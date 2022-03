Kultūros renginiais ryškus Kauno centrinio pašto rūmų atgimimas

Iškėlus iš šių rūmų pašto padalinius, ilgą laiką jie stovėjo tušti ir tik šių metų pradžioje pakvietė plačiąją visuomenę lankyti čia įkurdintą Kauno architektūros ir jos konteksto svarbą atskleidžiančią tarptautinę parodą „Modernizmas ateičiai 360/365“.

Per pirmus du pavasario mėnesius šios parodos organizatoriai kviečia Centrinio pašto lankytojus ne tik susipažinti su daugiau nei dviejų dešimčių menininkų darbais iš visos Europos, bet ir apsilankyti čia pat veikiančiose kūrybinėse dirbtuvėse bei dalyvauti kitose patraukliose meninėse iniciatyvose.

Vienas iš pavasario programos Kauno centriniame pašte nemokamų renginių numatytas kovo 16 dienos vakarą. Tai bus šokio performansas „Somehow Myself survived the Night“, skirtas Frankofonijos dienai. Prancūzų choreografo, Chaillot nacionalinio šokio teatro Prancūzijoje vadovo, Rachido Ouramdane'o spektaklis yra sukurtas kartu su Šeiko šokio teatru. Kūrinyje choreografas pasitelkia organizuotų ir anarchiškų grupių judėjimą.

Kūrėjai kvies kauniečius patyrinėti universalius chaoso ir tvarkos dėsnius bei kūrinį patirti per vaizdą, judesį ir sensoriką. Būtent į tokią patyriminę kelionę kviečia prancūzų choreografo Albano Richardo kartu su šokio dirbtuvių dalyviais sukurtas performansas „Somehow Myself Survived the Night“. Lankytojai drauge bus pakviesti ir į prancūzų bei lietuvių šokio programos „KlaipėDAnse“ trumpametražių šokio filmų peržiūrą. Pasak pranešimo, „dvi valandas truksiančioje sinergijoje susilies performanso menas ir kino žavesys, o dalyviai galės laisvai judėti tarp abiejų erdvių.“