Vienintelis pasaulyje: vyras 100 dienų išgyveno be tikros širdies

Australas net 100 dienų laukė donoro ir gyveno su titanine širdimi. Dar niekam nėra pavykę tiek ilgai išgyventi su dirbtiniu organu. 40-mečiui vyrui ji buvo implantuota pernai rudenį vienoje iš Sidnėjaus ligoninių. Žiemą jis tapo pirmuoju pasaulyje žmogumi, kuris su širdį atstojančiu aparatu išleistas iš ligoninės.

LNK stop kadras.

„Paciento tiek kairė, tiek dešinė širdies pusė buvo labai silpna, todėl mes neturėjome kito pasirinkimo. Pacientas sirgo ūminiu širdies nepakankamumu, jis negalėjo nueiti 10–15 metrų neuždusęs“, – sakė kardiologas Chris'as Hayward'as.

Pasak medikų, prietaisas negali sugesti, ar būti atmestas organizmo. Be to, gydytojai įsitikinę, kad dirbtinė širdis ateityje gali tapti nuolatiniu žmogaus širdies pakaitalu.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Tai visiškai keičia žaidimo taisykles. Tai prietaisas, kuris išsprendžia daugelį problemų, su kuriomis susiduriame naudodami mechaninę kraujotakos sistemą. Šį prietaisą labai lengva implantuoti, labai paprasta eksploatuoti ir jis veikia itin gerai“, – teigė kitas kardiologas Paul'as Jansz'as.

Dirbtinė širdis sveria apie 650 gramų ir yra pakankamai maža, kad tiktų 12-mečiam vaikui. Prietaisą maitina išorinis akumuliatorius, kuris gali veikti keturias valandas. Po to pacientas įspėjamas, kad reikia bateriją įkrauti per laidą. Tikimasi, kad ateityje pacientui nebereikės nešiotis akumuliatoriaus, o širdį galės įkrauti per nuotolį, panašiai kaip įkraunamas telefonas.