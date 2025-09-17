Nuo Čikagos iki San Fransisko: bliuzo kelionė Kaune

Pirmąjį festivalio vakarą, penktadienį, po bliuzrokerių iš Graikijos „Fuzzrider“ pasirodymo į sceną kils būrys top bliuzo atlikėjų nuo Čikagos iki San Fransisko ir nuo Romos iki Madrido. Tia Carroll, Oscar Wilson, Quique Gómez ir Luca Giordano – tai vardai, kuriuos išgirdus nereikia papildomų paaiškinimų: jie neša autentiško bliuzo tradiciją ir energiją, o jų pasirodymas Lietuvoje žada tapti vienu įsimintiniausių šių metų koncertų, nes tokia kombinacija – retenybė net didžiausiuose festivaliuose!
Tia Carroll – Kalifornijos primadona, kurios balsas lyginamas su tokiomis legendomis kaip Koko Taylor ar Etta James. T. Carroll bliuzas – tai galingas, širdį paliečiantis soul bliuzo skambesys, kuris jungia klausytojus nepriklausomai nuo jų muzikinių preferencijų. Jos talentas ir charizma daro kiekvieną koncertą nepamirštamu patyrimu.
Oscar Wilson, užaugęs Čikagos bliuzo širdyje, yra legendinės grupės „The Cash Box Kings“ lyderis ir viena įtakingiausių šiuolaikinio bliuzo figūrų. Jo balsas – sodrus, gilus ir kupinas istorijų, o bliuzas jam – ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas. Scenoje Wilson kuria tikrą bliuzo magiją, įtraukiantį klausytojus nuo pirmos natos.
Quique Gómez – lūpinės armonikėlės virtuozas iš Madrido, jau daugiau nei du dešimtmečius kuriantis tiltus tarp Europos ir Čikagos bliuzo tradicijų, derindamas klasikinį bliuzą su šiuolaikiniu improvizacijos stiliumi. Quique grojęs su tokiais grandais kaip John Primer, Bob Stroger ir kitais bliuzo meistrais, jo atliekama muzika alsuoja autentiškumu, energija ir jausmingumu.
Luca Giordano, vienas ryškiausių Italijos bliuzo gitaristų, ne pirmą kartą lankosi Lietuvoje – publikos jis niekada nepalieka abejingos. Kartu su Luca ayvyksta ir bosinės gitaros guru David Salvador bei būgnininkas Guillaume Destarac.
Tai ne šiaip koncertas, o tikra bliuzo kelionė nuo Čikagos iki San Fransisko, nuo Madrido iki Romos. Festivalio organizatoriai pabrėžia, kad tokia ketveriukės kombinacija – itin reta net tarptautiniuose festivaliuose.
Koncertai:
Spalio 10 d., 19:00, Kauno sporto halė
Fuzzrider (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d., 19:00, Kauno sporto halė
Delgres (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
Vilniečiams organizatoriai į festivalį siūlo vykti be rūpesčių: šeštadienį iš sostinės į vakarinę programą veš bliuzo autobusas, važiuosiantis į Kauno sporto halę ir atgal. Autobusas išvyksta 17.00 iš „Forum Palace“ (Konstitucijos pr. 26), išvažiuoja atgal į Vilnių 23.00 iš Kauno sporto halės.
Vaizdo įrašas: „Kaunas Blues 2024“ festivalio akimirkos: https://youtu.be/Cqni5px_lH0?si=hC4fXEzMReEArqP4
Bilietai ir informacija: bilietai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
