Projektorius vietoje televizoriaus: kam ir ar verta?

Daugelis žmonių neįsivaizduoja savo svetainės, miegamojo arba virtuvės be televizoriaus. Tačiau šiandien televizorius nėra vienintelis galimas variantas.

Dabar norint mėgautis kino salės patirtimi vietoje televizoriaus galima rinktis projektorių, kuris gali pasiūlyti aukštos raiškos ir kur kas didesnės įstrižainės vaizdą už protingus pinigus. Varle.lt specialistai siūlo prieš nusprendus pirkti projektorių, įsitikinti, kad tai bus geriausiai jums tinkantis sprendimas ir pataria, kada vertėtų pagalvoti apie projektorių vietoj televizoriaus.

Kam vertėtų pagalvoti apie projektorių?

Pirmiausia vertėtų pagalvoti apie tai, kad televizoriaus vaidmuo jau seniai pasikeitė. Praktiškai visi televizoriai jau tapo išmaniaisiais ir standartinė televizija jau tapo praeitimi. Ją pakeitė:

• VOD platformos tokios, kaip „Netflix“ ar „YouTube“.

• Paprasti grotuvai, kurie leidžia pažiūrėti filmus ir serialus iš išorinės laikmenos.

• TV priedėliai.

Taigi, jei pastebėjote, kad irgi dažniausiai televizoriaus ekraną naudojate namų kinui, pagalvokite apie projektoriaus įsigijimą. Prieš perkant projektorių Varle.lt specialistai rekomenduoja nepamiršti apie kelis svarbius šių įrenginių aspektus.

Namų kino projektorius: kokios galimybės ir apribojimai?

Jeigu vietoje televizoriaus nusprendėte įsigyti projektorių, atkreipkite dėmesį į kelis svarbius aspektus, susijusius su šio įrenginio galimybėmis ir apribojimais. Varle.lt specialistai pataria atkreipti dėmesį į tokius parametrus:

• Vaizdo dydį;

• Užimamą vietą;

• Vaizdo dydžio keitimo galimybę;

• Papildomus reikalavimus projektoriaus įrangai.

Projektoriaus vaizdo dydis

Viena įdomesnių projektorių savybių yra ta, kad šie įrenginiai pajėgūs atvaizduoti kur kas didesnį vaizdą nei tipinis tokios pačios kainos televizorius. Pavyzdžiui, už praktiškai vienodą pinigų sumą galima įsigyti 42-49 col. ekrano įstrižainės Full HD televizorių arba puikų Full HD projektorių, kuris leis pamatyti 100 col. ir didesnį vaizdą. Paprasčiau kalbant, projektorius gali lengvai užtikrinti tikrą kino salės pojūtį namuose.

Projektoriaus užimama vieta

Iš tikrųjų tai yra vienas svarbiausių apribojimų. Štai pavyzdžiui, 49 col. įstrižainės televizorius užima tik tiek vietos, kiek pats įrenginys. Tuo tarpu projektorius turi atsirasti atitinkamu atstumu nuo sienos ar ekrano, tam, kad būtų užtikrintas didelės įstrižainės vaizdas. Populiariausiems modeliams reikia 1,5 – 2,5 m atstumo ir šviesos kelyje neturėtų būti trukdžių. Taigi projektorius gali nepasiteisint net mažiausiose svetainėse, nebent pasirinksite mažo ar itin mažo atstumo projektorių.

Kokį projektorių rinktis nedidelei svetainei ar kitam kambariui? Varle.lt specialistų teigimu, puiki alternatyva projektoriams, kurie reikalauja didelio atstumo nuo sienos gali būti ultra mažo židinio nuotolio projektoriai, kuriuos galima pastatyti prie sienos keliasdešimties centimetrų atstumu. Tiesa, tokie sprendimai gali būti kur kas brangesni.

Vaizdo dydžio reguliavimo galimybė

Televizoriai nepasižymi vaizdo dydžio reguliavimo galimybe, o projektoriai tokią funkciją turi.

Papildomi reikalavimai projektoriaus įrangai: ką dar vertėtų įsigyti?

Būtina vieta – tai dar ne viskas, į ką reikėtų atsižvelgti svarstant apie namų kino projektorių.

Laidai

Pagalvokite apie laidų paslėpimą, pavyzdžiui, po lubomis.

Tinkamai užtamsintas kambarys

Vertėtų pasirūpinti, kad kambarys, kuriame įrengsite projektorių, būtų tinkamai užtamsintas. Turint omenyje tai, kad projektorius yra įrenginys, kurio aukštos kokybės vaizdo perteikimui reikalinga tamsa, siūloma pagalvoti apie šviesos nepraleidžiančias žaliuzes.

Garso sistema

Kai kurie projektoriai turi labai silpnus garsiakalbius. Norint mėgautis labai gera garso kokybe, Varle.lt specialistai rekomenduoja papildomai įsigyti garso kolonėles.

Balta siena arba ekranas projektoriui

Jeigu namuose neturite lygių, baltų ar šviesių sienų ir norite mėgautis puikia vaizdo kokybe, vertėtų įsigyti ekraną projektoriui.

Projektorius vietoje televizoriaus: ko nepamiršti?

Pirmas dalykas, kurį vertėtų turėti omenyje yra tai, kad projektorius efektyviai pakeis televizorių namuose tuo atveju, jei tai bus įrenginys filmų ir laidų žiūrėjimui kelias valandas per dieną, o ne įrenginys, kuris bus įjungtas 24 val. per parą ir 7 dienos per savaitę. Kitas dalykas, kurio negalima pamiršti yra tai, kad norint mėgautis namų kino projektoriaus privalumais, jums reikės pritemdytos erdvės. Taip pat vertėtų žinoti tą faktą, kad skirtingai nei televizoriai, projektoriai nėra betriukšmiai įrenginiai, ypač pigesni modeliai gali generuoti garsą, kuris naudojantis ilgesnį laiką gali būti varginantis.

Ar verta pirkti projektorių vietoje televizoriaus?

Pasak Varle.lt specialistų, sudėtinga vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą. Kada verta rinktis projektorių vietoje televizoriaus? Projektorių siūloma rinktis tada, kai jums svarbus kuo didesnis vaizdas ir kai norite visų pirma įrenginį naudoti filmų ir serialų, o ne televizijos žiūrėjimui. Taip pat apie projektorių verta pagalvoti tada, kai turite pakankamai užtamsintą kambarį. Svarbus projektoriaus privalumas yra susijęs su jo portabilumu: jis suteikia galimybę namų kino patirtį paprastai pasiimti savimi išvažiuojant į užmiestį, ko tikrai nepavyks paprastai padaryti su televizoriumi.

Kaip išsirinkti projektorių?

Namų kino projektorius turėtų pasižymėti Full HD raiška, mažiausiai 2000 liumenų ryškumu ir dideliu kontrastu. Taip pat rekomenduojama, kad jo triukšmo lygis neviršytų 25 dB. Žinoma, tai tik pradžia ir parametrų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį renkantis projektorių yra kur kas daugiau. Varle.lt specialistai turi parengę kelis patarimų gidus, kaip išsirinkti projektorių.