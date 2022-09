Lietuvos rinkai pristatytas naujas „Huawei“ kompiuteris: jo funkcijos ypač pravers dirbantiems

„Pažangusis „MateBook D“ serijos nešiojamas kompiuteris pirmiausiai yra orientuotas į aktyvų gyvenimo būdą palaikančius vartotojus. Šiandien gyvename laikais, kai kasdienybė reikalauja plačių atliekamų užduočių profilio, kurias išpildyti padeda pažangiausi technologiniai prietaisai. Savo produktu atliepiame šią tendenciją ir siūlome būtent tokiems vartotojams pritaikytą „MateBook D16“ nešiojamą kompiuterį, kuris pravers ne tik atliekant darbo užduotis, bet ir leis kokybiškai pailsėti“, – teigia Urtė Eidžiūnaitė, „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje.

Visus reikalavimus atliepiantys vidaus parametrai

Ką tik Lietuvoje pristatytas nešiojamas kompiuteris „MateBook D16“ turi potencialo nustebinti net ir išrankiausius technologijų mėgėjus. Galingi šio įrenginio techniniai parametrai užtikrina efektyvų darbą, kokybišką poilsį.

„Naujausiame „MateBook D“ serijos nešiojamame kompiuteryje įdiegtas pažangus H serijos 12-osios kartos „Intel“ procesorius bei 8 ar 16 GB operatyvioji atmintis, kurie kartu užtikrina svarbiausių techninių užduočių įgyvendinimą. Be to, tai pirmasis šios serijos kompiuteris turintis skaičių klaviatūrą ir 4 sparčiuosius klavišus su itin tikslia klavišų įvestimi. Todėl šio įrenginio vartotojų darbo procesai išliks našūs, o darbas net su keliomis programomis vienu metu vyks sklandžiai“, – teigia U. Eidžiūnaitė.

Naujos kartos ekranas

Mėgautis visais išmaniojo laimėjimais, pavyzdžiui, naujausiais žaidimais, padės ir aukščiausius rezoliucijos standartus atitinkantis ekranas.

„Nešiojamas kompiuteris „MateBook D16“ turi 16 colių „FullView“ ekraną su didele (1920 x 1200) ekrano rezoliucija, kuri užtikrina kokybiškas žiūrėjimo patirtis. Išmanias patirtis į naują lygį pakelia naujoji „Intel UHD“ vaizdo plokštė. Kompiuterio vartotojus nudžiugins ir 100 proc. siekianti sRGB plati spalvų gama, palaikanti tikslų vaizdavimą ir ryškumą net ir šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams. Tai ypač svarbu mėgaujantis aukštos kokybės turiniu vietose, kur švyti tiesioginiai saulės spinduliai“, – išskiria U. Eidžiūnaitė.

Patvari baterija

Patikima baterija – ne mažiau svarbus nešiojamo kompiuterio parametras, užtikrinantis sklandų darbą ir universalų įrenginio panaudojimą.

„Moderniausio „Huawei“ nešiojamo kompiuterio „MateBook D16“ gamintojai siūlo 60 Wh bateriją, kurią pilnai įkrovus kompiuteriu galėsite naudotis visą darbo dieną. Jei pilnu baterijos įkrovimu iš anksto nepasirūpinote – bateriją patogiai įkrausite panaudojus „USB-C“ jungties įkroviklį. Be to, pats įrenginys yra itin kompaktiškas (356,7 mm x 248,7 mm x 18,4 mm) ir sveria tik 1,7 kg. Todėl šis kompiuteris vartotojų neapsunkins ir leis pamiršti apie dažną įkrovimo stotelės paiešką“, – sako U. Eidžiūnaitė.

Sumanūs sprendimai

Šalia išskirtų savybių, atskiro paminėjimo verti ir išmanūs sprendimai, palengvinantys nešiojamo kompiuterio savininkų kasdienybę.

„Modernios išmaniųjų prietaisų funkcijos yra pravarčios plačiam vartotojų ratui, todėl be naujovių šioje srityje neapsieina ir „MateBook D16“ gamintojai. Modernusis „Huawei“ kompiuteris pateikia bent kelias maloniai nustebinančias funkcijas: pavyzdžiui, ryšio technologijos „Metaline Antenna“ sprendimas, kuris pagerina gaunamų ryšio signalų konvertavimo efektyvumą, tinklo stabilumą ir greitį. Be to, kompiuteryje įdiegta ir dirbtinio intelekto garso technologija, kuri užtikrina sklandų virtualių pokalbių procesą, nes padeda sustiprinti kalbėtojo balsą bei sumažina foninį triukšmą. Ir tai tik kelios iš pačių naujausių funkcijų, kurias vartotojams suteikia naujasis „MateBook D16“ kompiuteris“, – apibendrina U. Eidžiūnaitė.