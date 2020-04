„Mokslo sriuba“: koronavirusas išplito dėl per didelio žmonių skaičiaus pasaulyje

Naujasis koronavirusas aptiktas daugiau kaip dviejuose šimtuose pasaulio valstybių ir teritorijų. Vilniaus universiteto paleontologo dr. Andrejaus Spiridonovo teigimu, taip atsitiko todėl, kad mūsų planetoje yra gerokai per daug žmonių.

Optimalus žmonių skaičius buvo akmens amžiuje – tais laikais jų buvo skaičiuojama dešimtimis milijonų. Populiacijai pradėjus sparčiai augti, prasidėjo epidemijos.

„ Be to, žmonės paskutiniais amžiais tapo labai mobilūs. Lėktuvų bilietams atpigus, žmonėms keliaujant iš tropikų į šaltus regionus, labai spartėja įvairių ligų ir parazitų plitimas“, – sako dr. A. Spiridonovas. Tokiam priešui kaip koronavirusas pradėjus „eksploatuoti“ vieno iš mūsų rūšies atstovų organizmą, viruso banga labai greitai nuvilnija per visą žmonių populiaciją.

