Mažos dovanėlės teiks džiaugsmą ir viltį

"Tyliąją naktį", "Angelai aplankė mus", "Din dong! Merrrily on high", "That's Christmas To Me" ir kitais gerai žinomais kūriniais praeivius džiugins jauni solistai – Emilija Mackevičienė, Monika Jatužaitė, Gytis Murauskas, Viktoras Jermolovas, Povilas Strikaitis.

Vis jie šiuo metu studijuoja Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Muzikos akademijoje ir praktiką atlieka Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. O dainuos jie ne šiaip sau – muzikinės dovanos praeiviams yra labdaros akcija "Maža dovanėlė – didelė viltis!"

Solistai šiai labdaros akcijai ruošiasi neatlygintinai ir jų dainomis kauniečiai galės mėgautis tik už padėkos žodį. Šiuo kilniu poelgiu jauni atlikėjai skelbia žinią, kad ne vien komercija gali praturtinti gyvenimą.

Labdaros akcija "Maža dovanėlė – didelė viltis! – tai idėja, kurios tikslas skatinti žmones atkreipti dėmesį į socialiai nuskriaustus žmones, keisti žmonių mąstymą, burti juos geriems darbams, neužmiršti šalia esančiojo ir skleisti gerą nuotaiką, pozityvias mintis.

Akcijos komanda nuolat didėja: fotografas, vaizdo operatorius, renginio savanoriai, skautai, kelios įmonės parūpino palapinę, LED apšvietimą, įgarsinimą. Atsirado geradarių, kurie atveš arbatos praeiviams pavaišinti. Visi buriasi dėl kilnaus tikslo, o renginys finansuojamas iš asmeninių ir bičiulių lėšų.

Ateik, sušilk, padovanok, pajusk gerų darbų troškimą!

"Šiandien džiaugiamės gavę gerą įvertinimą mokykloje ar universitete, pasisotinę skaniais pietumis, drabužių parduotuvėje įsigiję naują apdarą. Tačiau kažkur už lango ligoninės patalpose susirūpinusi šeima gyvena mintimi, kad galbūt viskas bus gerai. Ko gero, kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su artimų žmonių onkologinėmis ligomis tiek materialiai, tiek psichologiškai. Bendradarbiaudami su labdaros ir paramos fondu "Mamų unija" akcijos metu rinksime aukas onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimos centro namų statyboms paremti. Akcijos metu bus įrengta "Vienos kėdės istorija" instaliacija", – apie labdaros akciją "Maža dovanėlė – didelė viltis!" pasakoja jos organizatorius Viktoras Jermolovas.

"Kadaise turėjau mergaitę, kurią labai mylėjau, ir jos operacijai reikėjo 3 tūkstančių eurų. Ko gero, buvo sunkiausias etapas juos surasti, tad šios akcijos idėja – padovanoti šeimoms trupinėlį vilties", – pridūrė vaikinas.

Kalėdinė muzika ir dainos lauks jūsų gruodžio 7d., šeštadienį, nuo 15 val. prie Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos – tik nepamirškite atsinešti gerumo tiems, kurie gyvena viltimi pasveikti.

"Ateik, sušilk, padovanok, pajusk gerų darbų troškimą!" – kviečia organizatoriai.