Tarp geriausių pasaulyje – tremties atminimui skirtas projektas iš Lietuvos

ICOM apdovanojimai už tvaraus vystymosi praktiką muziejuose (angl. ICOM Award for Sustainable Development Practice in Museums) skirti įvertinti novatoriškas iniciatyvas ir pavyzdinę praktiką, kuri prasmingai prisideda prie darnaus vystymosi muziejų sektoriuje. Ilgajame sąraše varžėsi net 130 projektų iš 60 šalių.
Istorija ir menas pasakoja apie tremtį
2023 m. atidaryta tremtinių tekstilės ir skulptūrinių objektų paroda „Sudygsniuota“ istorinį žvilgsnį sujungė su meniniu. Įkvėpti tremtyje sukurtų rankdarbių ir tremties istorijų, menininkai Džiugas Karalius ir Giedrius Bučas, Marius Jonutis, Eglė ir Rokas Kašėtos, Lina Jonikė, Greta Kardi-Kardišiūtė Kauno IX forto memorialiniame komplekse sukūrė autorinius darbus. Kai kuriuos iš jų muziejaus teritorijoje galima pamatyti ir šiandien.
„Parodos atspirties taškas yra smulkūs tremtinių tekstilės rankdarbiai, kurie savyje turi užkoduotą tautinę simboliką ir liudija apie tylų pasipriešinimą. Jie parodo, kaip nedidelis siūlo dygsnis praneša didelę žinutę apie viltį, tikėjimą ir laisvę“, – pasakojo projekto vadovė ir dizainerė Renata Vinckevičiūtė-Kazlauskienė.
Paroda sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu, rengiant istorinį turinį, tapusį parodos atrama, konsultavo dr. Auksuolė Čepaitienė.
„Sudygsniuota“ atidaryta per meninį vakarą „Birželio sodas 2023“ minint Gedulo ir vilties dieną. Renginys tapo simboline jungtimi tarp praeities ir dabarties, priminė apie masinį Lietuvos gyventojų prievartinį išvežimą į atšiauriausius SSRS kraštus, skatino ieškoti asmeninių sąsajų su praeitimi ir apmąstyti Laisvę.
Svarbu visai Lietuvai
ICOM apdovanojimams pateiktos paraiškos vertintos pagal griežtus kriterijus, o į trumpąjį sąrašą atrinkti tie projektai, kurie plėtoja inovacijas skirtingose kategorijose: Žmonės, Planeta, Gerovė, Taika ir Partnerystė.
„Šis pasiekimas rodo, kad projektas atliepia pasauliui itin aktualias temas – nuo žmogaus teisių ir istorinės atminties išsaugojimo iki taikios kultūros stiprinimo – ir tampa sėkmės faktoriumi, leidžiančiu Lietuvos menininkų bei istorikų indėlį matyti globaliame kontekste, o meno kalbą paverčia universaliu tiltu tarp praeities traumos ir šiandienos dialogo apie atsparumą, laisvę ir orumą“, – akcentavo projekto kuratorė Eglė Pietarytė, rengusi paraišką apdovanojimams.
Patekimas tarp 25 geriausių muziejų projektų reikšmingas ne tik Lietuvos kultūrai, bet ir visai šaliai apskritai, kadangi atveria galimybę pristatyti Lietuvos istoriją ir patirtis.
„Be galo didžiuojuosi kolegų darbu ir jų rezultatu, kuris leidžia Lietuvos vardui skambėti pasaulio muziejų bendruomenės kontekste. Lietuvos muziejininkystė yra stipriai užaugusi ir nenustoja tobulėti kasdien vykdydama savo pagrindines misijas: saugoti ir skleisti žinią apie šalies atmintį plačiajai visuomenei“, – sako ICOM Lietuva valdybos pirmininkė dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė.
O tai, kad tarptautinio pripažinimo sulaukė projektas būtent tremties tema, itin svarbu žvelgiant į šiandienę situaciją pasaulyje, pabrėžia Kauno IX forto muziejaus direktorius Marius Pečiulis.
„Labai džiugina, kad tarptautinių vertintojų dėmesį atkreipė muziejaus nešama istorinė žinia, istorinis-kultūrinis projektas, kur mūsų etnotapatybės dalis apipavidalinta traumine Lietuvos gyventojų sovietinės tremties patirtimi. Tai yra ypatingai aktualus kalbėjimas pasauliui šiandieniuose geopolitiniuose kontekstuose“, – teigė M. Pečiulis.
Apdovanojimų nugalėtojai bus skelbiami lapkričio 11–17 d. per kas trejus metus organizuojamą ICOM Generalinę konferenciją Dubajuje.
