Mokslininkės I. Plikusienė ir J. Smirnovienė pagerbtos „Moterims moksle“ apdovanojimais

Septynios iškilios mokslininkės iš Baltijos šalių buvo pripažintos „L'ORÉAL Baltic“ programos „Moterims moksle“ (angl. „Women in Science“) apdovanojimuose. Konkurso Lietuvoje nugalėtojų laurai ir 6000 eurų dotacijos šiemet atiteko ir dviem Vilniaus universiteto mokslininkėms – dr. Ievai Plikusienei ir doktorantei Joanai Smirnovienei. Be to, tris apdovanojimus pelniusios mokslininkės, po vieną iš kiekvienos Baltijos šalies, bus nominuotos prestižiniam „L’Oréal-UNESCO For Women in Science“ kylančių talentų apdovanojimui.