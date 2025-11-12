Pažaislio festivalis jau žvelgia į 2026-uosius

Įspūdingas startas
Pirmąjį birželio šeštadienį Pažaislio vienuolyno kieme Sankt Galeno simfoninis orkestras, kurį sudaro bene 70 muzikantų iš daugiau nei 20 pasaulio šalių, ir publikos numylėtinis akordeonininkas M. Levickis skelbs festivalio pradžią.
Koncerto programoje skambės Fabiano Künzlio kūrinys „Taip skamba Sankt Galenas“, tarsi atkuriantis šios vietos muzikinį portretą į orkestro partitūrą įpintais miesto garsais, ir nemarioji Ludwigo van Beethoveno Penktoji („Likimo“) simfonija. M. Levickio virtuoziškumu publika galės mėgautis jam atliekant įspūdingą švedų kompozitoriaus Danielio Nelsono koncertą akordeonui „Traktatas apie vaiduoklio mašiną“.
Šveicarijos orkestro įkūrimo istorija siekia XIX a. vidurį, kai muzikos entuziastai iš Sankt Galeno surengė pirmuosius abonementinius koncertus. 1877 m. jo nuolatine globėja tapo Sankt Galeno koncertų draugija. Nuo 2018 m. vyriausiasis orkestro dirigentas ir meno vadovas – tarptautiniu mastu pripažintas lietuvių dirigentas M. Pitrėnas. Per keletą pastarųjų metų kolektyvas išleido ne vieną kompaktinę plokštelę, pelnė pripažinimą už šiuolaikinės šveicarų muzikos kūrinių premjeras, reguliariai bendradarbiauja su radiju ir televizija.
31-ajam Pažaislio muzikos festivaliui parengta L. Geniušo rečitalio programa apims trijų romantizmo epochos kompozitorių kūrinius.
Kartu su šveicarais pasirodys Lietuvos publikai puikiai žinomas ir neabejotinai labai laukiamas M. Levickis – muzikantas, į sceną nuolat atsinešantis 15 kg aistros, sukonstruotos iš 12 tūkst. detalių, savo pirmaisiais muzikos mokytojais vadinantis paukščius ir medžius, o geriausia koncertų sale – lietuvišką mišką.
Sakralumo dvasia
Galingai startavęs festivalis kokybiškos muzikos kelionę tęs pakviesdamas į birželio 18 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje (KVF) vyksiantį susitikimą su publikos mylima pianiste Mūza Rubackyte. Kartu su Kauno valstybiniu choru, diriguojamu profesoriaus Roberto Šerveniko, ji atliks įspūdingą Ferenco Liszto kūrinį „Kryžiaus kelias“, iliustruojantį keturiolika Kristaus kančios paveikslų (stacijų).
Greta šio monumentalaus kūrinio skambės kūriniai fortepijonui solo: fragmentas iš nemaraus Olivier Messiaeno ciklo „Dvidešimt žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“, lenkų modernizmo genijaus Krzysztofo Pendereckio „Čakona Jono Pauliaus II atminimui“ ir kiti sakralia dvasia alsuojantys F. Liszto opusai.
Vidurvasario garsai
Liepos 12 d. publikos laukia dar vieno žymaus lietuvių pianisto Luko Geniušo vakaras KVF. Vienas ryškiausių ir įdomiausių savo kartos atlikėjų garsėja preciziška technika, brandžia interpretacija ir itin plačiu repertuaru.
31-ajam Pažaislio muzikos festivaliui parengta L. Geniušo rečitalio programa apims trijų romantizmo epochos kompozitorių kūrinius. Roberto Schumanno „Davidsbiundlerių šokiai“, op. 6, – tai menininko vidinio konflikto, meilės ir kūrybos dialogas, įkūnijamas dviejų skirtingų kompozitorius asmenybės prieštaringumą atskleidžiančių pavidalų – Florestano ir Euzebijaus.
Georges’o Bizet fortepijoninis ciklas „Reino dainos“ – mažiau žinomas, tačiau išskirtinai melodingas kūrinys, persmelktas prancūziškos lyrikos ir spinduliuojantis harmoniniu skaidrumu. Koncerto pabaigoje klausytojų laukia virtuoziškasis F. Liszto „Mefisto valsas“ Nr. 1 – užburiantis muzikinis pasakojimas apie tamsą, pagundą ir ekstazę.
Pirmąjį būsimų koncertų anonsą paskelbusio festivalio direktorė Giedrė Mikaitienė intriguoja: 31-asis sezonas būsiąs ypač įdomus – su 25 koncertais Kaune ir kituose miestuose.
Naujausi komentarai