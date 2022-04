Audra kaupiasi: į Kauną atvyks M. Takada, Kittin, HÖR Radio, C. Barbieri ir kiti

Skelbiama, jog prie jau paskelbtų žvaigždžių pildosi vis didesnė atlikėjų plejada. Į Kauną pasisvečiuoti atvyks Berlyno kultine kultūrine institucija tapęs „HÖR“ radijas, kuris čia laikinai įsikurs ir transliuos savo specialią programą. Atvyks garsūs electro muzikos didžėjai – prancūzų duetas Kittin ir The Hacker.

Svarbi festivalio viešnia yra japonų perkusininkė ir kompozitorė Midori Takada, laikoma viena iš pasaulinių ambient ir minimal muzikinių stilių pradininkių. VDU Didžiojoje salėje įvyks jos ir keleto ansamblių bendro projekto „Silence Birds“ premjera – šis kūrinys gimė įkvėptas Rusijos agresijos Ukrainoje. Įdomu tai, jog Midori Takada jau lankėsi Lietuvoje vos tik atgavus nepriklausomybę, prieš tris dešimtmečius, todėl nekantrauja sugrįžti čia ir vėl pasimatyti su jai taip patikusia lietuvių publika.

Industrinės architektūros patalpose pasirodys italų elektroninės muzikos kompozitorė ir eksperimentalistė Caterina Barbieri. Elektronikos mylėtojų taip pat laukia pasaulio muzikos įkvėptas projektas Esa Afro-Synth Band ir „Youtube“ išpopuliarėjęs didžėjus PartiBoi69.

Pasidžiaugti bus galima ir gyvos muzikos gerbėjams – pasirodys ne tik lietuvių grupės Garbanotas bei Free Finga, bet ir energinga grupė iš Nyderlandų – The Mauskovic Dance Band. Tačiau tai – tik kruopelė antrojo papildymo sąrašo atlikėjų.

Savo dalyvavimą festivalyje taip pat jau patvirtino: Azu Tiwaline, Call Super, Deena Abdelwahed, DJ Marcelle, Helena Hauff, Hilda, Job Jobse, Mor Elian, Pakas, Noia, Patricia Kokett, Roads, Eimantas, Vox Low, V, 5zyl, Mantas T, Bradley Zero, Lover, Planeta Polar, Tarp Dviejų Aušrų, Violet, Gabrielle Kwarteng, Alex Krell, Arp Frique, Antal, Aurora Halal, DJ Rituals, Héctor Oaks, Juoduomenė, LSDXOXO, Julia Huxtable, Loranas Vaitkus, Maria Paskevic, Mario Moretti, Elboe, Mamiko Motto, Monika Seta, Aistė Regina, Manfredas, Identified Patient, Under Black Helmet, VTSS, Free Finga, Flash Voyage, CCL, Eris Drew, Less Feeling, Vaiper Vitalijus.

Be muzikinės programos, naujienų atsirado ir kultūrinėje programoje. Organizatoriai skelbia, jog festivalio dienomis vyks „Nepatogaus kino“ kuruojamos audiodokumentikų perklausos po atviru dangumi, naktiniai skaitymai, paroda „NFThon: Ateitis“, komikų pasirodymai renginyje „Standup 2.0“, naktinės tapybos užsiėmimai bei įvairūs tarpdisciplininiai performansai „Tempo“ erdvėje Senamiestyje.

Šiuolaikinio miesto festivalio „Audra“ programa nuolat pildysis ir plėsis. Ją kartu su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bendromis jėgomis kuria jaunimo organizacija VšĮ „Kylantis Kaunas“, VšĮ „Freimas“ bei naktinio klubo „Lizdas“ komanda. Prie festivalio renginių prisideda ne tik tokios ilgametės institucijos kaip Pažaislio muzikos festivalis ar Kauno miesto kamerinis teatras, bet ir įvairūs partneriai iš Graikijos, Serbijos, Prancūzijos, Vokietijos, Estijos, Suomijos ir kitų Europos šalių.