Darbą pradeda naujoji Vytauto Didžiojo universiteto rektorė Ineta Dabašinskienė

Naujai išrinkta rektorė pakeis nuo 2015 metų rektoriaus pareigas ėjusį Juozą Augutį, pranešė aukštoji mokykla.
Universitetas stiprus tiek, kiek jis geba išlikti ištikimas fundamentalioms vertybėms.
Rektoriaus pareigas jis ėjo dvi kadencijas iš eilės.
„Vadovavimas universitetui yra didžiulė atsakomybė, bet kartu ir galimybė kurti prasmę – telkti akademinę bendruomenę bendram darbui. Mūsų tikslas – ne tik reaguoti į šiandienos poreikius, bet ir formuoti ateities horizontus“, – cituojama I. Dabašinskienė.
„Universitetas stiprus tiek, kiek jis geba išlikti ištikimas fundamentalioms vertybėms: akademinei laisvei, kritiniam požiūriui, kūrybiškumui ir visapusiškam ugdymui. Ši nuostata, paremta artes liberales principais, yra mūsų tvirčiausia atrama ir svarbiausia kryptis“, – sakė ji.
VDU rektorius renkamas penkerių metų kadencijai.
