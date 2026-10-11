Apklausa: iš didžiųjų miestų merų geriausiai vertinamas – Matijošaitis

V. Matijošaičio darbą gerai vertino 52 proc. apklaustųjų, blogai – 20 proc., o 28 proc. respondentų atsakė neturintys nuomonės.
Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko darbą gerai vertino 49 proc. gyventojų. Neigiamai jį įvertinusiųjų buvo 23 proc. Dar 28 proc. apklaustųjų nuomonės apie sostinės mero veiklą neturėjo.
Tuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės meras Arvydas Vaitkus išsiskyrė mažiausia neigiamų vertinimų dalimi – jo darbą blogai įvertino 12 proc. respondentų. Teigiamai jį vertino 46 proc. apklaustųjų, o net 42 proc. gyventojų neturėjo nuomonės apie uostamiesčio mero veiklą.
„Baltijos tyrimų“ sociologo Romo Mačiūno teigimu, apklausoje dalyvavo respondentai iš visos Lietuvos, todėl merų vertinimai atspindi ne tik jų veiklos vertinimą, bet ir žinomumą visoje šalyje. Anot jo, geriau įvertinti merai gali būti geriau žinomi ir už savo savivaldybių ribų.
Sociologas pažymėjo, kad tai, jog didelė dalis respondentų neturėjo nuomonės apie A. Vaitkaus darbą, gali būti susijusi su mažesniu jo žinomumu kitose šalies vietovėse. Tam įtakos galėjo turėti ir mero pavardė.
„Politikoje yra ne vienas asmuo su tokia pavarde, tai jam galėjo pakišti koją“, – sakė R. Mačiūnas.
Jo teigimu, nors apklausa atlikta rugpjūtį, panašūs rezultatai būtų ir dabar.
Vertinant visų Lietuvos savivaldybių merų darbą, gyventojų nuomonė taip pat dažniau buvo teigiama nei neigiama: gerai savo savivaldybės mero darbą įvertino 67 proc. respondentų, blogai – 22 proc., 11 proc. nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
Palankiausiai savo savivaldybių merų darbą vertino didmiesčių gyventojai – teigiamai jį įvertino 74 proc. respondentų. Kituose miestuose ir kaimuose savo merų darbą gerai vertino po 62 proc. apklaustųjų.
Geriausiai merų darbą vertino vadovai ir verslo savininkai – 77 proc. šios grupės respondentų. Tarp besimokančio jaunimo – 74 proc., o tarp specialistų ir tarnautojų – 71 proc. apklaustųjų.
Tuo metu neigiamai merų darbą dažniau vertino mažesnių miestų gyventojai – 31 proc. respondentų. Tarp bedarbių ir namų šeimininkių neigiamai merų darbą vertinusių buvo 30 proc. apklaustųjų.
Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto.
„Baltijos tyrimai“ reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą atliko rugpjūčio 20–31 dienomis. Apklausta 1019 Lietuvos gyventojų nuo 18 metų. Tyrimas vyko 108 atrankos taškuose.
Naujausi komentarai