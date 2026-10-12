 Kaune keisis eismas – bus dar viena apylanka

Kaune keisis eismas – bus dar viena apylanka

2026-10-12 06:29
BNS inf.

Remontuojant Alfonso Meškinio, arba Kleboniškio tiltą per Nerį ir viaduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų nuo pirmadienio eismas viena tilto puse bus nukreipiamas apylanka.

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<span>Kaune keisis eismas – bus dar viena apylanka</span>
Kaune keisis eismas – bus dar viena apylanka / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus–Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindiniu keliu važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti į jo srautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

„Gavę eismo dalyvių pastebėjimų kartu su rangovu įvertinome situaciją ir nusprendėme koreguoti eismo organizavimą“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Kaip rašė BNS, šiuo metu tvarkomas paskutinis, ketvirtasis – pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir viadukas per Jonavos gatvę – kryptimi Vilnius–Klaipėda, kairėje kelio pusėje.

Darbai automagistralės 99,5–99,8 km ruože turėtų būti baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Juos už 6,2 mln. eurų (be PVM) atlieka bendrovė „Gevalda“.

Šiame straipsnyje:
eismas
apylanka
kaunas
tiltas
Neris

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