Antradienį bus inauguruota VDU rektorė Ineta Dabašinskienė

2025-11-11 07:16
ELTOS inf.

Antradienį Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks universiteto rektorės, profesorės Inetos Dabašinskienės inauguracijos iškilmės.

Ineta Dabašinskienė Vytauto Didžiojo universitetas.

Profesorė yra pirmoji moteris istorijoje, išrinkta vadovauti šiai aukštajai mokyklai.

I. Dabašinskienės penkerių metų kadencija vadovaujant VDU prasidėjo spalio 1 d. Naujoji universiteto vadovė išrinkta VDU Tarybos nutarimu, įvertinus jos pasiekimus, solidžią akademinę ir vadybinę patirtį bei detaliai pristatytą universiteto viziją.

Akademikė yra VDU Lituanistikos katedros profesorė, filologijos mokslų daktarė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir dvikalbystės tyrimų centro vadovė, tarptautinio aljanso „Transform4Europe“ institucinė koordinatorė.

Universitete I. Dabašinskienė dirba nuo 1993 m. Ji yra yra dirbusi Regionistikos katedros vedėja, Politikos mokslų ir diplomatijos prodekane ir dekane, Humanitarinių mokslų fakulteto dekane. Nuo 2010 m. – VDU Senato narė, 2010–2015 m. buvo mokslo komiteto pirmininkė, 2015–2020 m. – VDU Tarptautinių ryšių prorektorė.

