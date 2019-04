Balerina, su kačiuku ant peties: baletas – mano kelias į gyvenimo tikslą

Šoka nuo mažens

Nors šiai be galo užsispyrusiai mergaitei tik dvylika, ji kasdien pluša sunkiau negu dažnas suaugęs. Drauges, pasivažinėjimus dviračiu ir tingius vakarus prie televizoriaus Elena jau seniai užmiršo – juk jos laukia didžiosios pasaulio scenos.

Daugybė prizinių vietų, iškovotų tarptautiniuose konkursuose, pakvietimai į prestižines vasaros baleto stovyklas užsienyje – tai jaunosios balerinos kasdienybė. Būdama dar labai jauna, Elena jau yra dalyvavusi Londono ("Royal Ballet School"), Paryžiaus ("Paris Opera Ballet School") ir Milano ("La Scala Theatre Ballet School") baleto mokyklų jaunųjų šokėjų stovyklose. Pakvietimų būta ir daugiau, tačiau ne visur keliauti leido galimybės.

Kad to pasiektų, Kauno Senamiesčio progimnazijos šeštokė kasdien po pamokų baleto salėje dirba kelias valandas. Poilsiui skirti tik sekmadieniai, tačiau ir šie dažnai paaukojami besiruošiant nuolatiniams konkursams. Puantus Elena pirmą kartą pasimatavo būdama 6-erių – greitai aplinkiniai suprato, kad šis menas mergaitei nebėra tik laisvalaikio leidimo būdas.

Visi šloviname pasiekimą, tačiau neleidžiame vaikams užaugti iki reikiamo lygio.

"Pamatėme, kad Elena į baletą žiūri rimtai, kai ji pradėjo dėl baleto pamokų atsisakyti pasibuvimų su draugais, gimtadienių", – pasakojo balerinos mama, taip pat Elena Navikaitė. Jai antrino ir mergaitės mokytoja, Lietuvos tarptautinės baleto akademijos pedagogė Rasa Drazdauskaitė-Birbalienė. "Elena tokia užsispyrusi, kad netgi ne visada pavyksta įkalbėti padaryti pertrauką. Kartais tenka ir griežtesnį žodį dėl būtino poilsio tarti – tokį išvarymą iš salės ji priima kaip didžiausią bausmę", – tikino žinoma baleto pedagogė.

Kasdien su jaunąja šokėja dirbanti, į visus tarptautinius konkursus lydinti pedagogė taip pat yra ir balerinos krikšto mama. Vis dėlto, baleto salėje galioja griežtas susitarimas: pamokoje egzistuoja tik mokytoja ir mokinė. "Nė vienas mokytojas nenori mokyti savo vaiko – tai yra tiesiog psichologiškai per sunku. Be to, ir jaunas žmogus tokiu atveju kritiką priima labai asmeniškai, – atkreipė dėmesį R.Drazdauskaitė-Birbalienė. – Todėl treniruojantis dera primiršti pernelyg artimą ryšį."

"Tačiau vos tik uždarome salės duris, vėl tampame geriausiomis draugėmis", – žvilgčiojo į Eleną jos ištikima mokytoja, o mergaitė linkčiojo galva. "Man gera, kad turiu ypatingą mokytoją", – šypsojosi ji.

Pastebėta pasaulyje

Vis dėlto, Elena yra ypatinga: kuris kitas tokio amžiaus vaikas lengva ranka atsisakys kiemo draugų, išvykų, gimtadienių ir atsiduotų dienomis gyventi šokių salėje?

"Visos mano draugės taip pat yra iš baleto, – pasakojo Elenyte švelniai aplinkinių vadinama balerina. – Nuo kitų atitolau, nes pakviesta susitikti savaitgalį, dažniausiai negaliu." Anksčiau mergaitė mėgdavo važinėti ir dviračiu, tačiau dabar tai daro retai – reikia saugoti kojas nuo traumų.

"Ugdant jaunąjį artistą, tam, kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas, neužtenka paties šokėjo begalinės motyvacijos, taip pat reikia, kad sutaptų ir tėvų bei mokytojo požiūris. Elenos atveju turime patį puikiausią modelį. 30 metų dirbdama pedagoginį darbą nesu mačiusi šeimos, kuri taip viską aukotų dėl savo vaiko svajonės", – pasakojo R.Drazdauskaitė-Birbalienė. O vaikų Elenos šeimoje yra net trys – tiesa, 9-erių Elenos sesutei ir 3-ejų broliukui baletas nėra toks įdomus. "Mažiukai lieka šiek tiek nuskriausti, kad skiriame tiek dėmesio Elenai, – nusišypsojo šokėjos mama. – Tačiau ir ji pati viską, ką tik gali, atiduoda baletui. Pavyzdžiui, gavusi pinigų gimtadieniui, juos paskiria papildomoms baleto pamokoms. Klasikinė muzika mūsų namuose skamba nuolatos."

Paklausta, kiek Elena turi atostogų per metus, jaunosios šokėjos mama susimąsto. "Pora pastarųjų vasarų buvo ypač intensyvios. Praėjusiais metais dalyvavome Paryžiaus ir Londono baleto mokyklų stovyklose, daug dirbome, repetavome, tad laisvesnis liko tik rugpjūtis. Tačiau mėnesio gale Elena pradėjo ruoštis Tarptautiniam Graso klasikinio šokio konkursui Prancūzijoje, kuriame užėmė antrąją vietą. Tad atostogavo tikrai nedaug", – šypteli ji.

Nuolat dalyvaujant konkursuose Elenai tenka praleisti nemažai pamokų, bet šeštokė moksluose neatsilieka, visada pasiveja klasės draugus. "Man svarbiausias buvo pirmasis tarptautinis konkursas, kuriame dalyvavau. Atsimenu, kaip jo laukiau, – spindinčiomis akimis pasakojo jaunoji šokėja. – Tada Grase, Prancūzijoje užėmiau trečiąją vietą."

Konkursai ir pasiekimai kuo toliau, tuo labiau rimtėja. Kovą Elenos talentas buvo pastebėtas pasauliniu mastu. Dalyvaudama Italijoje vykusiame "Domenico Modugno" baleto konkurse, ji sužavėjo svarbaus tarptautinio konkurso "Youth America Grand Prix" atstovus ir buvo pakviesta išimties tvarka jo finale Niujorke. Tai reiškia, kad jaunajai balerinai nereikėjo įveikti nė vieno atrankos etapo ar dalyvauti pusfinalyje. Specialiai dėl jos netgi buvo atverta jau uždaryta registracijos forma. "Būtent Baryje Elena laimėjo ypač svarbias stipendijas ir pakvietimus į prestižines vasaros stovyklas", – pasakojo R.Drazdauskaitė-Birbalienė.

"Vis dėlto, be galo reikšminga būtent tai, kad ją pastebėjo "Youth America Grand Prix" konkurso rengėjai. Šis konkursas vyksta etapais visame pasaulyje, į finalą patenka skirtinguose žemynuose nugalėję šokėjai. Talentingiausi artistai gali gauti ir specialų pakvietimą į finalą, kuris ir buvo įteiktas Elenai, tačiau tai nutinka labai retai. Todėl šis pasiekimas yra milžiniškas", – susižavėjimo jaunosios auklėtinės laimėjimais neslėpė pedagogė. Tačiau ne ką mažiau reikšmingi ir "Domenico Modugno" konkurso metu laimėti pakvietimai nemokamai dalyvauti Berlyno ir Kanų baleto mokyklų vasaros stovyklose bei 50 proc. stipendija Vienos baleto mokyklos stovyklai.

Tai dar ne viskas: šiais metais, atlaikiusi milžinišką konkurenciją, Elena buvo pakviesta mokytis prestižinėje Karališkojoje Londono baleto mokykloje. Šokėja tokia pažengusi, kad ji priimta mokytis su metais vyresnėmis mergaitėmis.

Karališkoji Londono baleto mokykla yra pripažinta viena geriausių pasaulio baleto mokyklų, todėl vietos joje yra labai ribotos ir siūlomos tik talentingiausiems vaikams, kurie atrenkami kruopštaus proceso metu. Kasmet atrankoje dalyvauja daugiau nei 750 kandidatų iš įvairių pasaulio šalių. Mokslas šioje įstaigoje kaunietei atvertų duris į didžiąsias pasaulio scenas. Vis dėlto, svajonė ir potencialas ateityje garsinti šalies vardą kainuoja. Metų kaina Karališkojoje baleto mokykloje – 33 567 svarų (39 310 eurų), neskaitant apgyvendinimo ir kitų išlaidų.

"Kai pagalvoji, kad atrankoje dalyvavo gabiausi jaunieji šokėjai iš viso pasaulio, o buvo pasiūlytos tik kelios vietos, atiduotum viską, kad tik tavo vaikas pasiektų savo tikslo, – pabrėžė jaunosios balerinos mama. – Tačiau paskolų pasiimti negalime, nes Elena neturi studento statuso. O mokykla suteiks nemokamą mokslą tik po dviejų metų, tad reikia iki to laiko išlaukti."

Karališkojoje Londono baleto mokykloje jos laukia visai kitas lygis, kadangi ten į šokėjus nebežiūrima kaip į vaikus. Į juos žvelgiama kaip į potencialius būsimus artistus.

Talentai neremiami

Privačias meno mokyklas lankančių vaikų neremia nei valstybė, nei įvairūs fondai, tad visa finansinė našta krinta ant Elenos šeimos pečių. O ji nemenka: kainuoja kiekvienas dalyvavimas tarptautiniame konkurse, papildomos pamokos jam besiruošiant, kostiumai, kelionės, apgyvendinimas.

"Kai Rūta Meilutytė laimėjo medalį, ją šlovino visa tauta, o valdžios atstovai teikė apdovanojimus. Tačiau visi užmiršo apie laiką, kada būsimoji auksinė žuvelė neturėjo sąlygų treniruotis, jai trūko rėmėjų, jos šeima plušėjo dieną naktį, kad tik pagelbėtų – paralelę įžvelgė R.Drazdauskaitė-Birbalienė. – Visi šloviname pasiekimą, tačiau neleidžiame vaikams užaugti iki reikiamo lygio."

"Taupumo sumetimais Grase vykusiame konkurse Elenytė šoko su ta pačia suknele dvejus metus iš eilės. Balete pridera keisti sukneles, nes skiriasi kiekvieno šokio charakteris, tematika. Specialiai parinkome tą pačią temą, kad nereikėtų keisti apdaro, bet kai Elena jį išaugo, nebebuvo, ką daryti", – prisiminė mergaitės mama.

Kokias išlaidas Elenos šeima patiria vieno konkurso metu? "Įvairiai, priklauso nuo to, kur keliaujame. Pavyzdžiui, kelionė į Ameriką mums kainuos labai brangiai – 4 tūkst. eurų išleisime vien gyvenamajai vietai ir bilietams. Tad teko skolintis", – pripažino mama.

Ištikimoji Elenos mokytoja R.Drazdauskaitė-Birbalienė linkėjo šokėjos šeimai nepalūžti, neprarasti tikėjimo, nes tada mergaitei užsivers visos durys. "Karališkojoje Londono baleto mokykloje jos laukia visai kitas lygis, kadangi ten į šokėjus nebežiūrima kaip į vaikus. Į juos žvelgiama kaip į potencialius būsimus artistus", – pabrėžė pedagogė.

Susimąsčiusi Elenos mama pridūrė: "Kai kurie pasakys, kad tai, ką mes darome, yra beprotybė, bet žinant vaiko sugebėjimus ir tai, jog tokių šansų pasitaiko ne kiekvienam, nepasinaudoti juo, būtų didžiausia beprotybė."

Paklausta, ar dar turi pomėgių be baleto, Elena prisipažino be galo mylinti kates. "Norėčiau turėti jų net 32, bet auginu tik vieną", – juokėsi balerina. Katinai ją lydi ir balete: bekeliaujant į konkursus Elena į krepšį visada įsisodina bent kelis pliušinius kačiukus – kad neštų sėkmę. Atrodo, kad jie savo darbą kol kas atlieka puikiai.

Padėti gali kiekvienas

Padėti Elenytei siekti savo svajonės, paremti Lietuvą garsinantį talentą, gali bet kuris privatus asmuo, fondas, įmonė. Net mažiausia parama būtų didžiulis indėlis. Norintieji ir galintieji prisidėti prie Elenos svajonės, kviečiami pervesti pinigus į jos asmeninę sąskaitą.

Gavėjas – Elena Navikaitė

Sąsk. Nr. LT604010051004730200