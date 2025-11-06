Koks dinozaurų mėsos skonis: mokslininkas pateikė netikėtą atsakymą

Nors dinozaurai iš mūsų planetos išnyko daugiau nei prieš 65 milijonus metų, mokslininkai ir toliau užduoda netikėtų klausimų. Vienas iš jų – ar šių senovės būtybių mėsa buvo valgoma ir koks buvo jos skonis.
Apie tai pranešė „Iflscience“.
Dinozaurai priklauso didelei archozaurų grupei – „dominuojantiems ropliams“, kuriems taip pat priklauso šiuolaikiniai paukščiai ir krokodilai. Štai kodėl tyrėjai dažnai juos naudoja kaip modelius, skirtus suprasti išnykusių rūšių išvaizdą, elgesį ir net galimą skonį. Edinburgo universiteto profesorius Steve'as Brusatte'as, konsultavęs „Juros periodo pasaulio“ filmus, aiškino:
„Esu tikras, kad dinozaurų mėsa buvo valgoma ir, priklausomai nuo rūšies, tikriausiai gana skani. Galbūt vienas ar kitas dinozauras galėjo būti nuodingas arba turėti ypač bjaurią mėsą, bet apskritai šiuolaikiniame pasaulyje mes, žmonės, galime valgyti įvairiausių gyvūnų, todėl neturiu jokios priežasties manyti, kad negalėtume valgyti dinozaurų. Ir mums tai tikriausiai patiktų.“
Mokslininkas pažymi, kad šiuolaikiniame pasaulyje vartojame įvairiausių gyvūnų – nuo vištų iki krokodilų – mėsą, ir tik tam tikros rūšys kelia pavojų. Pavyzdžiui, Naujojoje Gvinėjoje gyvena pitohui, vienas iš nedaugelio nuodingų paukščių Žemėje. Jo plunksnose yra stipraus neurotoksino, kuris patenka į organizmą kartu su vabalais, kurie yra jo mitybos dalis.
Kalifornijos mokslų akademijos ekspertai aiškina, kad palietus tokį paukštį gali atsirasti tirpimas, o didelės toksino dozės gali sukelti net paralyžių ar širdies sustojimą. Tuo pačiu metu pati medžiaga paukščiui nekenkia, bet apsaugo jį nuo plėšrūnų. Šis pavyzdys rodo, kad gyvūno mityba gali nulemti, kiek jo mėsa saugi žmonėms.
Taigi, net jei kažkaip galėtume saugiai išvengti dinozaurų, kurių mityba padarytų jų mėsą toksišką, valgymo, kyla klausimas: koks būtų jos skonis? Pasak S. Brusatte'o, žolėdžiai dinozaurai, tokie kaip brontozauras, triceratopsas ir stegozauras, greičiausiai būtų buvę malonaus skonio. Tačiau plėšriųjų rūšių, tokių kaip tiranozauras ar velociraptorius, skonis galėjo būti „gana nemalonus“.
Naujausi komentarai