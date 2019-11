Kauno filharmonijoje – nuostabus koncertas

Gros Kauno simfoninis orkestras, solistai: Vilija Mikštaitė (mecosopranas), Indrė Jurgelevičiūtė (vokalas), diriguos Petras Bingelis.

Kauno valstybinis choras, vadovaujamas profesoriaus Petro Bingelio, lapkričio 29 d. 18 val. kviečia klausytis itin įspūdingo kūrinio – iš Velso kilusio britų kompozitoriaus Karlo Jenkinso opuso „Stabat Mater“. Koncerte gros Kauno simfoninis orkestras, dainuos solistai: Vilija Mikštaitė (mecosopranas), Indrė Jurgelevičiūtė (vokalas), diriguos Petras Bingelis.

K. Jenkinsas – kompozitorius ir dirigentas, už nuopelnus apdovanotas Britų imperijos ordinu. Muzikinę karjerą jis pradėjo kaip obojininkas, džiazo ir džiazroko atlikėjas bei muzikos reklamai kūrėjas, vėliau su pasisekimu pristatęs įvairių muzikos stilių samplaikos projektą „Adiemus“, išgarsėjo kaip akademinės muzikos kompozitorius. Bene žinomiausias šio kompozitoriaus kūrinys „The Armed Man: A Mass for Peace“ jau ne kartą skambėjo ir Lietuvoje.

K. Jenkinso „Stabat Mater“ sukurta 2008 m. Šį kūrinį inspiravo iš XIII a. atkeliavusi katalikų liturginė sekvencija. Kaip ir daugelyje ankstesniojo Karlo Jenkinso kūrybos periodo kūrinių, šiame opuse susiduria dvi muzikinės tradicijos: vakarietiškoji akademinė muzika ir etniniai instrumentai bei vokalas, atstovaujantys viduriniųjų rytų muzikos pasaulį.

Dvidešimties trieilių sekvencija „Stabat Mater“ atpasakoja Jėzaus motinos Marijos kančias, regint nukryžiuotą sūnų. Muziką šiai maldai yra sukūrę daug kompozitorių, bet K. Jenkinso darbas – bene labiausiai išplėtota šio kūrinio versija, sudaryta iš dvylikos dalių.



Šešios kūrinio dalys dainuojamos lotynų kalba, jose skamba originalus sekvencijos tekstas. Antroji kūrinio dalis „Incantation“ dainuojama senąja arabų kalba, ketvirtoji dalis „Lament“ – anglų kalba, pagal kompozitoriaus žmonos Carol Barrat eiles, šeštoji dalis „Now my life is only weeping“, sukurta pagal XIII a. persų poeto Rumi eiles, atliekama dviem kalbomis – anglų ir aramėjų, septintojoje dalyje „And the Mother did weep“ paraleliai skamba anglų, hebrajų, lotynų, aramėjų ir graikų kalbos.



Dešimtoji dalis „Ave verum“ nors ir dainuojama lotyniškai, bet jos tekstas nepriklauso „Stabat Mater“ maldai. Greta orkestro skambantis armėnų tautinis instrumentas dudukas sustiprina rytietišką muzikos koloritą, tam pasitarnauja ir originaliai išnaudojami rytų šalių kilmės mušamieji instrumentai: džembes primenantys arabiški būgnai dohola ir darbuka, rėminis senovės persų būgnas dafas ir arabiškas tamburinas.

Šį įspūdingą kūrinį atliks Kauno miesto simfoninis orkestras ir kūrybinės veiklos 50-metį šiais metais minintis Kauno valstybinis choras, driguos ilgametis choro vadovas ir įkūrėjas maestro Petras Bingelis. Solo partijas atliks jaunosios kartos operos solistė, kurianti vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, mecosopranas Vilija Mikštaitė ir universali muzikantė, Roterdamo konservatorijoje klasikinės indų muzikos paslaptis studijavusi dainininkė Indrė Jurgelevičiūtė.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Vieta: Kauno valstybinė filharmonija

Atlikėjai

Kauno miesto simfoninis orkestras

Vyr. dirigentas Constantine Orbelian (JAV), vadovas Algimantas Treikauskas

Kauno valstybinis choras

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Solistai:

Vilija Mikštaitė (mecosopranas)

Indrė Jurgelevičiūtė (vokalas)

Dirigentas Petras Bingelis

Programoje

Karl Jenkins – „Stabat Mater“