Kaune – sėkmingas vasaros skaityklų parkuose sezonas: aplankytos beveik 30 tūkst. kartų

Šį sezoną, kaip ir praėjusiais metais, vasaros skaityklos veikė trijuose parkuose – Dainavos, Kalniečių ir Santarvės. Jose buvo galima skaityti ir skolintis knygas, pavartyti naujausią spaudą, žaisti stalo ir lauko žaidimus, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir edukacijose.
Skaityklose vyko koncertai, knygų pristatymai, susitikimai, literatūriniai piknikai, pasidainavimai ir pasišokimai, miško maudynės, kvapų edukacijos, žaidiminės jogos užsiėmimai vaikams, muzikos edukacijos kūdikiams, jose lankėsi darželinukų grupės, buvo organizuojamos vaikų vasaros stovyklų veiklos.
Kauniečius ir miesto svečius džiugino susitikimai su Aidu Giniočiu, Sauliumi Bareikiu, Tomu Dirgėla, Ramune ir Vytautu V. Landsbergiais, Pauliumi Norvila, Domantu Razausku, Vaiva Rykštaite ir kitais.
Skaityklose Dainavos, Kalniečių ir Santarvės parkuose iš viso apsilankė 29 756 žmonės, jose suorganizuoti 105 renginiai, kurie sulaukė 6 024 lankytojų. Iš skaityklų pasiskolintos 567 knygos.
Vasaros skaityklos parkuose skatina kultūros decentralizaciją ir priartina biblioteką prie skaitytojų. Tokios netradicinės erdvės suteikia galimybę miestiečiams gauti kokybiškas kultūros paslaugas ir dalyvauti nemokamuose renginiuose ne tik bibliotekos skyriuose ir padaliniuose, tačiau ir netoli namų esančiose atvirose viešose erdvėse – parkuose.
Tikimasi ir to, kad pamilę apsilankymus vasaros skaityklose, žmonės į bibliotekas sugrįš ir orams atvėsus bei atras Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyrius ir padalinius, kurių platus tinklas – net 21 biblioteka – veikia visame mieste.
Vasaros skaityklų Kauno miesto parkuose projektą Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka vysto jau keletą metų. Pirmoji, Kalniečių parko skaitykla, buvo įkurta 2022-aisiais kaip Kauno – Europos kultūros sostinės programos dalis. Skaityklai sulaukus sėkmės, vėliau įkurtos jau trys tokios skaityklos. Praėjusią vasarą skaityklas aplankė daugiau kaip 32 tūkst. žmonių.
Skaityklų parkuose įrengimą ir veiklą organizuoja Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Partneriai: Dainavos, Eigulių ir Šilainių seniūnijos, Kauno kultūros centras.
