„Pažaislio liepų alėjos vakarai“: Č. Gabalis ir „Pelenai“ primins R. Stewarto dainas

Projekte skambės žymiausios britų roko legendos R. Stewarto baladės: „Sailing“; „Rhythm of My Heart“; „Baby Jane“, „Da Ya Think I‘m Sexy?“, „Forever Young“, taipogi jam pasaulinę šlovę atnešę kūriniai – „Have You Ever Seen The Rain“ bei „I Don‘t Want to Talk About It“ ir daugelis kitų.

Nepriekaištingas muzikos atlikimas bei unikalus, ausį glostantis Č. Gabalio balso tembras leis kiekvienam klausytojui pasijusti lyg tikrame R. Stewarto koncerte. Ne vienas iš buvusių šio projekto klausytojų yra sakęs – jei užsimerki, giliai pasineri į muziką, nebegali atskirti, ar tai Č. Gabalis, ar pats R. Stewartas.

Įspūdinga ir projekto gyvo garso grupės sudėtis, susidedanti ne tik iš nuolatinių grupės „Pelenai“ narių: Č. Gabalis – vokalas; Gintas Banys – bosinė gitara; Audrius Piragis – gitara; Saulius Didžiulis – klavišiniai; Vaidotas Taurinskas – mušamieji, bet ir kviestinių svečių: Tomo Varnagirio (gitara) bei Žanetos Taurinskienės (pritariamasis vokalas).

Į koncertą kviečia svetingumo kompleksas „Monte pacis“ bei „Geros muzikos ekspertai“.

Bilietus platina „Tiketa“ ir likus valandai iki renginio pradžios prie įėjimo į Karietų aikštę.