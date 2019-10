Per tris mėnesius – 356 pranešimai apie neteisėtą ar žalingą turinį internete

Per 2019 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 356 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete.

Interneto vartotojai siuntė pranešimus apie internete rastą informaciją, susijusią su rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu, smurtu ar patyčiomis prieš asmenis, narkotinių medžiagų platinimu, taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą.

Po atlikto tyrimo tolesnių veiksmų imtasi 149 atvejais:

92 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

29 pranešimai persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį neteisėtą interneto turinį, siekiant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

11 pranešimų persiųsta tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Įtariama neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija.

17 pranešimų persiųsta tolesniam tyrimui Policijos departamentui. Įtariamas neteisėtas turinys Lietuvos tarnybinėse stotyse.

Dėl kitų pranešimų nesiimta tolesnių veiksmų, kadangi juose buvo pranešta apie turinį, kuris nebuvo žalingas ar neteisėtas pagal Lietuvos teisės aktus arba kuris buvo paskelbtas užsienio šalių, kuriose toks turinys nėra laikomas neteisėtu, tarnybinėse stotyse, arba buvo nepasiekiamas (pvz., apsaugotas slaptažodžiu, skelbiamas privačiose uždarose grupėse ir pan.) ar nerastas (turinys pašalintas arba nuoroda nebeaktyvi).

Taip pat RRT specialistai suteikė 76 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.

RRT primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT.

2019 m. trečią ketvirtį RRT gavo 10 pranešimų apie patyčias kibernetinėje erdvėje. 7 atvejais informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų. Be to, kaip ir iki šiol, visi interneto vartotojai apie neteisėtą (draudžiamą skelbti) ar žalingą (neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį) turinį skatinami pranešti svetainėje, kurios adresas yra https://svarusinternetas.lt/ . Pranešimus galima teikti ir anonimiškai.

Kaip pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį internete bei kokia tolimesnė gautų pranešimų tyrimo eiga pamatysite šiame vaizdo klipe: