Akibrokštas: su virusu užsikrėtusia pora bendravusi moteris dvi dienas vedė pamokas

Po kontakto – į mokyklą

Kauno Žaliakalnio progimnazijos tėvai išsigandę, mat jų vaikams pirmadienį ir antradienį pamokas vedė mokytoja, turėjusi artimą kontaktą su kauniečiais, kurie nuo kovo 10-osios izoliuoti ligoninėje, nes ištyrus juos paaiškėjo, kad jie užsikrėtę koronavirusu.

Kol dar nebuvo aišku, kad iš Italijos grįžę kauniečiai užsikrėtę, vieno jų mama, po kontakto su jais, pirmadienį ir antradienį vedė vaikams pamokas. Tik paskelbus, jog dviejų kauniečių viruso rezultatai teigiami, mokytoja izoliuota namuose.

Tėvai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad apie mokytojos turėtą artimą kontaktą su užsikrėtusiais žmonėmis jie sužinojo tik per kitus tėvus. Jie baiminasi, kad mokytoja, kuri dabar karantinuojama namuose, galėjo vaikams perduoti virusą.

Mano dukrai taip pat vedė pamokas. Dabar labai neramu. Nelabai žinome, ką reikės daryti.

„Niekas nieko iš mokyklos nesakė, mes patys tėvai vieni per kitus sužinojome, nes ketvirtadienį jau tos mokytojos mokykloje nebuvo, ji buvo karantinuojama namuose. Kiek skelbė žiniasklaida, koronavirusas patvirtintas tik dviem kauniečiams, bet jie artimai bendravo su vieno jų mama – Žaliakalnio progimnazijos mokytoja. Ji savaitgalį bendravo su užsikrėtusiaisiais, o pirmadienį ir antradienį vedė pamokas. Ji nėra nuolatinė mokytoja, ji vaduoja tuos mokytojus, kurie turi biuletenį.

Mano dukrai taip pat vedė pamokas. Dabar labai neramu. Nelabai žinome, ką reikės daryti. Dabar kelias savaites visaip bandysime vaikams stiprinti imuninę sistemą ir nuolat plausime rankas“, – portalui kalbėjo Kauno Žaliakalnio progimnazijos moksleivės mama (vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Moteris stebėjosi, kad mokykla apie atvejį nepranešė per elektroninį dienyną. Ketvirtadienį išsigandę tėvai šturmavo mokyklos administraciją ir užvertė klausimais, ką daryti toliau. Kaip pasakojo į redakciją paskambinusi mama, jai buvo pasakyta, kad nuo penktadienio uždaroma Žaliakalnio progimnazija, tačiau niekas nepaaiškino, ar mokyklos durys vaikams uždaromos dėl to, jog viena mokytoja artimai kontaktavo su koronavirusu užsikrėtusiais kauniečiais, ar dėl to, jog ekstremalių situacijų komisija paskelbė, jog visoje šalyje dėl galimo viruso protrūkio yra uždaromos visos švietimo įstaigos.

Mokytoja jaučiasi gerai

Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorė Jurgita Bugenienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad su minėta mokytoja nuolat palaikomas ryšys. Pasak mokyklos vadovės, mokytoja namuose jaučiasi gerai, o sužinojus, kad ji bendravo su koronavirusu užsikrėtusiais žmonėmis, buvo imtasi papildomų dezinfekavimo priemonių.

„Tai ne mokytoja, o mokytojos padėjėja, dirbanti su pradinių klasių mokiniais. Ji dirbo su keliais mokiniais iš kelių klasių, nes ji dirba pagal poreikį, ateina tada, kai jos reikia.

Mano žiniomis, ji kovo 8 dieną kontaktavo su savo sūnumi, kuris buvo grįžęs iš Šiaurės Italijos. Minėtą dieną jos sūnus jokių simptomų dar nejautė, todėl pirmadienį mokytoja buvo darbe ir dirbo su mokiniais. Kai ji sužinojo, kad sūnus užsikrėtęs, ji izoliavosi namuose. Kai mes tai sužinojome, papildomai dezinfekavome klases, pasirūpinome ir papildomomis dezinfekcinėmis priemonėmis, nors jų ir taip netrūko“, – dėstė mokyklos vadovė.

J.Bugenienė nori nuraminti tėvelius. Jei mokytojos padėjėjos sveikata pasikeis, apie tai jie bus informuoti.

„Dabar ir mes nuolat bendraujame su mokytoja, ir Visuomenės sveikatos centras. Mokytoja dabar turi dviejų savaičių nedarbingumą ir informuos mus, jei turės kokių nusiskundimų. Ketvirtadienį su ja kalbėjau, ji jautėsi puikiai, nieko blogo nejautė. Visiems tėveliams sakau, kad mokytoja yra karantine, iš namų neišeina, stebi savo būklę, mokykla papildomai dezinfekuojama, daugiau vėdinama. Prašome, kad vaikai dažniau plautų rankas“, – toliau komentavo Žaliakalnio progimnazijos direktorė.

Mokymasis nuotoliniu būdu

Ji pridūrė, kad mokyklos administracija pati galvojo skelbti karantiną, jei mokytojos padėjėjai būtų pablogėjusi sveikata.

Tačiau ketvirtadienį miesto Švietimo skyrius atsiuntė nurodymą, kad visame mieste dviem savaitėms uždaromos visos švietimo įstaigos, todėl pačios Žaliakalnio progimnazijos iniciatyvos neprireikė.

„Ugdymo procesas nenutraukiamas, jis tik keičia formą. Mokytojai skirs užduotis per elektroninį dienyną“, – pažymėjo J.Bugenienė.