 Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai: šventė subūrė dalyvius iš visos Lietuvos

Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai: šventė subūrė dalyvius iš visos Lietuvos

2026-05-30 18:55 kauno.diena.lt inf.

Kauno Dainų slėniu vilnija tradicinė dainų ir šokių šventė „Čia suteka upės“.

Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai

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Nuo politikos
iki kultūros

Ji subūrė tris tūkstančių šokėjų, choristų, muzikantų, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojų bei meno mylėtojų iš visos Lietuvos. Dalyviai – iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.

Tai vienas ryškiausių šalies kultūrinių renginių, skatinantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas ir stiprinantis bendruomeniškumo jausmą.

Dainų šventės tradicijos mūsų šalyje siekia jau daugiau kaip šimtmetį. Pirmoji surengta būtent Kaune.

Manto Pilecko nuotr.

Šventėje susitiko 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai, kurie savo pasirodymais atskleidė jaunųjų atlikėjų talentą, lietuviškos sceninės kultūros įvairovę ir gyvą bendruomeniškumo dvasią.

Programoje – kelios dešimtys įvairių kūrinių: nuo klasikinių kompozicijų iki žiūrovų pamėgtų dainų, tokių kaip „Lietuva brangi“ ir „Kur giria žaliuoja“.

Kartu su kolektyvais į sceną žengia ir žinomi šalies atlikėjai, papildę šventės programą išskirtiniais muzikiniais pasirodymais.

Šiame straipsnyje:
Dainų slėnis
Dainų šventė
Čia suteka upės

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Komentarai

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Komentarai

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Tikrai
LRT nerodė todėl , kad ten LAISVAS ŽODIS BUDRIENĖS.."""". Žalimas apsireškė su straipsniu. Pacituoti negaliu , tik išreikšiu mintį: Žurnalistas turi rašyti ne apie veiksmą, bet iš kart formuoti žmogaus mintis- smegenis plauti-tarsi mažai dar plauna. Tad Dainų slėnyje ten gražu buvo ir neišėjo LRT formuoti ,kad nieko gero nebuvo. O gal sugužėjo į smegenų plovyklą "ATSPARŪS"- ten Į Vilnių pas konservatorinius- naujuosius gelbėtojus Lietuvos...rinkimai artėja
2
0
Kodel
Lrt tai nieko nerode
5
0
Pastebėjimas
Graži šventė, puikūs chorai. Tik užkliuvo senio Lino Adomaičio pasirodymas ir jo dukros "po blatu" prakišimas - akivaizdu, kad neturi balso, dainavo neintonuodama pro šalį, neaišku ar išvis turi gabumų muzikai. Tikrai yra daug muzikos mokyklose puikiai dainuojančių gabių panašaus amžiaus vaikų - tereikėjo paskelbti atranką. Tai vat toks neskanus švenės prieskonis
3
-1
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