Atšaukiamas Jurgos koncertas „Žalgirio“ arenoje

„Dėl kūrybinių ir techninių priežasčių šiuo metu nespėjame laiku įgyvendinti meninės koncerto vizijos“, – pranešama Bilietai.lt svetainėje.
Pirkusių bilietus kasose arba pagal išankstinę sąskaitą prašoma užpildyti pinigų grąžinimo formą. Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application.
Prašymai priimami iki 2025 m. spalio 30 d.
Bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Pinigai bus pervesti iki 2025 metų spalio 25 dienos.
Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus.
