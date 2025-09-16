Kaune pristatytas Romo Zabarausko trileris „Aktyvistas“: žiūrėti jį bus nepatogu

Į detektyvinio trilerio „Aktyvistas“ premjerą atvyko televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, dainininkė Rūta Mur, žurnalistas Skirmantas Malinauskas, kino režisierius Ignas Miškinis, ekonomistas Arūnas Dulkys su žmona Dalia, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus vadovė Virginija Vitkienė su vyru Gediminu ir daugybė kitų.
Filmo žiūrovai pasinėrė į Kauno Šilainių mikrorajoną, kurio brutalistinė architektūra režisieriui visada darė įspūdį. R. Zabarauskas įsitikinęs, kad šis Kauno mikrorajonas labai tiko filmo noir estetikai, o žiūrovams, ypač kauniečiams, buvo įdomu leistis į pažįstamas vietas.
„Daugelis iš mūsų ne kartą esame nusivylę lyderiais, kuriais tikėjome, ir jų pažadais. Būtent tai įkvėpė imtis „Aktyvisto“ temos ir ją nagrinėti dvejopai: matyti netobulą, ydingą žmogų ir tuo pačiu optimistiškai žvelgti į visuomenę, kuriai svarbios demokratijos vertybės, o jos institucijos veikia“, – taip savo filmo idėją pristatė režisierius R. Zabarauskas.
Dvidešimtmetis Andrius, kurį vaidina šių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas Robertas Petraitis, dirba spaustuvėje. Niekas iš bendradarbių nežino, kad vakarais jis grįžta namo, kur laukia mylimasis – LGBT+ organizacijos Kaune lyderis Deividas, kurį įkūnijo aktorius Elvinas Juodkazis.
Per viešą susidūrimą su protestuojančiais neonaciais Deividas sužeidžiamas, o netrukus – žiauriai nužudomas. Policija įvykį tiria vangiai. Ja nusivylęs, keršto ir tiesos vedinas Andrius ryžtasi radikaliai avantiūrai: nusiskuta plaukus, užsiaugina raumenis ir tampa vienu iš jų, siekdamas rasti žudiką. Detektyvas žiūrovą veda klaidžiais keliais: įtariamųjų ratas plečiasi, o tiesos ieškotojui vis sunkiau atskirti, kas šioje kovoje yra draugai, o kas – priešai. Tiesos ribos išsitrina.
Scenarijų „Aktyvistui“ R. Zabarauskas rašė kartu su scenariste Vitalija Lapina ir britų kūrėju Marcu Davidsu Jacobsu.
Pagrindinį Andriaus vaidmenį filme meistriškai suvaidinęs praėjusių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas R. Petraitis sako, kad „Aktyvistas“ jam tapo ypatingu profesiniu ir asmeniniu išbandymu. Kino aikštelėje jis kūrė tiesų ir moraliai atsakingą žmogų, kuris negali taikstytis su žmonių aklumu ir jų pasirinkimu užsimerkti, kai situacija yra nepatogi.
„Keista, bet kai nusiskutau plaukus, tik tada supratau, kaip ir kodėl jis taip elgiasi. Mane traukia balansavimas tarp personažo švelnumo ir agresyvumo”, – po premjeros kalbėjo R. Petraitis.
“Atviroje meilės scenoje nusifilmavusi jaunosios kartos aktorė Teklė Baroti savo heroję – buvusią aktyvistę Laimą – sako iškart perpratusi: „Gyvenau užsienyje, kur įvairovė yra natūralus, savaime suprantamas dalykas, bet Lietuvoje, kai grįžau, pasirodė, kad visai ne. Man nereikia pergalvoti žmogaus tapatybės, atrodė svarbu apie tai kalbėti, tikrai norėjau tapti tokio pokalbio dalimi.“
Iš Notingamo, Anglijoje, į premjerą atvykęs aktorius Simas Kuliešius teigia, kad jo personažas Jonas filme daugiausia kalba apie drąsą būti savimi. Jono personažas jam pasirodė itin artimas – aktoriui nereikėjo įsivaizduoti, ką jaučia trans vyras. „Daug ką esu ir pats patyręs“, – pripažino jis.
Į filmo premjerą Kaune vienas pagrindinių aktorių – jau 15 metų Londone gyvenantis Vaclovas Gumuliauskas – atvyko iš Berlyno. Čia jis filmuojasi vokiečių režisieriaus Michos Streckerio kino filme „Imperijos prakeiksmas“.
Aktorius teigia, kad kurti savo personažą Bernardą, dieną būti vienokiu, o naktį – kitokiu, buvo labai įdomu. „Scenarijus buvo taip gerai parašytas, kad šiurpas ėmė jį skaitant“, – premjeroje kalbėjo Vaclovas.
Detektyvinio trilerio „Aktyvistas“ premjera šalies kino teatruose numatyta rugsėjo 19 dieną. Naujasis R. Zabarausko filmas įtraukia į pavojų kupiną kino žaidimą ir provokuoja: visuomenė negalėtų egzistuoti be nutrūktgalvių, kurie pasirengę atiduoti viską, kad tiesa laimėtų. „Aktyvistas“ – ne tik detektyvinė drama, bet ir refleksija apie šiandienos visuomenę. Jis skatina klausti: kiek kiekvienas iš mūsų pasirengęs kovoti už tiesą?
R. Zabarausko detektyvas „Aktyvistas“ Lietuvos kino teatruose – nuo rugsėjo 19 dienos. Filmą finansavo Lietuvos kino centras, parėmė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Vaidmenis kūrė Robertas Petraitis, Vaclovas Gumuliauskas, Simas Kuliešius, Teklė Baroti, Elvinas Juodkazis, Redita Dominaitytė, Lukas Malinauskas, Karolis Kasperavičius, Elžbieta Latėnaitė ir kiti.
