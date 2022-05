R. Kalantą prisimenant – tradicijas tęsiantis roko koncertas „Blue Jeans Night 2022“

Kauno pavasario 50-ečiui pažymėti Kaune gegužės 14 d. restorane „Miesto sodas“ inicijuojamas šios progos minėjimo tradicijas tęsiantis roko koncertas „Blue Jeans Night 2022“. Jame maištingą laisvės atmosferą kurs keturi Kauno roko kolektyvai: „Mountainside“, „It Was Us“, D.I.K.V.A.Š. bei Jokūbas Jankauskas su grupe.

„Roko muzika ir jaunimo energija buvo nepaprastai svarbūs 1972 m., todėl roko koncertas turi stiprų simbolinį užtaisą prisimenant Romą Kalantą, roko muzikos gerbėją, ir Kauno pavasarį, stipriai paveiktą hipių kontrkultūros“, – sako „Blue Jeans Night 2022“ iniciatorius Rytis Bulota.

Renginį organizuoja jau beveik du dešimtmečius roko muzikos kultūrą Kaune puoselėjanti Všį „MountainRock“, surengusi ir ne vieną Romo Kalantos aukai atminti skirtą koncertą.

Organizatorių nuotr.

„MountainRock“ kryptingai nušviečia ir skatina platų roko muzikos spektrą: nuo bliuzroko iki sunkiojo metalo, nuo pankroko iki eksperimentinės muzikos, ir daugiau. Greta klubinių festivalių (nuo 2003 m. juose sugrojo beveik 40 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio), „MountainRock“ organizavo ir du R. Kalantos aukos paminėjimus: „Negęstanti roko šviesa“ 2012 m. (praėjus 40 metų) ir „Laisvės miesto ritmas“ 2017 m. (praėjus 45 metams).

„Blue Jeans Night 2022“ – tai šių renginių tąsa, skirta Kauno pavasario 50-dešimtmečiui. Taip pat daromas reveransas iki 2012 m. vykusiems Kauno pavasario atminties renginiams, kurie vadinosi „Blue Jeans Night“. Įdomu, kad kaip ir ankstesni „Blue Jeans Night“ renginiai, taip ir šių metų koncertas vyks toje pačioje vietoje – restorane „Miesto sodas“ anksčiau veikusiame klube „Siena“.

Valdo Adamkaus Prezidentinė biblioteka-muziejus buvo minėtų iniciatyvų partnerė – surengtos parodos ir renginiai skirti Kauno Pavasariui. Ši bendradarbiavimo tradicija nenutrūksta ir 50-dešimtmečio minėjime.

Tarpininkaujant Čekijos Ambasadai Lietuvoje, V. Adamkaus bibliotekoje planuojama eksponuoti Čekijos avangardisto Milan Knižak meno darbus. M. Knižak paroda bus sudėtinė Kauno centriniame pašte „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ (KEKS) rengiamos parodos Kalantinėms atminti (kuratorė prof. Rasa Žukienė) dalis.

Šiais metais minėjimo partneriais tampa VDU A. Sacharovo centras ir, kaip minėta anksčiau, Čekijos Ambasada Lietuvoje. Taip pabrėžiama disidentiška 1972-ųjų Kauno aura ir jai gimininga 1968-ųjų Prahos Pavasario ir Jano Palacho aukos dvasia.

Visą gegužę Karo muziejuje Kaune veiks paroda „Opozicijos komunistinei valdžiai kaleidoskopas“. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas nepriklausomai, pogrindinei spaudai kaip minties ir saviraiškos laisvės balsui.

Organizatorių nuotr.

Gegužės 13–14 d. Kaune vyks dvyliktoji tarptautinė Sacharovo konferencija tema „Atleisti ar pamiršti: susidoroti su skausminga praeitimi“, kurią organizuoja VDU Andrejaus Sacharovo centras. „Blue Jeans night 2022“ bus baigiamasis šios konferencijos akcentas, o taip pat yra įtrauktas į „Lietuvos universitetui – 100“ VDU programą.

Koncertas nemokamas, norintieji galės skirti auką roko kultūros vystymui Kaune.

Koncertas „Blue Jeans night 2022“:

Laikas: gegužės 14 d. durys 20:30 val., koncertas 21:30 val.

Vieta: restoranas „Miesto sodas“ (Laisvės al. 93, Kaunas)

Dalyviai: MOUNTAINSIDE (diverse heavy rock)

D.I.K.V.A.Š. (blues rock/psychedelic rock)

IT WAS US (alternative rock/post rock)

JOKŪBAS JANKAUSKAS IR GYVO GARSO GRUPĖ (classic rock)