Kauno Dainų slėnį užliejo dainos ir šokiai: šventė subūrė dalyvius iš visos Lietuvos

Ji subūrė tris tūkstančių šokėjų, choristų, muzikantų, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojų bei meno mylėtojų iš visos Lietuvos. Dalyviai – iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Tai vienas ryškiausių šalies kultūrinių renginių, skatinantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas ir stiprinantis bendruomeniškumo jausmą.
Dainų šventės tradicijos mūsų šalyje siekia jau daugiau kaip šimtmetį. Pirmoji surengta būtent Kaune.
Šventėje susitiko 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai, kurie savo pasirodymais atskleidė jaunųjų atlikėjų talentą, lietuviškos sceninės kultūros įvairovę ir gyvą bendruomeniškumo dvasią.
Programoje – kelios dešimtys įvairių kūrinių: nuo klasikinių kompozicijų iki žiūrovų pamėgtų dainų, tokių kaip „Lietuva brangi“ ir „Kur giria žaliuoja“.
Kartu su kolektyvais į sceną žengia ir žinomi šalies atlikėjai, papildę šventės programą išskirtiniais muzikiniais pasirodymais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)