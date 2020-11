Kaune turėjęs vykti grupės „OneRepublic“ koncertas perkeliamas į kitus metus

Ir tai yra išties nuostabi žinia, nes pandemijai sujaukus viso pasaulio planus, ne visi dideli gastroliniai turai yra perkeliami, daugybė jų yra tiesiog atšaukti. Tačiau „OneRepublic“ į kitus metus perkėlė ne tik savo koncertinį turą, bet ir naujo albumo „Human“ išleidimą, norėdami savo gerbėjams suteikti tikrą džiaugsmą tuomet, kai gyvenimas grįš į savo įprastas vėžes.

Bilietus į koncertą įsigijusiems žiūrovams nieko daryti nereikia – turimi bilietai galios naujai koncerto datai. Taip pat gera žinia didžiausiems grupės gerbėjams, nespėjusiems įsigyti bilietų į fanų zoną – į prekybą papildomai paleidžiama dar 200 vietų. Norintys stebėti grupės pasirodymą ypač patogiai, bilietus į „Audi“ klubą galės įsigyti jau nuo š.m. lapkričio 23 d.

Viena garsiausių JAV alternatyvaus roko grupių per palyginus trumpą kūrybinį laikotarpį sugebėjo išleisti tiek hitų, kiek kiti nesukuria per visą gyvenimą – tai „Counting Stars“, „Apologize“, „Love Runs Out“, „Stop and Stare“, „Secrets“, „Good Life“, „Wanted“, „I Lived“, „If I Lose Myself“, „Rescue Me“, „Kids“ ir daugelį kitų. Kitąmet vyksiančiame koncerte mes išgirsime ne tik visą puokštę populiariausių grupės kūrinių, bet ir naujausias kompozicijas iš penktojo studijinio albumo „Human“. Šou taip pat žada būti įspūdingas, nes kartu su muzikantais atkeliaus visa renginiui reikalinga garso ir apšvietimo įranga – tad belieka tik apsišarvuoti kantrybe ir pagaliau sulaukti šauniojo „OneRepublic“ šešeto Kaune.

2002 metais Kolorado Springs mieste (JAV) susikūrę „OneRepublic“ yra išleidę keturis studijinius albumus – „Dreaming Out Loud“ (2007), „Waking Up“ (2009), „Native“ (2013) ir „Oh My My“ (2016). Grupė yra pelniusi nemažai svarbių apdovanojimų ir nominacijų, tarp kurių „American Music Awards“, „Billboard Music Awards“, „World Music Awards“ ir „Grammy Awards“.

2020 metais pandemijai sukausčius pasaulį, gegužės mėnesį „OneRepublic“ išleido singlą „Lose Somebody“ su norvegų didžėjumi ir prodiuseriu Kygo, o rugsėjį – kompoziciją „Wild Life“ muzikiniam filmui „Clouds“ (premjera įvyko spalio 16 d. „Disney+“ platformoje).

Naujausias grupės darbas – albumas „Human“ – pasaulio šviesą išvys 2021 metais, tačiau singlai iš jo – „Rescue Me“, „Wanted“, „Didn’t I“ ir „Better Days“ – yra vieni geidžiamiausių daugelio radijo stočių grojaraščiuose.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus visuotinį karantiną nuo praėjusio šeštadienio trims savaitėms yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai. Karantinas truks iki lapkričio 29 dienos.

Geriau vėliau, nei niekada... Tikime, kad geresnės dienos tikrai sugrįš!

Koncertas įvyks 2021 m. lapkričio 12 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Bilietus platina www.bilietai.lt

Koncertą organizuoja www.medusaconcert.lt