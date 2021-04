Kaune nusileis stebuklingi kilimai

Kūryba ir bendravimas

Nuo 2017 m. Kauno bienalė vadovauja ketverių metų trukmės Kūrybiškos Europos "Stebuklingų kilimų" platformai, sujungusiai penkiolika skirtingų Europos partnerių. Jos tikslas – suteikti galimybę kylantiems menininkams keliauti ir dirbti socialiai įtraukaus ir atsakingo meno projektuose bei kartu su vietos menininkais ir vietos bendruomenėmis kurti naujus meno kūrinius viešose erdvėse.

Šios platformos veikla prasidėjo nuo refleksijos, ką kelionės idėja reiškia šiandien, ir su ja susijusiu skraidančio kilimo įvaizdžiu, o baigiasi novatoriško, horizontalaus, bendradarbiavimu grįsto bendruomenių įsitraukimo modelio įgyvendinimu.

XVII a. vykstanti istorija – apie dviejų pagrindinių herojų– Eglės ir Doron – kelionę per penkiolika Europos šalių, pasiūlanti naują Erab (Europos) viziją.

Projekto metu, remiantis pamatinėmis vertybėmis, kurios gimsta iš dar vaikystėje girdėtų fantastinių istorijų, siekiama skatinti bendruomeniškumo jausmą. Ir taip fikcija tampa būdu suprasti realybę, o menas – priemone pažvelgti į pasaulį.

Per pastaruosius ketverius metus įvairūs žmonių tarpusavio santykiais ir tarpdiscipliniškumu grįsti projektai padėjo sukurti tinklą, kuriame penkiolika dalyvaujančių ES ir kandidačių šalių galėjo dalytis ir bendradarbiauti, kalbėdamos apie jas jungiančias istorijas ir tradicijas. Per "Stebuklingų kilimų" platformos veiklas galėjo augti talentai, buvo skatinamas tarptautinis mobilumas tarp kuratorių ir menininkų. Pasitelkus bendrakūrybos praktikas buvo įgyvendinta daugiau kaip 50 projektų, įtraukusių per 150 kylančių menininkų.

Kelionė per 15 šalių

"MagiC Carpets Landed" paroda, pristatanti atrinktus tarptautinių menininkų kartu su vietos bendruomenėmis sukurtus darbus, įsikurs Kauno paveikslų galerijoje, Kauno geležinkelio stotyje ir įvairiose viešose miesto erdvėse.

"Stebuklingų kilimų" platformos rezultatus pristatančią parodą kuruos profesorė menotyrininkė, kuratorė ir Romoje įsikūrusio "Latitudo Art Projects" meno vadovė Benedetta Carpi de Resmini. Ypatingą dėmesį kylantiems menininkams skatinti skirianti kuratorė yra puikiai susipažinusi ir su Lietuvos šiuolaikinio meno lauku – jau kurį laiką B.Carpi de Resmini bendradarbiauja su Lietuvos menininkais, ypač daug dėmesio skiria moterų menininkių darbams.

"Ši paroda – ne tik meno kūrinių pristatymas. Tai daugiaprasmis renginys, kuriuo siekiama permąstyti parodos kaip santykio kūrimo idėją. Meno kūriniai tampa bendrų veiksmų priemonėmis, interpretuojančiomis mūsų šiuolaikinę visuomenę, didinančiomis bendrą supratimą ir atsakomybę bei plečiančiomis jos ribas skirtingomis kryptimis", – teigia platformos pavadinimą ir koncepciją sukūrusi kuratorė B.Carpi de Resmini.

Parodoje, pasitelkus projekto metu sukurtus meno kūrinius ir netradicinę jų pateikimo formą, bus siekiama atvaizduoti tarpusavio santykių su kitu kūrimo procesą, sukurti unikalią patirtį lankytojams.

"MagiC Carpets Landed" parodą lydės specialiai jai sukurtas papildytos realybės gidas, kuriam istoriją parašė lietuvių dramaturgas Justas Tertelis. Iš kuratorės idėjos kilusi XVII a. vykstanti istorija – apie dviejų pagrindinių herojų – Eglės ir Doron – kelionę per penkiolika Europos šalių ("Stebuklingų kilimų" partnerių), pasiūlanti naują Erab (Europos) viziją.

Kultūros simpoziumas

Parodos atidarymo savaitgalį "Stebuklingų kilimų" partneriai Kaune susirinks į vienos dienos kultūros simpoziumą (2021 m. lapkričio 6 d.), kurio tema – "Darbas viešose erdvėse". Jame bus tyrinėjamos skirtingos auditorijų įtraukimo per meną ir kultūros veiklas viešose erdvėse praktikos. Per tris mėnesius trunkančią parodą, atsižvelgiant į Lietuvoje taikomus karantino apribojimus, planuojamos gyvų pasirodymų ir edukacinės programos.

"Stebuklingų kilimų" platformą sudaro: Kauno bienalė (projekto vadovas, Kaunas / Lietuva), "EVA International" – Airijos bienalė (Limerikas / Airija), "Folkestone Fringe" (Folkstonas / Jungtinė Karalystė), "Ideias Emergentes" (Portas / Portugalija), "Jam Factory Art Centre" (Lvovas/ Ukraina), "KUNSTrePUBLIC" (Berlynas / Vokietija), "LAB 852" (Zagrebas / Kroatija), "Latitudo SRL" (Roma / Italija), "META Cultural Foundation" (Bukareštas / Rumunija), Latvijos naujojo teatro institutas (Ryga / Latvija), "Novo Kulturno Naselje" (Novi Sadas / Serbija), Prahos bienalė (Praha / Čekijos respublika), "Openspace Innsbruck" (Insbrukas / Austrija), "Tbilisi Photo Festival" (Tbilisis / Sakartvelas), "Trempolino" (Nantas / Prancūzija).

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, finansuoja ES "Kūrybiškos Europos" programa. Parodos partneris "Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022".