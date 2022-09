Naujametiniai Chriso Normano ir „ELO by Phil Bates“ koncertai

Šventiniame dviejų dalių koncerte skambės populiariausi šių grupių roko klasikos hitai, prilygstantys prabangiam šampanui, kurio skonis kasmet vis geresnis. Tai – „Midnight Lady“, „Stumblin‘ In“, „Living Next Door to Alice“, „Needless and Pins“, „I‘ll Meet You at Midnight“, „Don't Play Your Rock 'N Roll to Me“, „What Can I Do“ ir daugybė kitų iš „Smokie“ ir Chriso Normano repertuaro.

„Electric Light Orchestra by Phil Bates“ arsenale – geriausi kultinės aštuntojo dešimtmečio „ELO“ kūriniai – „Don‘t Bring Me Down“, „Confusion“, „Mr. Blue Sky“, „Hold On Tight“, „All Over The World“, „Ticket To The Moon“ ir daugybė kitų.

Chrisas Normanas – auksinis „Smokie“ balsas

Chrisas Normanas (tikras vardas Christopher Ward Norman) gimė 1950 m. Jungtinės Karalystės Jorkšyro grafystėje, artistų šeimoje. Būdamas dvylikos jis įstojo į Bradfordo berniukų mokyklą, kur sutiko savo bendražygius – būsimus „Smokie“ narius Alaną Silsoną ir Terry Uttley.

Pirmųjų grupės pavadinimų buvo daug ir įvairių, tačiau tikroji kūrybinė sėkmė atėjo 1975 m., kai buvo išleistas ilgai brandintas debiutinis grupės „Smokie“ albumas „Pass It Around“, sukurtas kartu su garsiais to meto prodiuseriais ir dainų autoriais – Nicky Chinnu ir Mike’u Chapmanu. 1978 m. galima drąsiai vadinti „Smokie“ aukso amžiumi – buvo išleistas albumas „The Montreaux Album“, sulaukęs aukščiausių kritikų vertinimų, o Chriso Normano ir Suzie Quatro dueto daina „Stumblin’ in“ pateko į amerikietiškojo „Billboard“ TOP-10 pozicijas.

Nors 1986 m. Chrisas Normanas paliko „Smokie“ ir pradėjo solinę karjerą, jo diskografija išties įspūdinga – išleista virš 50 singlų ir daugiau kaip 30 albumų, pasaulyje parduota daugiau kaip 30 milijonų įrašų. Naujausias dainininko darbas – studijinis albumas „Just a Man“ – pasirodė 2021 m. gruodį.

„Electric Light Orchestra by Phil Bates“ ir Kauno miesto simfoninis orkestras

Kultinės grupės hitus scenoje atliks dainininkas ir gitaristas Philas Bates‘as, buvęs „ELO Part 2“ ir „The Orchestra“ narys, jau daugiau kaip 25 metus sėkmingai koncertuojantis įvairiose pasaulio šalyse. Saugodamas „Electric Light Orchestra“ kūrybinį palikimą, Philas Bates‘as teikia išskirtinį dėmesį autentiškam „ELO“ skambesiui, tačiau tuo pat metu nuolat ieško ir naujų akcentų. Naujųjų metų išvakarėse žiūrovai turės unikalią galimybę klausytis fantastiškos „Electric Light Orchestra“ muzikos, praturtintos itin galingu akompanimentu, kurį projektui padovanos Kauno miesto simfoninis orkestras, vadovaujamas Algimanto Treikausko.

Naujametiniai Chriso Normano ir „ELO by Phil Bates“ koncertai vyks:

Gruodžio 29 d. 19 val. – Šiaulių arenoje

Gruodžio 30 d. 19 val. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje

Gruodžio 31 d. 20 val. – Kauno „Žalgirio“ arenoje

