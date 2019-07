Poliarinė lapė per rekordiškai trumpą laiką nukeliavo iš Norvegijos į Kanadą

Kanadą pernai pasiekė iš viena iš Norvegijos iškeliavusi poliarinė lapė, nubėgusi maždaug 3 500 km per Arkties ledynus vos per 76 dienas, trečiadienį pranešė vienas mokslininkas.

Ši kelionė liudija ne tik apie lapės neregėtą ištvermę, bet ir parodo, kokie svarbūs yra ledynai Arkties faunos migracijai bei koks pavojingas ekologinei pusiausvyrai yra visuotinis atšilimas.

Tyrėjas Arnaud Tarroux (Arno Taru), prisidėjęs prie lapės kelionės analizės, paskelbtos Norvegijos Šiaurės ašigalio instituto, perspėjo, kad „tirpstant ledynams... mažėja ir galimybių tokiai migracijai“.

Gyvūnas, kuriam 2017 metų liepą buvo prisegtas palydovinis sekimo prietaisas, 2018 metų kovo 26 dieną iškeliavo iš Norvegijos Svalbardo salynui priklausančios Špicbergeno salos, esančios maždaug už tūkstančio kilometrų nuo Šiaurės ašigalio.

Birželio 10-ąją – praėjus 76 dienoms nuo kelionės pradžios Norvegijos teritorijoje – lapė pasiekė Elsmyro salą viename šiauriausių Kanados regionų. Per tą laiką ji įveikė 3 506 km atstumą.

„Šios rūšies gyvūnai yra dar ištvermingesni ir greitesni nei anksčiau buvo manyta“, – trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė A. Tarroux.

„Tai jauna patelė, kuriai mažiau nei metai, todėl ji yra gana nepatyrusi. Ji tiesiogine prasme buvo iškeliavusi tyrinėti pasaulio ir turėjo išlikti gyva, pirmąkart kirsdama Arktį“, – tęsė mokslininkas.

Jaunos lapės žygis atrodo dar įspūdingesnis dėl fakto, kad ji nubėgo pirmuosius 1 512 km ir pasiekė Grenlandiją vos per 21 dieną.

„Tai pirmas kartas, kai buvo išsamiai stebėta, kaip poliarinė lapė migravo tarp dviejų žemynų ir ekosistemų Arktyje. Be to, tai buvo viena ilgiausių kada nors užfiksuotų migracinių kelionių, kurią per tokį trumpą laiką baigė poliarinė lapė“, – pažymima Norvegijos Šiaurės ašigalio instituto pranešime.

Gyvūnas migravo Arkties „baltosios dykumos“ sąlygomis ir kasdien nubėgdavo vidutiniškai po 46,3 kilometro. Per dieną įveikto atstumo rekordas – 155 km – buvo užfiksuotas lapei kertant Grenlandiją.

Mokslininkai nenustatė priežasties, kodėl lapė patraukė būtent į Kanadą.

„Gali būti, kad virtinė atsitiktinumų leido jai tinkamu laiku atsidurti Kanadai priklausančioje Arkties dalyje ir rasti pakankamai išteklių, kad ten apsigyventų“, – spėjo A. Tarroux.

Dabartinė lapės buvimo vieta nežinoma, nes sekimo prietaisas nustojo veikti šių metų vasarį.