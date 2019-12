Laukiamiausių kalėdinių dovanų vaikams dešimtukas

Deja, praktika rodo, kad perkant internetu dovanas paskutinę savaitę, didėja rizika ne tiek sutaupyti, kiek nespėti gauti norimos prekės. Ką dovanoti vaikams ir kokie žaislai ant bangos 2019 metais? Rasti idėjų, ką palikti po eglute vaikams gali padėti bendravimas su vaikais ir jų pomėgių stebėjimas, laiškai Kalėdų Seneliui ir žinoma – informacija internete apie populiariausius žaislus ir tendencijas. Varle.lt žaislų specialistai parengė patarimų gidą, į kokius žaislus vertėtų atkreipti ypatingą dėmesį.

1. Programuojamo roboto-konstruktoriaus rinkinys „Apitor SuperBot“

Įgūdžiai naudotis paprastais kodais tampa vis aktualesni, o jų taikymas praktikoje leidžia gamintojams kurti įdomesnius ir pažangesnius žaislus. Prognozuojama, kad jau netolimoje ateityje programavimo pagrindų žinojimas bus toks pats svarbus kaip anglų kalbos mokėjimas. Pasak Varle.lt žaislų specialistų, tokios tendencijos leidžia daryti prielaidą, kuri paaiškina didėjančią programuojamų išmaniųjų žaislų pasiūlą. Kalbant apie programuojamą konstruktorių ir geidžiamiausias dovanas vaikams šiais metais, Varle.lt žaislų specialistai išskiria „Apitor SuperBot“ žaislą, kuris jau tapo labai populiarus užsienyje. Programuojamas STEM edukacinis robotas-konstruktorius „Apitor SuperBot“ yra rekomenduojamas vaikams nuo 8 metų amžiaus. „SuperBot“ – tai ne tik žaislas, jis moko kodavimo STEM grafinės kalbos, naudojamos milijonų naudotojų visame pasaulyje. Sukonstruotą robotą galima užprogramuoti judėti, vengti kliūčių, kurti spalvų efektus ir pan. Valdymui naudojamas išmanusis telefonas. Įdomu tai, kad šis konstruktorius yra suderinamas su kitais pagrindiniais konstruktorių gamintojų prekės ženklais. „Apitor SuperBot“ rinkinys leidžia maksimaliai išreikšti savo kūrybiškumą ir sukonstruoti net 18 robotų. Kitas panašus rinkinys yra STEM programuojamas konstruktorius vikšrinis džipas.

2. Nemirštanti klasika – LEGO rinkiniai

LEGO rinkiniai savo populiarumu nenusileidžia net patiems išmaniausiems žaislams jau daugybę metų. Daugybė įvairių teminių grupių: nuo filmų iki klasikinių (piratai, riteriai, indėnai) motyvų LEGO rinkiniai jau ilgus metus yra idealus dovanos sprendimas tiek berniukams, tiek mergaitėms. Vertėtų paminėti, kad LEGO savo asortimente taip pat turi STEM programuojamų žaislų, pavyzdžiui, „ LEGO Star Wars Droidų vadas“.

3. Rankų judesiais valdomas dronas „Spin Master AIR HOGS Supernova“

„Spin Master AIR HOGS Supernova“ buvo viena geidžiamiausių dovanų po eglute praėjusiais metais ir, panašu, kad šio žaislo populiarumo šviesa dar neišblėso ir šiais metais. Varle.lt specialistai pastebi, kad taip dažnai būna ne tik su žaislais, bet ir kitomis naujomis prekėmis. Pirmiausia jas įsigyja taip vadinamieji novatoriai, kurie savo aplinkoje gali tapti nuomonės formuotojais. Vienas vaikas, atsinešęs į mokyklą ar darželį kokį nors inovatyvų žaislą, dažnai tampa priežastimi to, kad tokio pat žaislo užsimano kiti, kurie iki to laiko galbūt apie jį net nežinojo. Rankų judesiais valdomas robotas „Supernova“ yra sukurtas garsios ir už kokybę vertinamos „Spin Master“ kompanijos. Žaislas yra iš „Air Hogs“ serijos, kuriai priklauso įvairūs skraidantys žaislai. „Supernova“ nėra tradicinė bepilotė skraidyklė, kadangi jo valdymas vyksta ne nuotoliniu pultu, o rankų judesiais. Iš tikrųjų galima teigti, kad šis neįprastas žaislas be abejonės sužavės ne tik vaikus, bet ir suaugusius ir užtikrins tikrai puikias pramogas. Rankų judesių valdymo dėka kiekvienas naudotojas pasijus tarsi turėtų antgamtinių jėgų.

4. Kūrybiškumui išlaisvinti – „Hairdorables“ lėlytės

Lėlės kaip žaislų tipas visada yra tarp geidžiamiausių dovanų vaikams variantų. Šalia klasikinių pasirinkimų tokių, kaip „Barbie“ ar „BabyBorn“ šiais metais ypač populiarios yra ryškios „Hairdorables“ lėlytės. „Hairdorables“ žaislų kolekciją sudaro 12 lėlyčių, kurių kiekviena turi savo vardą, charakterį, ryškiaspalvę šukuoseną ir profesiją. Kiekviena „Hairdorables“ lėlytė gali susikurti tris stiliaus variantus, todėl viso įmanoma surinkti net 36 skirtingų stilių žaislų kolekciją. „Hairdorables“ lėlyčių rinkiniuose pridedama įvairių priedų ir aksesuarų, kurie leidžia maksimaliai pasinerti į grožio pasaulį ir išlaisvinti savo kūrybiškumą formuojant lėlytėms šukuosenas ir stilius.

5. Mokantys strateguoti „Bakugan“ žaislai

„Bakugan“ žaislai šiuo metu išgyvena savo populiarumo renesansą. Iš tikrųjų nemažai animacinių filmų licencijų žaislų, kuriuos galima kolekcionuoti dažnai tampa tikrais hitais. Japonų animacinis filmukas „Bakuganai“ pasakoja apie jaunų karių nuotykius, kurie kovoms naudoja būtybes, vadinamas „Bakuganais“. Šio animacinio filmo pagrindu sukurta „Bakugan“ žaislų serija patinka tiek berniukams, tiek mergaitėms. „Bakugan“ yra strateginis žaidimas, kuriame naudojamos „Bakuganą“ vaizduojančios sferinės ir spyruoklinės miniatiūrinės figūros, kurios iššoka tuo atveju, jei „Bakuganas“ pataiko ant specialios savo kortelės – metalinių vartų. Tas pataikymas nulemia žaidimo nugalėtoją. „Bakugan“ žaidimas yra įdomus įvairaus amžiaus vaikams, jis verčia mąstyti ir moko strateguoti savo žingsnius. Pasak Varle.lt žaislų specialistų, „Bakugan“ žaislai šiuo metu yra vieni perkamiausių, todėl galima juos drąsiai rekomenduoti kaip kalėdinę dovaną vaikams.

6. „GraviTrax“ – įtraukiantis būdas pažinti fizikos dėsnius

„GraviTrax“ žaislai yra ugdomieji takelių sistemos rinkiniai, kurie patiks tiek vaikams, tiek tėvams. Šie žaislai yra rekomenduojami vaikams nuo 8 metų amžiaus. Takelių rinkiniai su įvairiais konstrukciniais elementais padės atrasti bei suprasti, kaip fizikos dėsniai veikia riedančius kamuoliukus. „GraviTrax“ žaislų rinkiniai yra įtraukiantis būdas mokyti vaikus apie tokius sudėtingus dalykus kaip gravitacija, magnetizmas ir kinetinė energija. Savarankiško mąstymo mokančio žaidimo esmė – kamuoliukas turi pasiekti tikslą pakeliui įveikdamas takelių sistemą. Be to, „GraviTrax“ takelių sistemą galima plėsti neribotai su papildomais rinkiniais bei priedais, kurių kiekvienas yra parduodamas atskirai, todėl galima sukaupti rimtą kolekciją. Pasak Varle.lt žaislų specialistų, „GraviTrax“ jau užkariavo Vokietijos rinką ir tikimasi, kad žaidimas bus populiarus ir Lietuvoje. „Gravitrax“ gamintoju yra „Ravensburger“ kompanija, kuri jau daugiau nei 135 metus kuria dėliones ir edukacinius žaidimus, kurie pasižymi itin aukšta kokybe ir kūrybiškumu. Artėjančios šventės yra puiki proga tokiai originaliai dovanai kaip „Gravitrax“, kuris gali suburti visą šeimą.

7. „Owleez“ interaktyvi pelėda

Interaktyvūs žaislai robotai-gyvūnėliai visada ant bangos ir yra mėgstami įvairaus amžiaus vaikų. Daugelis ko gero atsimena „Hatchimals“ interaktyvius kiaušinius ar „Zoomer“ robotus. Panašu, kad šiais metais turime naują hitą ir juo yra interaktyvi „Owleez“ pelėda. Šis interaktyvus žaislas reaguoja į prisilietimus, judesius ir rūpestį, skleidžia daugybę garsų, juda ir yra puikus dovanos variantas vaikams nuo 3 metų. Iš tikrųjų tokie interaktyvūs gyvūnėliai yra puikus sprendimas vaikui prieš pasirenkant ir įsipareigojant auginti tikrą kačiuką ar šuniuką namuose.

8. Mobilių žaidimų mėgėjams – Bluetooth virtualiosios realybės šautuvas

Virtualios ir išplėstos realybės pramogos vis dar labai populiarios, todėl tokio turinio žaidimams įvairūs gamintojai siūlo įvairių priedų bei aksesuarų, kurie praturtintų virtualios realybės patirtį. Užkietėjusiems žaidėjams turėtų patikti toks priedas kaip Bluetooth virtualiosios realybės šautuvas. Su šiuo žaislu suderinama daugybė žaidimų, o naudojimas juo užtikrina labai malonų šaudymą bei įdomias pramogas.

9. Mėgstantiems pasakas ir stebuklus – „Blossoms“ lėlė su aksesuarais

„Blossoms“ lėlė su aksesuarais yra magiška auganti gėlytė-lėlytė, kuri skatina vaikus patikėti magija. Yra net 26 „Blossoms“ lėlyčių, kurias galima kolekcionuoti, rūšys. Kiekviena lėlytė kvepia saldžiai gėlėmis ir yra papuošta specialiai jai pritaikyta gėlių motyvų apranga. Kaip veikia magija? Tiesiog uždenkite sėklą žvilgančiu dirvožemiu ir sugalvokite norą.

10. Daugelio mėgstamo „Šunyčių patrulio“ „Paw Patrol“ rinkinys su gaisriniu automobiliu

„Paw Patrol“ žaislai yra vienas dažniausiai pasirenkamų variantų kaip dovana vaikams. Jie moko didvyriškumo, drąsos ir rūpintis augintiniais. „Paw Patrol“ asortimente galima rasti įvairių tipų žaislų: mašinytes, figūrėles, interaktyvius žaislus, minkštus žaislus, edukacinius rinkinius, dėliones ir kitus. Visi „Paw Patrol“ žaislai yra spalvingi, visiškai atkartoja animacinio filmuko herojus ir yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų ir jau kelerius metus iš eilės būna koks nors vienas ar keli itin geidžiami žaislai. Varle.lt specialistai mato, kad šiais metais labai populiarus yra „Paw Patrol“ rinkinys su gaisriniu automobiliu – transporto priemonė su aukštomis kopėčiomis, mirksinčiomis šviesomis ir garso signalu, kuri yra pasiruošusi bet kam.