Ambicingi mokyklos užmojai: laimėtų visas miestas

Išskirtinės programos

VDU klasikinio ugdymo mokykla Kaune turi du padalinius: Šančiuose (Vokiečių g. 164) ir Dainavoje (Partizanų g. 118). Abiejuose skyriuose nuo pirmos iki dešimtos klasės mokosi apie 900 mokinių. Jei šiai šveitimo įstaigai pavyktų tapti dvylikamete mokykla, išaugtų ne tik mokinių skaičius, tačiau ir būtų galima užtikrinti klasikinio ugdymo tęstinumą.

„Dabar programos pateiktos ministerijai ir nuo jos priklauso, kada tai galėtų įvykti. Tapti dvylikamete mokykla – mūsų ilgalaikis siekis, nes dabar gaila paleisti dešimtokus ir nesuteikti galimybės jiems iki dvyliktos klasės mokytis tų dalykų, kuriuos diegiame. Tiesiog nutrūksta tęstinumas ir visas įdirbis. Esame viską padarę, kad šis tikslas būtų pasiektas.

Be to, ir pati Šančių bendruomenė palaiko dvylikametės mokyklos idėją, nes reikia turėti tokią šiltą ir jaukią vietą, kur vaikai galėtų mokytis visus dvylika metų. Tapus dvylikamete mokykla, laimėtų visas miestas, nes vaikai galėtų savo rajone mokytis, nereikėtų jiems kur nors kitur važinėti“, – įstikinusi VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė.

Ji vardijo, kuo pasižymi klasikinis ugdymas. Mokykloje vaikai mokomi lotynų kalbos, filosofijos, logikos, supažindinami su teatro raiška, į pamokas integruojama kultūra. Be to, svarbus ir socialinis-emocinis ugdymas, kuris mokykloje taip pat įsitvirtinęs.

„Esame tikrai išskirtinė gimnazija Kaune. Klasikinio ugdymo samprata patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dar 2015 m. Sostinėje yra tokio ugdymo dvylikametė mokykla ir jie džiaugiasi galėdami užtikrinti tą tęstinumą, nes tai labai prisideda prie intelektualinių savybių ugdymo, gebėjimų analizuoti“, – dėstė mokyklos vadovė.

J. Vengalienė pridūrė, kad VDU klasikinio ugdymo mokyklos programa pripažinta ir UNESCO, tad visas mokymo procesas orientuotas į vertybių puoselėjimą, visapusį pasaulio pažinimą. Kitos mokyklos, turinčios tokį įvertinimą, Kaune nėra.

Be to, ši švietimo įstaiga turi įvairių tarptautinių bendradarbiavimo projektų, todėl mokiniai gali semtis patirties ne tik iš vietos mokytojų, tačiau ir vykti į mainų programas.

Siekis: VDU klasikinio ugdymo mokykla siekia tapti dvylikametė. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Miesto pritarimas

Pasak Kauno miesto savivaldybės specialistų, švietimo ministrė Raminta Popovienė pritarė miesto vadovybės idėjai mokyklą paversti dvylikamete. Pokyčius planuojama įgyvendinti dar šiais metais.

„Aplink VDU klasikinio ugdymo mokyklą kyla nauji kvartalai, Šančiuose kuriasi vis daugiau naujų gyventojų. Natūralu, kad mokyklos statusas taip pat turėtų keistis“, – įsitikinęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.

Atnaujinta infrastruktūra

VDU klasikinio ugdymo mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik programoms, bet ir infrastruktūrai, leidžiančiai sukurti dar geresnes sąlygas mokiniams siekti išsilavinimo.

„Esame tvari mokykla, antrus metus apdovanota aukso medaliu už indėlį į sportą, sveikos gyvensenos skatinimą, tad tikrai dėmesio skiriama sporto infrastruktūrai. Pastaraisiais metais atnaujinti sporto aikštynai, stadionas, taigi yra visos galimybės judėti, sveikai gyventi. Bendruomenė mato mūsų visapusį indėlį į vaikus, jų augimą ir tobulėjimą“, – pažymėjo mokyklos direktorė.

Be to, atnaujintos STEAM laboratorijos, technologijos kabinetai. Tai dar labiau prisideda prie visapusiško vaikų ugdymo. Be to, mokiniai gali pietauti ir jaukiai įrengtoje valgykloje. Dar 2020 m. miestas įrengė mobilius pandusus, tad į mokyklą patogiai gali patekti vaikai su judėjimo negalia.

„Stengiamės pagalvoti apie kiekvieną vaiką ir padaryti taip, kad jam čia būtų gera mokytis“, – pridūrė J. Vengalienė.