Pavasarį ir vėl skambės „Kaunas Jazz“: scenoje pasirodys netikėtas duetas

„Smooth“ džiazo legenda vadinamas B. Jamesas ir vienas populiariausių Europos džiazo muzikantų T. Brönneris – skirtingų kartų atlikėjai, kalbantys ta pačia, melodingo džiazo kalba.

Abu jie jau pažįstami „Kaunas Jazz“ publikai – T. Brönneris Kaune ovacijomis pasibaigusį koncertą surengė 2015-aisiais, o B. Jamesas – 2018 metais. Abu muzikantai iš „Kaunas Jazz“ išvyko, rankose laikydami festivalio apdovanojimus už įspūdingiausią sezono pasirodymą. Abu pažadėjo grįžti – ir šįkart pažadas bus ištesėtas išties įspūdingai.

Mat B. Jamesas ir T. Brönneris ne tik pirmą kartą savo karjeroje koncertuos Vilniuje, bet ir atvyks su šviežutėle programa, kurią šiuo metu ruošia įrašų studijoje, ketindami išleisti naujame albume. Jau dabar neabejojama, kad tai bus itin populiari ir sėkminga 2020-ųjų džiazo pasaulio premjera – ir lietuviai ją, dviejų džiazo meistrų atliekamą su lydinčia grupe, išgirs vieni pirmųjų.

Bilietai į B. Jameso ir T. Brönnerio koncertą jau nuo šiandien platinami visose bilietai.lt kasose ir internetu.

„Muzika padeda man jaustis jaunesniam, nei parašyta pase“, – šypsosi B. Jamesas, ir akivaizdu, kad tai – tiesa.

Amerikiečių pianistui, kompozitoriui ir prodiuseriui per Kalėdas sukaks 80 metų. Tačiau jis nuolat koncertuoja, keliauja po visą pasaulį, planuoja naujus albumus ir nerodo nė mažiausio noro lėtinti apsukų.

Ir tai – puiku, nes B. Jamesas yra tikra muzikos legenda. Dviejų „Grammy“ apdovanojimų laimėtojas, kurio garbei jo gimtajame Maršalo mieste įkurtas džiazo festivalis, prodiuseris, dirbęs su ryškiausiais džiazo, roko ir popmuzikos atlikėjais, per 60 albumų įrašęs muzikantas, vienos populiariausių visų laikų „smooth“ džiazo grupių įkūrėjas – tai tik dalis ryškių faktų, kuriuos galima papasakoti apie šį muzikantą.

Groti pianinu B. Jamesas pradėjo būdamas vos ketverių. Vos pradėjęs lankyti mokyklą, jau uždirbo savo pirmąjį honorarą – grodamas šokių pamokose.

Ne tik klavišiniais, bet ir perkusiniais instrumentais bei trimitu groti mokęsis vaikinas pirmojo rimto karjeros proveržio sulaukė 1963-aisiais – kai jį, grojantį jaunų džiazo atlikėjų konkurse, pastebėjo garsus prodiuseris Quincy Jonesas.

Scenos žvaigžde B. Jamesas tapo neiškart – persikraustęs į Niujorką, pirmiausia dirbo legendinės džiazo dievaitės Sarah Vaughan pritariančiu pianistu, grojo su ne mažiau garsiu Chetu Bakeriu, vėliau atsidūrė įrašų leidykloje GTI, kurioje tapo kone etatiniu aranžuotoju ir prodiuseriu, padėjusiu įrašyti Paulo Simono, Kenny Logginso, Neilo Diamondo, Maynardo Fergusono ir kitų įžymių atlikėjų plokšteles.

1974-aisiais naują solinės karjeros etapą jis pradėjo albumu „One“, tačiau kaip reikiant įsibėgėjo 1978-aisiais, kai visoje Amerikoje išpopuliarėjo jo parašyta muzika televizijos serialui „Taksi“. Jame skambėjęs kūrinys „Angela“ iki šiol vadinamas B. Jameso vizitine kortele. Tuo metu B. Jameso albumus įrašyti jau padėjo džiazo superžvaigždėmis tapę muzikantai – tokie kaip „Kaunas Jazz“ viešėję Hiramas Bullockas ir Ronas Carteris.

1980-aisiais ant savo židinio atbrailos B. Jamesas padėjo pirmąją „Grammy“ statulėlę – geriausio instrumentinio popmuzikos atlikimo kategorijoje, už albumą „One On One“, įrašytą su gitaristu Earlu Klughu. Antrąsyk šį prestižinį apdovanojimą jis pelnė 1987-aisiais – geriausio „fusion“ atlikimo kategorijoje, už albumą „Double Vision“, įrašytą su senu savo bendražygiu, „Kaunas Jazz“ publikai gerai pažįstamu saksofonininku Davidu Sanbornu. Beje, šis nuostabių muzikantų duetas vėl studijoje susitiko po ketvirčio amžiaus – 2013-aisias kartu įrašė albumą „Quartette Humaine“.

Į „smooth“ džiazą pasinėręs B. Jamesas juo neapsiribojo – pavyzdžiui, dar devintajame dešimtmetyje įrašė keletą klasikinės muzikos albumų, ne sykį koncertavo su simfoniniu orkestru. Klausanti jo įrašų, apima nuostaba – nuo Dave'o Hollando iki Keiko Matsui, nuo Esperanzos Spalding iki Joe Sample'o, šiam muzikantui nuolat talkina patys ryškiausi pasaulio talentai.

Be to, B. Jamesas garsėja ir kaip itin populiarios grupės „Fourplay“ įkūrėjas. Ji susibūrė 1990-aisiais, kai vieno iš savo albumų įrašams jis pasikvietė gitaristą Lee Ritenourą, bosistą Nathaną Eastą ir būgnininką Harvey Masoną. Jau pirmasis grupės albumas „Fourplay“, išleistas 1991-aisiais, buvo parduotas daugiau nei milijono tiražu – publika akimirksniu įsimylėjo šį džiazo, popmuzikos ir ritmenbliuzo derinį. Didelė komercinė sėkmė porą sykių sudėtį keitusią grupę lydi iki šiol – 2015-aisiais pasirodė jau tryliktasis jos albumas „Silver“.

Lyg viso to nebūtų gana, B. Jamesas yra surengęs dar ir savo tapybos parodų bei padaręs įtaką hiphopo muzikos skambesiui. Jo kūrinių ištraukas savo dainose panaudojo ne viena repo garsenybė – pavyzdžiui, grupės „De La Soul“, „Run D.M.C.“, „N.W.A.“, „Goodie Mob“, Warrenas G, Ghostface Killah. Be to, Bobo Jameso kūrinių elementai skamba ir elektroninės muzikos hituose – tokiuose kaip Adamo F „Circles“ ar dueto „Royksopp“ „Eple“.

„Kodėl reperiai susidomėjo mano muzika? Aš pats neįsivaizduoju. Man pačiam tai buvo didelis šokas“, – juokiasi B. Jamesas.

„Džiazas – muzika, kuri gali patikti daugybei žmonių, tik ne visi turi laiko tai suprasti“, – sako T. Brönneris. Vokiečių trimitininkas, kompozitorius, prodiuseris, dainininkas, fotografas neabejotinai yra vienas populiariausių Europos džiazo atlikėjų – stebinantis sugebėjimu šia muzika sudominti popmuzikos auditoriją.

Į „Kaunas Jazz“ grįžtantis muzikantas, pirmajį solinį albumą „Generations Of Jazz“ išleidęs dar prieš 26 metus, publikos yra gerbiamas ir laukiamas nuo Tokijo iki Niujorko.

Gimęs ir augęs muzikantų šeimoje, sulaukęs dvidešimties jau buvo prasiskynęs kelią į žinomą Berlyno RIAS bigbendą. Jau po poros metų T. Brönneris išleido pirmąjį solinį albumą, už kurį pelnė keletą muzikos apdovanojimų. Nuo pat karjeros pradžios jis pasirinko platų repertuarą – nuo džiazo iki popdainų ir melodijų iš populiarių filmų. Trečiasis albumas „German Songs“ pavertė šį muzikantą žvaigžde Vokietijoje, o netrukus, kai su juo užgrojo pasaulinės džiazo scenos pažibos Michaelas Breckeris ir Dennisas Chambersas, talentingu vokiečiu susidomėjo žymioji džiazo leidykla „Verve“.

Įspūdingi įrašai ir koncertų turai pasipylė vienas po kito. T. Brönneris grojo su įvairių sudėčių grupėmis ir bigbendais, leido vienas už kitą populiaresnius albumus, tapo TV šou „X Faktorius“ vokiškos versijos teisėju ir sukaupė turbūt didžiausią žinomų muzikantų telefono numerių knygelę savo šalyje.

Būtų galima ilgai vardyti žvaigždes, kurios nedvejodamos sutiko dirbti su šiuo „Kaunas Jazz“ svečiu. Pavyzdžiui, 2006-aisiais išleistą albumą „Oceana“ padėjo įrašyti dainininkės Madeleine Peyroux, Luciana Souza ir Carla Bruni. 2008-aisiais išleistoje plokštelėje „Rio“ galima mėgautis Melody Gardot, Annie Lennox, Kurto Ellingo, Sergio Mendeso ir kitų atlikėjų talentu.

T. Brönneris taip pat yra bendradarbiavęs su Tony Bennettu, Dave'u Brubecku, Monty Alexanderiu, Natalie Cole, Alu Di Meola, Patu Metheny, Chaka Khan,Bootsy Collinsu, Kyle'u Eastwoodu, grupe „Yello“ ir daugybe kitų.

2008 ir 2009-aisiais T. Brönneris buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui (antrą sykį – už įrašą su „Kaunas Jazz“ viešėjusia vokalistų grupe „Take 6”). Džiazo specialistai neabejoja – išsvajota statulėlė šio vokiečio rankose yra tik laiko klausimas.

Prestižinių Vokietijos muzikos apdovanojimų „Echo“ jis jau turi ne vieną – tačiau yra vertinamas ne tik muzikos, bet ir fotografijos srityje. Jo išleistas fotografijų albumas „Faces Of Talent“, kuriame Tillas įamžino daugelį įžymybių (tarp jų – ir 2020-ųjų „Kaunas Jazz“ svečią Gregory Porterį bei garsų JAV plaukiką Michaelą Phelpsą) sulaukė daugybės šiltų atsiliepimų.

B. Jamesas ir T. Brönneris – dar dvi žvaigždės jubiliejinio, 30-ojo festivalio „Kaunas Jazz“ programoje, kuri sparčiai pildoma.

Kaip skelbta anksčiau, balandį festivalio publikai Kaune koncertuos garsusis JAV džiazo vokalistas Gregory Porteris su „Grammy“ nominuotu Kauno miesto simfoniniu orkestru, šių dienų JAV džiazo superžvaigždė, vokalistė Cecile McLorin Salvant, Kanados grupė „Four80East”, Petras Vyšniauskas su Kauno bigbendu, Artūro Anusausko trio. Daugiau festivalio dalyvių bus atskleista dar šįmet.