Poezijos dienos: eilės prie eilėraščių

Pirmąkart vykęs 1990-aisiais, šiemet spalio 2–6 dienomis rengiamas "Poetinis Druskininkų ruduo" vyks jau 30-ąjį kartą. Nors tradiciškai tai rudens festivalis, vykstantis Druskininkuose ir Vilniuje, šiemet plečiasi ne tik renginių geografija, bet ir laiko juosta – praėjusią žiemą ne vienas poezijos renginys organizuotas Vilniaus knygų mugėje, o pirmąjį vasaros mėnesį "Poetinis Druskininkų ruduo" ir Kauno menininkų namai, puoselėjantys stiprias slemo vakarų tradicijas, kviečia į bendrą renginį "Poezijos dienos 2019: eilės prie eilėraščių".

Penktadienį ir šeštadienį vyksiantis renginys kvies į skaitymus, susitikimus, taip pat bus galima įsigyti poezijos knygų. Birželio 28 d. 18–21 val. renginio atidarymas – šiuolaikinio meno ir teorijos knygyno "Six chairs books" kuruojama programa. 1996 m. PBS televizija pristatė penkių dalių laidų ciklą pavadinimu "United States of Poetry" (Jungtinės poezijos valstijos), kuriame netikėta, dinamiška forma pristatė plačią antrosios XX a. pusės amerikiečių poezijos paletę: reperius, slemo atlikėjus, poetus-kaubojus, gestų kalbos poetus ir daug visiems pažįstamų veidų. 18–21 val. bus rodoma knygyno "Six chairs books" sudaryta šių klipų selekcija su pasakojimais.

19 val. vyks diskusija tema "Kaip išsirenkame ir kaip vartojame šiuolaikinę poeziją. Viešosios miestų erdvės, literatūros tinklalaidės ir draugų tweetai". Vakarą baigs Beatrice Gibson filmo "I Hope I am Loud When I am Dead" ("Tikiuosi mane girdės po mirties") peržiūra. Jame intymia poetine kalba pasakojama apie pasaulio trapumą, šiuolaikines socialines ir ekologines įtampas ir ateities galimybes.

Birželio 29 d. nuo 12 val. kvies programa šeimoms ir mažiausiems klausytojams – dirbtuvėlės, susitikimai su poetais, poezijos skaitymai. Pastaruoju metu įvairūs vaikų apdvanojimai skiria dėmesio ir poezijos knygoms. Šiame renginyje skambės eilėraščiai net iš dviejų apdovanotųjų knygų – Mariaus Marcinkevičiaus knygos "Maži eilėraščiai mažiems", šiemet apdovanotos Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų debiutą, ir Daivos Čepauskaitės knygos "Baisiai gražūs eilėraščiai", kuriai ta pati premija buvo įteikta 2018 m. Vyks kūrybinės dirbtuvės su dailininke Lina Dūdaite, kūrybiniai skaitymai "Poezija apie miestus" su aktore Sigita Pikturnaite bei dailininke Ieva Juknyte ir susitikimas su vaikų mylimu rašytoju Tomu Dirgėla.

Šeštadienio popietę, 17 val., skaitys ir kalbėsis poetės Greta Ambrazaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Indrė Valantinaitė. Vakaro pabaigai – grupės "Dragons/Doyle" (Berlynas/Amsterdamas) koncertas. "Dragons/Doyle" – tai duetas, tyrinėjantis meditatyvius garso efektų pasikartojimus, pindamas juos su abstrakčia performatyvia poezija.