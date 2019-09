Pasibaigus metų „Apple“ renginiui: šeši netikėti siurprizai, kurie nustebino

„iPhone 11“ išankstinės prekybos metu bus galima rinktis 64GB, 128GB ir 256GB vidinės atminties ir juodos, baltos, geltonos, violetinės, žalios bei „(PRODUCT)RED“ spalvos. Tuo metu „iPhone 11 Pro“ ir „11 Pro Max“ išankstinės prekybos metu bus galima rinktis iš 64GB ir 256GB vidinės atminties bei kosmoso polkos, sidabrinės, auksinės ir vidurnakčio žalios spalvos.

O kol laukiame naujųjų „iPhone“, mobiliųjų telefonų specialistai atkreipia dėmesį į tai, kas metų „Apple“ renginyje netikėtai nustebino.

„Šiemet savo kasmetiniame renginyje „Apple“ nustebino ne tik naujais įrenginiais, kurių tikrai netrūko, bet ir naujomis paslaugomis. Įdomu tai, kad kai kurios jų, pavyzdžiui, „Apple Arcade“ neabejotinai privers pasitempti visą rinką“, – sako specialistas Karolis Špiliauskas ir išskiria 6 netikėčiausius „Apple“ siurprizus.

1. Į kompiuterinių žaidimų rinką su trenksmu ateina „Apple“

Kaip teigia K. Špiliauskas, jei iki šiol buvo įprasta, kad atskirai perkame kiekvieną patikusį skirtą žaidimą, tai „Apple“ pasirengusi įtvirtinti naują standartą.

Scanpix nuotr.

„Apple Arcade“ už fiksuotą prenumeratos kainą leis be jokių papildomų mokesčių neribotai žaisti visus šiai paslaugai pritaikytus žaidimus. Gamintojas žada, kad jau paslaugos veikimo pradžioje bus galima rinktis iš daugiau nei 100 unikalių žaidimų ir šis skaičius bus nuolat pildomas. Tačiau didžiausias paslaugos privalumas yra tai, kad žaisti bus galima pradėti, pavyzdžiui, telefone „iPhone“, o pratęsti žaidimą jau kitame „Apple“, tarkime, planšetiniame kompiuteryje „iPad“. O už vieną prenumeratos mokestį galės naudotis net iki 6 šeimos narių. Prenumeratos kaina sieks apie 4,99 Eur mėnesiui visai šeimai, o pirmasis mėnesis bus bandomasis ir nemokamas. Paslauga kai kuriose šalyse turėtų pradėti veikti jau nuo rugsėjo 19 dienos“, – teigia specialistas.

2. Naujas konkurentas „Netflix“, „Amazon Prime“ ir kitiems

„Po vakar turėtų suklusti ir didžiosios turinio platformos „Netflix“, HBO ar „Amazon Prime“. „Apple TV+“ – nauja turinio platforma ir transliacijų paslauga, kurioje galėsime rasti daugybę filmų, serialų ar laidų, kurios bus kuriamos išskirtinai šiai „Apple“ platformai. Renginio metu buvo pristatytas ir naujas serialas „See“, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka lietuviams jau gerai pažįstamas aktorius Jasonas Momoa. Šis ir kitas unikalus turinys bus pasiekiamas per specialią programėlę „Apple TV“ visuose „Apple“ įrenginiuose: „iPad“, „iPhone“ ar „Macbook“. Ši paslauga taip pat kainuos apie 4,99 Eur visai šeimai. Bet smagiausia tai, kad pirkdami naują „Apple“ įrenginį, šią paslaugą gausime nemokamai visiems metams. Paslauga kai kuriose šalyse pradės veikti jau nuo lapkričio 1 dienos“, – nurodo ekspertas.

Scanpix nuotr.

3. Dar išmanesnis planšetinis kompiuteris

„Renginio metu buvo pristatytas ir naujasis, 7-os kartos „iPad“ įrenginys. „iPad“ – turbūt patys populiariausi planšetiniai kompiuteriai, o atnaujintas modelis turėtų sulaukti dar daugiau klientų dėmesio. Įrenginys išlaikė puikiai pažįstamo dizaino liniją, tačiau gavo naują ir erdvesnį 10,2 colių Retina ekraną, palaikantį ir įvesties rašiklį „Apple Pencil“. „iPad“ įrenginiai turi unikalią operacinę sistemą „iPadOS“, kuri yra specialiai pritaikyta šių planšetinių kompiuterių erdviems ekranams. Ji leidžia patogiai naudotis keliomis programėlėmis vienu metu: jas greitai perjungti, redaguoti vaizdo įrašus ir atlikti daugybę užduočių, kurias įprastai galime atlikti tik nešiojamu kompiuteriu. Tiesa, šis planšetinis kompiuteris turės specialią jungtį, kuri leis prijungti specialų dėkliuką-klaviatūrą ir naudotis šiuo įrenginiu lyg įprastu nešiojamu kompiuteriu“, – sako specialistas.

4. Naujasis laikrodis, kuris niekada „nemiegos“

„Renginyje pristatytas ir 5-os kartos išmanusis laikrodis „Apple Watch“, kuris žada būti vienu pažangiausių išmaniųjų laikrodžių. Visų pirma šis laikrodis nuo šiol turės „Always-On“ Retina ekraną, dėl ko ekranas galės niekada neužgesti ir visada rodyti laiką ir svarbiausią informaciją. Atitinkamai, gamintojas patobulino ir energijos paskirstymo procesus, todėl net ir su nuolat įjungtu ekranu laikrodis išlaikys iki 18 valandų arba visą aktyvią dieną. Renginio metu buvo akcentuojami „Apple Wath“ sveikatingumo sprendimai, tarp kurių širdies ritmo ir jo sutrikimų stebėjimas. „Apple“ ir toliau plečia sveikatingumui stebėti skirtų laikrodžio funkcijų spektrą. Naujasis „Apple Watch“ stebės aplinkos triukšmo lygį bei atliks širdies bei judėjimo analizę. „Apple“ tiki, kad tai padės ne vienam apsisaugoti nuo galimų problemų. Be to, šis išmanusis laikrodis turi integruotą kompasą, kuris leis pagerinti kai kurių funkcijų veikimą, pavyzdžiui, navigacijos. Naujasis „Apple Watch“ įgavo daugiau saviraiškos sprendimų – galima rinktis iš daugiau korpuso spalvų bei didesnio apyrankių pasirinkimo“, – išskiria eksperto.

Scanpix nuotr.

5. „iPhone 11“ atsineša į rinką galingiausią procesorių

Pasak eksperto, „iPhone 11“ – populiariausio tarp praėjusių metų modelių buvusio „iPhone Xr“ atnaujinta versija. Bet be „Liquid Retina HD“ technologijos 6,1 colių įstrižainės ekrano ir korpuso gamyboje panaudoto aliuminio lydinio bei įbrėžimams atspariausio iki šiol sukurto stiklo, šis telefonas nustebino savo procesoriumi.

„iPhone 11“ gavo patį pažangiausią ir greičiausią išmaniajame telefone sumontuotą procesorių „A13 Bionic“. Šis procesorius savo greičiu stipriai lenkia konkurentus: gali pasigirti itin greitu įrenginio veikimu, puikiausia grafika žaidimuose, kameros vaizdų apdorojimu ir tuo pačiu puikiu energijos resursų paskirstymu. Taip pat telefonas laikys valanda ilgiau aktyvaus naudojimosi nei „iPhone Xr“. „iPhone 11“ turi saugiausią veido atpažinimo funkciją, yra atsparus vandeniui bei palaiko belaidžio krovimo funkciją. Bet didžiausias šio išmaniojo atnaujinimas lyginant su ankstesnės kartos modeliu – dviguba kamera. Be pagrindinio, čia bus dar itin plataus matymo kampo objektyvas. Patobulintas kameros valdymas leis lengvai keisti, su kuria kamera norite fotografuoti bei išbandyti kitas naujas funkcijas. Pavyzdžiui, specialų naktinio fotografavimo režimą, kuris gerai fotografuoja net itin prasto apšvietimo sąlygomis. „Apple“ itin akcentavo ir telefono filmavimo galimybes – 4K 60fps filmavimas priartinant vaizdą leis priartinti ir garsą bei pasiūlys itin dideles vaizdo įrašų redagavimo galimybes“, – įrenginį pristato specialistas.

6. Ką reiškia prie „iPhone“ telefonų atsiradęs „Pro“?

K. Špiliauskas pastebi, kad pirmą kartą „iPhone“ telefonai savo pavadinime pasipuošė žodeliu „Pro“, kuris „Apple“ teigimu reiškia, kad telefonai „iPhone 11 Pro“ ir „iPhone 11 Pro Max“ jau pilnai pritaikyti besitikintiems profesionalių galimybių.

Scanpix nuotr.

„Pirmiausiai į akis krenta nauji ekranai. „iPhone 11 Pro“ turi 5,8 colių įstrižainės, o „11 Pro Max“ – 6,5 colių ekranus. Šie ekranai išlaikė ankstesnės kartos modelių geriausias technologijas, pavyzdžiui, „True Tone“, kurių dėka bet kurio apšvietimo sąlygomis ekrane spalvos atrodo natūraliai. Tačiau jie tapo ryškesni ir kontrastingesni. Taip pat puikiai atvaizduoja HDR nuotraukas ir HDR10 vaizdo įrašus. Nuo šiol ekranai tokie pažangūs, kad jiems prireikė naujo pavadinimo – „Super Retina XDR“. Abu „Apple“ „Pro“ telefonai turi tą patį greičiausią procesorių „A13 Bionic“, pažangią ir saugiausią veido atpažinimo sistemą ir belaidį krovimą kaip ir „iPhone 11“. Bet vienas didžiausių „Pro“ modelių skirtumas – ypač pažangi triguba kamera. Be pagrindinio, čia yra itin plataus matymo kampo objektyvas bei teleobjektyvas, kuris gali priartinti vaizdą be nuotraukų kokybės praradimo 2 kartus. Svarbiausia, kad gamintojas stipriai patobulino ir programinę dalį, skirtą nuotraukų apdorojimui. O filmuoja šie telefonai geriausiai iš visų „iPhone“ – vaizdais aukštos kokybės ir puikiai stabilizuotas. Be to, šie įrenginiai turi itin dideles galimybes apdoroti nufilmuotus vaizdo įrašus ir tai galima daryti itin lengvai, lyg redaguotum nuotraukas“, – teigia ekspertas.