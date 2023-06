Festivalis „Pojūčių šilas“: miškas mieste ar miestas miške?

Tvarumą ir bendruomeniškumą puoselėjančio festivalio programoje – mankštos, ekskursijos, edukacijos, dirbtuvės ir muzika. Festivalio „Pojūčių šilas“ link vedė 2019 metais prasidėjusios įvairios nedidelio formato veiklos, kuriomis buvo siekiama geriau pažinti mikrorajoną, jo gyventojus, erdves, skatinti laiką leisti bendruomeniškai ir kūrybiškai. Šiais metais organizatoriai kartu su festivalio dalyviais mėgins surasti atsakymą, ar įmanoma miško ir miesto draugystė, ir koks yra žmogaus vaidmuo šių dviejų aplinkų dermėje.

Visos festivalio veiklos bus išdėstytos įvairiose Panemunės paplūdimio ir Šilo erdvėse, o dalyviai bus skatinami pasinerti į nuotykį bei netikėtumą, ir atrasti šiuos taškus individualiai „klaidžiojant“ miško takeliais.

J. Balašaičio nuotr.

9 val. dalyviai pradės budinti kūną ir sielą pojūčiams Justinos Sutkutės ryto jogoje Panemunės paplūdimyje ir šv. Mišiose, kurios vyks gamtos apsuptyje prie J. Basanavičiaus paminklo. Vėliau bus galima pasinerti į gidės Evos Guobės miško maudynes bei sudalyvauti žygyje J. Miškinio taku su Evaldu Makricku.

Nuo 11 val. iki 15 val. Panemunės šilą užlies pagrindinės festivalio veiklos, skirtos atrasti gamtą bei save per 5 pagrindinius pojūčius. Užsukusius dalyvius pasitiks Panemunės tapytojų peizažų ir Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos parodos. Išvargę nuo miesto šurmulio, pailsėti galės miško SPA, pasinerti į Danieliaus Narausko būgnų grojimo sesiją ar sudalyvauti Daivos Štarevičiūtės edukacijoje-dirbtuvėse „Grokime širdies ritmu“. Be Šilo pušynų, festivalio dalyvių uoslę kutens kvapų edukatorės Rasos Staskonytės instaliacija „Užkonservuoti kvapai“ ir kūrybinės dirbtuvės „Medis“, Rūtos Baranauskaitės instaliacija „Miestas vs gamta: įkvėpk!“, o edukatorė Birutė Krencienė ir Kauno zoologijos sodas kvies į kvapų edukacijas. Nepamiršti ir skonio receptoriai – smalsuoliai galės paskanauti kankorėžių užtepėlę, paragauti gilių kavos ar pasigaminti kanapių pieno.

Taip pat dalyviai bus kviečiami dalyvauti mainytuvėse, kūrybinėse dirbtuvėse „Molis ir medis“, monochromo fotostudijoje. Norintieji taip pat galės apsilankyti „Lietuvos kariuomenės uniformų muziejuje“, o festivalį 18 val. vainikuos filmo „Niekas nenorėjo mirti“ peržiūra K.I.N.A.S „Panemunė“ erdvėje.

J. Balašaičio nuotr.

Viso festivalio metu vyks visas pojūčių stoteles apjungiantis orientacinis žaidimas „Gyvūnų pėdsakai Šile“, kurio pradžia asfaltuota aikštelė Panemunės šile.

Šventinę nuotaiką dalyviai yra kviečiami kurti bendravimu, šypsenomis ir juoku, todėl organizatoriai nenaudoja balionų, dangaus žibintų, konfeti, petardų, fejerverkų ir kitų aplinkai, gyvūnams ir žmogaus sveikatai kenksmingų atributų. Dalyviai skatinami būti darnūs su aplinka ir rinktis tvaresnius keliavimo į festivalį būdus, taip pat užkandžius atsivežti daugkartinėse talpose.

Daugiau informacijos: www.kmn.lt