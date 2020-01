V. Starevičius: iš meilės skruzdėlėms ir vabalams

Suaugusiųjų vaizduotė, nuo per didelio jų rimtumo ir kasdienių "svarbių reikalų", deja, siaurėja, todėl ir narsių, kilniaširdžių, šaunių personažų kupinas animacijos pasaulis tampa toks tolimas. Tačiau atrasti naujus-senus dalykus – niekada nevėlu, kaip ir trumpam pabūti vaiku, todėl Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje veikianti režisieriui, autorinės lėlinės animacijos pradininkui Vladislovui Starevičiui (Władysławui Starewicziui) skirta paroda "Vladislovas Starevičius – animacijos pionierius" suaugusiesiems gali tapti paskatinimu trumpam grįžti į vaikystę.

Vaikystės miestas

Neatsitiktinai V.Starevičiaus paroda yra surengta Kaune – čia jis praleido 26-erius savo jaunystės metus. Iškeliavęs į Rusiją, o vėliau – į Prancūziją, mieste, o ir šalyje, kurioje, brendo ir kaip asmenybė, ir kaip kūrėjas, buvo primirštas. Todėl ši ekspozicija yra galimybė iš naujo susipažinti su, kaip apibūdino fotografijos, televizijos ir kino kritikas Skirmantas Valiulis, iš meilės skruzdėlėms ir vabalams gimusiu pasaulinio lygio menininku.

Nors paroda yra nedidelė, tačiau ji leidžia pažinti V.Starevičių kaip inovatyvų menininką. Eksponuojamos jo kurtos fotografijos, publikuotos savaitraštyje "Ziemia" 1913-aisiais, Lenkijos nacionaliniame skaitmeniame archyve saugomi istoriniai kadrai, kurių viename – režisierius užfiksuotas su dukra kino studijoje prie Paryžiaus tarp savo kurtų, rodos, tuoj atgysiančių personažų, emocionaliai pasakojantis istoriją su neįtikėtinu siužetu. Pristatomos ir publikacijos apie V.Starevičių leidiniuose "Film", "Na Szerokim Świecie", iliustruotos spalvotomis režisieriaus kurtų personažų nuotraukomis iš animacinių filmų.

Laimio Steponavičiaus nuotr.

Atgyjantys personažai

Įdomiausia parodos dalis – režisieriaus eskizai ir projektai animaciniams filmams "Gražioji Lukanida" ir "Uodas". Vienuose – detaliai, kituose – eskiziškai, pavaizduoti personažai atgyja prieš žiūrovo akis. Scenoje su kardais negalima nepastebėti ir vieno iš herojų didelių, juokingų oranžinės spalvos ilgaaulių, kuriose gležnutės vaizduojamo elniaragio kojytės, rodos, perlūš ir kovos su kardais scena bus baigta. Kitoje jie prazvimbia pro žiūrovo ausis taikydamiesi išskristi iš uždaros ekspozicijų erdvės trečioje netikėtai praropoja siena.

Kiekvienas eskizas ir piešinys yra svarbus V.Starevičiaus animaciniuose filmuose pasakotų istorijų elementas, net ir pats vienas paskatinantis žiūrovą pakeliauti po fantazijų pasaulį, kuris yra pasiekiamas tikrai ne tik vaikams. Juk šiuolaikiniai, 3D, animaciniai filmai savo turiniu, vizualine raiška ir populiarumu nenusileidžia pilnas kino teatrų sales pritraukiantiems veiksmo, dramos ar romantiniams filmams.

Impulsas pažinti

Vartai į parodoje pristatomą unikalų, įdomų, truputį keistą ir neįprastą V.Starevičiaus animacijos pasaulį atveriami plačiai. Čia rodomi režisieriaus animaciniai filmai: "Belgijos lelija" (1915 m.), "Kinematografo operatoriaus kerštas" (1911), "Laumžirgis ir skruzdėlė" (1912 m.), vaidybinis filmas "Miško gyventojų Kalėdos" (1913 m.). Pažindinama ir su paties režisieriaus istorija, kupina įdomių biografinių faktų, pvz., apie tai, kad V.Starevičius atmetė atstovų iš Holivudo pasiūlymą dirbti drauge: režisierius labiausiai mėgo kurti vienas. Šiai temai skirtas dokumentinis filmas "The Bug Trainer: The Story of Władysław Starewicz" (liet. "Vabzdžių dresuotojas: Vladislavo Starevičiaus istorija").

Smagus sutapimas, kad, vaikščiojant po parodą, pro ekspozicijų erdvės langus matyti 125-osioms V.Starevičiaus gimimo metinėms skirta memorialinė lenta, kurioje rodoma režisieriaus darbų retrospektyva. Galbūt apsilankiusiems šioje parodoje nuo šiol tai nebus tik gražus Senamiesčio akcentas, prie kurio norisi nusifotografuoti?

Kas? Paroda "Vladislovas Starevičius – animacijos pionierius".

Kur? Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriuje (Rotušės a. 15).

Kada? Veikia iki sausio 31 d.