 Vyras smogė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei

Vyras smogė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei

2026-06-19 19:07
Parengta pagal užsienio spaudą

Vyras smogė peiliu šešiolikmetei merginai, nes ji nesutiko už jo tekėti.

<span>Vyras smogė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei</span>
Vyras smogė peiliu atsisakiusiai už jo tekėti šešiolikmetei moksleivei / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

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Tai atsitiko Indijoje, Keralos valstijoje. Apie šį nusikaltimą praneša leidinys „The Times of India“.

Incidentas įvyko Vattapparos gyvenvietėje. Policijos duomenimis, vyras, vardu Fachadas, užpuolė moksleivę po to, kai ji nepriėmė jo pasiūlymo. 

Indas norėjo, kad šešiolikmetė tekėtų už jo. Išgirdęs neigiamą atsakymą, vyras labai susierzino ir smogė merginai peiliu į kaklą.

Po išpuolio nusikaltėlis iš įvykio vietos pabėgo ir pasislėpė. Tačiau jis slapstėsi trumpai. Dar tos pačios dienos vakarą jis buvo sulaikytas ir suimtas.

Nukentėjusiąją šešiolikmetę nuvežė į ligoninę. Jos sužeidimai nedetalizuojami, tačiau teigiama, kad moksleivės sveikatos būklė yra stabili.

 

 

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Abdulah
Nevykėlis. Galimai nukriošęs.
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