Oficialu: dešimtoji muzikos apdovanojimų ceremonija M.A.M.A. įvyks sausio 29 dieną

Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks ir ateinančių metų sausio 29 dieną. Dešimtąjį kartą geriausius šalies atlikėjus ir kūrėjus po vienu stogu subursiantis renginys žada būti kaip niekad inovatyvus, netikėtas, o svarbiausia palaikantis Lietuvos muzikos atstovus, kurie pastaruoju metu dėl pandemijos išgyvena sunkų laikotarpį.

„Jau dešimt metų siekiame kelti lietuviškos muzikos kokybę, atkreipti visuomenės dėmesį į jaunus kūrėjus bei prisidėti prie to, kad mūsų šalies kūrėjai galėtų rinkti pilnutėles arenas savo klausytojų. Kaip žinia, pastaruoju metu, kuomet pasaulį apėmusi pandemija, kūrėjams pastarasis pusmetis kaip niekad sunkus ir tenka išgyventi tiek finansiškai, tiek psichologiškai sudėtingą periodą. Simboliška, tačiau dešimtoji „M.A.M.A.“ apdovanojimų ceremonija kaip niekad aktuali, pagerinant mikroklimatą tarp muzikos atstovų ir neleidžiant užmiršti, kad gerbėjai nenusisuka šiuo periodu“, – teigia asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ pirmininkas Martynas Tyla.

2011 metais susikūrusi asociacija išjudino stagnavusią muzikos rinką ir padarė didelę įtaką visai industrijai: išaugo dainų kokybė bei kiekis, kūrėjai pradėjo leisti daugiau muzikinių klipų, padidėjo tiek fizinių, tiek skaitmeninių albumų pardavimai, o ne vienas atlikėjas, pasinaudodamas įvertinimu muzikiniuose apdovanojimuose, surengė koncertus šalies arenose. Apskritai žmonės pradėjo labiau vertinti Lietuvos kūrėjų darbą, o muzikinio pasaulio atstovams „M.A.M.A.“ įvertinimas tapo siekiamybe, apibendrinančia metų sėkmę.

Apdovanojimų stebėjimas per televizijos ekranus bei apsilankymas ceremonijoje tapo tradicija ne tik tarp Lietuvos atlikėjų, bet ir muzikos gerbėjų. Iš viso per visą gyvavimo periodą ceremoniją jau regėjo per 9 milijonai žmonių. Iš viso renginyje jau darbavosi per 4500 darbuotojų, kurie apima organizatorius, technikos darbuotojus, šokėjus, atlikėjus, kaskadininkus bei operatorius. Tiesa, šiais metais, dėl saugumo reikalavimų ir saugaus atstumo laikymosi, žiūrovų skaičius Kauno „Žalgirio“ arenoje pakis ir vietų skaičius bus itin ribotas. Dėl šios priežasties, ketinančius 2021 m. sausio 29 d. dalyvauti ceremonijoje, organizatoriai ragina bilietais pasirūpinti iš anksto.

„Visą šį periodą turėjome galimybę peržvelgti apdovanojimų koncepciją, galimus scenarijus ir dar stipriau pasiruošti 10 – ąjam renginiui. Darbai įgauna pagreitį ir esame tikri, kad sukursime įsimintiną šventę tiek kūrėjams, tiek žiūrovams, kuri drąsiai gali būti vadinama dešimtmečio „M.A.M.A.“ ceremonija“, – teigia vienas iš apdovanojimų sumanytojų, atlikėjas ir prodiuseris Saulius Urbonavičius – Samas.

Iškilmingame muzikos apdovanojimų M.A.M.A. renginyje 2021 m. sausio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje įspūdingus pasirodymus surengs beveik dvi dešimtys šalies atlikėjų ir bus išdalinta 15 prestižinių statulėlių įvairiose nominacijose.

Organizatoriai atskleidžia, kad minint dešimtuosius apdovanojimų metus, ateinančią vasarą bus surengti ir du Lietuvos atlikėjų festivaliai – jau tradicija tapęs „M.A.M.A. Vasara“ Raudondvaryje rugpjūčio mėnesį bei pirmąjį kartą įvyksiantis „M.A.M.A. Jūra“ Klaipėdoje liepos mėnesį.