome parodyti sėkmingai atliktus projektus, todėl įkalbinėti dėl renovacijos naudos daug ir nereikėjo. Trečiajame renovacijos etape Aplinkos ministerija nustatė renovuojamų namų kvotas miestams ir regionams pagal prieš tai atliktų projektų skaičių. Kauno rajonui buvo skirta devynių namų kvota. Nepaisant to, kad rangos darbų finansavimas buvo sumažintas iki 35 proc., sėkmingai renovavome visus devynis daugiabučius namus, pasiekėme nurodytas energinio naudingumo klases ir namus atidavėme vertinti Valstybinei teritorijų planavimo statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos", – trečiojo renovacijos etapo rezultatais džiaugėsi S.Saliklis.

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos daugiabučiai namai atrinkti renovuoti, yra didelis šilumos suvartojimas, namas didesnis nei dešimties butų, numatoma kvartalinė renovacija. "Dideli ir patys kiauriausi namai pakaunėje jau renovuoti, atnaujinta ir nemažai mažesnių namų", – sakė KPC direktoriaus pavaduotojas. Jo nuomone, spartesniam renovacijos procesui trukdo vis didėjančios statybos darbų, medžiagų kainos ir mažėjantis valstybės paramos dydis.