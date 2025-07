NKDT scenoje – kūrybinis menų vizionierių susitikimas

Būsimos premjeros struktūra

Režisierius R. Wilsonas NKDT ruošia originalią O. Milašiaus kūrybos motyvų sceninę versiją. Birželio pradžioje režisierius ir jo gausi kūrybinė komanda, teatro personalas ir aktoriai intensyviai dalyvavo priminiame spektaklio etape, kurio metu buvo sukurta būsimos premjeros vizualinė koncepcija. Generalinis teatro direktorius Egidijus Stancikas džiaugėsi, kad rezultatas netgi pranoko lūkesčius, nes visos techninės užduotys įgyvendintos ir šis premjeros kūrimo etapas praėjo itin sėkmingai.

„Unikalaus mąstymo R. Wilsono kūrybos procesas yra visiškai savitas, prasidedantis nuo vizualinės spektaklio formos kūrimo. Pirminiame spektaklio etape, dar vadinamame „Stage A", užsukus į repeticiją, galima pamanyti, kad spektaklio premjera jau netrukus – aktoriai vilki kostiumus, jų veidai nugrimuoti, scenoje stovi dekoracijos, skamba muzika, scenovaizdžius keičia tiksli šviesa. Labai oru, kad per tokį trumpą laiką mūsų scenoje pavyko sukurti spektaklio struktūrą ir, R. Wilsono manymu, pasiekti netgi kito etapo („Stage B“) užmojai. Dabar mūsų tarnybos toliau tobulins dekoracijas, kostiumus, pagamins rekvizitą. Kitas teatro tarnybų ir kūrybinės komandos susitikimas vyks spalį, o premjerą išvysime kovą“, – sakė džiugiai nusiteikęs generalinis direktorius.

Pačius geriausius įspūdžius išsivežė ir režisierius R. Wilsonas: „Man patinka grįžti į NKDT. Mane sieja labai artimi santykiai su visa komanda: administracija, technikais, dizaineriais, kostiumų, grimo, šviesos, garso specialistais ir aktoriais. Smagu kurti spektaklį su visais nuo pat pradžių, nes visi jaučiasi kaip vienas kolektyvas, prisidėję prie kūrinio.“

Šiame repeticijų etape dalyvavo teksto adaptacijos autorius ir bendrarežisieris Charlesas Cheminas, kostiumų dailininkė Flavia Ruggeri, scenografijos bendraautorė Stephanie Engeln, šviesų dizaino bendraautoris Marcello Lumaca, kompozitorius Hansas-Jörnas Brandenburgas, perukų ir kostiumų meistrė Manuela Halligan. Scenoje vaidmenis, kostiumus ir grimą išmėgino aktoriai Martyna Gedvilaitė, Gytis Laskovas, Kęstutis Jakštas, Miglė Navasaitytė, Agnieszka Ravdo, Dainius Svobonas.

Premjera Lietuvai ir pasauliui

„Septynių vienatvių“ premjera įvyks kitų metų pavasarį NKDT, o po kelių mėnesių ji atgims Lenkijoje.

NKDT generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai Agnė Burovienė atkreipia dėmesį į teatro potencialo išnaudojimą: „Kūrybinė draugystė su R. Wilsonu ir jo komanda mūsų teatre pasižymi natūraliai išaugusia kūrybinio bendradarbiavimo dinamika: nuo bendro spektaklio „Dorianas“, sukurto kartu su Diuseldorfo teatru, iki 2026 m. numatytos pasaulinės premjeros „Septynios vienatvės“, kurią įgyvendinsime kartu su Wilama Horzycy teatru Torunėje. Taigi tai jau nebe pavieniai mainai, o tvari tarptautinė koprodukcija, kuri stiprina mūsų strateginę kryptį – pristatyti Lietuvos kultūrą užsienyje.“

A. Burovienė sako jaučianti pasididžiavimą, kad režisierių R. Wilsoną sudomino Lietuvių kilmės autorius: ,Juk juos abu sieja dėmesys metaforai ir misticizmui, todėl spektaklis neabejotinai džiugins stipria teksto ir vaizdo sinteze, kuriai pasiruošti ir išbaigti reikia beveik dvejų metų. Šis procesas neįsivaizduojamas be pasitikėjimu grįsto komandų bendradarbiavimo, kūrybinio jautrumo ir abipusio mokymosi – būtent tai leidžia idėjoms augti ir galiausiai išsiskleisti scenoje.“

Teksto ir vaizduotės sintezė

Būsimo kūrinio epicentras – O. Milašius (1877–1939 ), lietuvių kilmės prancūzų poetas, rašęs prancūzų kalba. Lietuvoje šis autorius žinomas ne tik kaip poetas, dramaturgas, bet ir pirmosios Lietuvos nepriklausomybės diplomatinių ir konsulinių reikalų patikėtinis Prancūzijoje.

Šio kūrėjo vardas buvo ne kartą minimas per Lietuvos sezono pristatymą Prancūzijoje, o 2024 m. garsi „Gallimard“ leidykla išleido naują, gausią O. Milašiaus kūrybos rinktinę. Pasak leidėjų, dvasinių paieškų prisodrinta autoriaus kūryba yra unikalus balsas prancūzų literatūros peizaže.

Spektaklio pjesę kuria režisierius, ilgametis R. Wilsono bendražygis, dramaturgas, aktorius Ch. Cheminas. Į bendrą tekstą suteka O. Milašiaus pjesių, pasakų ir metafizinių tekstų fragmentai.

„Skaitant daugialypę Milašiaus kūrybą, gimė vienas iš spektaklių personažų – poetas. Tai lyg paties O. Milašiaus alter ego. Ši daugialypė figūra įkūnija menininką, kuris niekada nenustojo keliauti iš vienos vietos į kitą, kartu prisidėdamas prie kūrybos apie Lietuvą, savo protėvių žemę. O. Milašiaus poetika yra įdomi medžiaga, kurią galima tyrinėti kartu su režisieriumi Robertu Wilsonu, nes ji sudaryta iš ryškiais vaizdais apgaubtos nerimą keliančios subjektyvios abstrakcijos. Kūrinyje atpažinsime garsųjį gyvenimą užkariauti svajojantį Don Žuaną iš pirmosios autoriaus pjesės ir visai kitokį nuodėmių atpirkimo ieškantį Don Žuaną iš pjesės „Migelis Manjara“. Poeto užrašytos pasakos ir pasakėčios taps gyvaisiais intarpais“, – teigė Ch. Cheminas.

NKDT meno vadovas Edgaras Klivis pastebėjo, kad spektaklio gimimo procesas nuo pirmųjų susitikimų su režisieriumi iki pirmųjų repeticijų scenoje aiškiai parodė: R. Wilsono ir O. Milašiaus santykis – visiškai netradicinis autoriaus ir jo interpretuotojo.

„Nors draminis tekstas sudarytas iš pjesių ir įvairių kitų poeto tekstų, įskaitant pasakas, alcheminius traktatus, spektaklis tikrai nebus garsiausių poeto eilučių, temų, įvaizdžių ar jo literatūrinio palikimo pristatymas. Sceninis kūrinys taip pat neaiškins, ką reiškia poeto-mistiko simboliai arba kaip poeto biografijos faktai, jo epocha ar ryšiai su Lietuva atsispindi jo kūryboje, – sakė E. Klivis. – Nacionalinės literatūros interpretacijos yra, be abejo, mūsų, Lietuvos teatro režisierių uždavinys. R. Wilsono spektakliuose daugybė įvairių tautų autorių, kuriuos jis yra statęs, sužimba, šmėkšteli, pasivaidena ten, kur visiškai nelauki, be to netikėtu ir laisvu būdu.“

Anot E. Klivio, režisieriaus santykis su klasikiniais skirtingų literatūrinių tradicijų tekstais yra pagarbus, bet kartu jis papildo tų autorių prasmių sklaidą. „Tik spektakliui pasibaigus, paties žiūrovo vaizduotėje iš fragmentų, garsų, žodžių nuotrupų susidėlioja unikalus potyris, netikėtai šviežias žinomo autoriaus portretas. Ko nors tokio žiūrovai turėtų tikėtis ir iš spektaklio“, – sako NKDT meno vadovas.

Teatro generalinis direktorius E. Stancikas neabejoja, kad naujoji premjera giliai palies poeto, vertėjo O. Milašiaus kūrybos gerbėjus ir mažiau su juo susipažinusius: „Scenoje gims aukščiausio meninio lygio spektaklis, kuriame išvysime netikėtų aktorių įsikūnijimų, vizualinių detalių dermę, judesio, šviesos ir muzikos skambesio harmoniją. Meninį stebuklą vainikuos talentingo poeto O. Milašiaus tekstai. Šį išskirtinį autorių atradome palyginti neseniai, epriklausomybės priešaušriu, nes iki tol jis buvo vienu iš nepageidaujamų autorių. Tikiu, kad laukia be galo individualus ir gilias refleksijas keliantis susitikimas.“

Tapti kūrinio dalimi

Spektaklis „Septynios vienatvės“ – nacionalinės kultūros įvykis, pretenduojantis tapti meniniu eksportu ir vizitine Lietuvos teatro kortele pasauliui. Pasak A. Burovienės, tokio masto projektas reikalauja ne tik kūrybinio užsidegimo, bet ir finansinių injekcijų.

„Šiuolaikinės paramos strategijos grindžiamos abipuse nauda: rėmėjai ne tik prisiliečia prie kūrybos proceso, bet ir sustiprina savo socialinės atsakomybės ir lyderystės įvaizdį. Teatras siūlo įvairius paramos lygius ir galimybę viešai pristatyti įmonės vardą teatro komunikacijoje, reprezentaciniuose leidiniuose ir teatro erdvėse. Ši partnerystė – investicija į aukštos meninės vertės kūrybą, kuria mėgausis ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinė auditorija. Režisieriaus R. Wilsono pavardė pasaulyje yra aukščiausios meninės kartelės sinonimas, o jo sugrįžimas į Kauną žada ne tik estetinę patirtį akims ir ausims, bet ir išskirtinę galimybę Lietuvai sustiprinti įvaizdį globaliame kultūros žemėlapyje. Dėl šios priežasties Nacionalinis Kauno dramos teatras kviečia įmones ir privačius mecenatus tapti reikšmingo įvykio dalimi – prisidėti prie pasaulinės premjeros sukūrimo“, – kvietė teatro atstovė.