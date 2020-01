Kaip mūsų vartojimo įpročius pakeitė „Facebook“ ir „Google“?

Turbūt daugeliui šiandien sunku savo gyvenimą įsivaizduoti be keturių technologijų gigantų – „Amazon“, „Apple“, „Facebook“ ir „Google“, kurių sukurtais produktais ir paslaugomis naudojasi milijardai. Kaip šioms pelno siekiančioms organizacijoms pavyko pasiekti tiek daug: atnešti į mūsų gyvenimą didžiules technologines permainas, naują komunikacijos ir vartojimo kultūrą, įsteigti šimtus tūkstančių gerai apmokamų darbo vietų?

Kaip žinios apie šias didžiąsias pasaulio kompanijas šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje gali atverti geresnes galimybes susikurti didesnį ekonominį saugumą sau bei savo šeimai? Leidyklos VAGA išleistoje „New York Times“ bestselerio autoriaus, marketingo eksperto Scotto Galloway knygoje „Ketvertas“ galima rasti daug negirdėtų ir įdomių faktų, atskleisiančių šių kompanijų sėkmės paslaptis.

Šis stebuklingas didžiųjų kompanijų ketvertas taip įsitvirtinęs mūsų vartojimo įpročiuose, jog pakeisti įsišaknijusias nuostatas apie šių keturių įmonių prestižą daugeliui gali būti labai sunku. Tenka pripažinti, kad kiekviena iš jų turi puikius produktus, užkariavusius milijonus simpatijų. Knygos autoriaus, Niujorko universiteto profesoriaus S. Galloway nuomone, „Google“ paieškos sistema tikrai yra geriausia. „Apple iPhone“ išties geresnis išmanusis telefonas, turintis daugiau pranašumų lyginant su kitais. O socialinio tinklo „Facebook“ naujienų srautas, pagrįstas tinklo efektu (kai jį naudoja visi) ir dažnai atnaujinamos funkcijos iš tikrųjų jį padaro įdomiu produktu. „Amazon“ iš naujo apibrėžė apsipirkimo potyrius bei lūkesčius – nuo užsakymų, atliekamu vienu paspaudimu, iki prekių pristatymo per dvi dienas, šiuo metu prekę jau galima gauti ir netrukus pasitelkiant dronus.

Šiandien kaip niekada paprasta išsiaiškinti prekių privalumus, todėl sukurtam geram produktui yra daugiau šansų „išlįsti“ į dienos šviesą, išsiskirti iš minios. Autorius netgi prognozuoja, kad ateityje gali atsirasti ir penktasis raitelis, arba vienas iš šio verslo ketverto bus pakeistas kitu. Tik, įdomu, kada?

„Facebook“ įtaka auga greičiau nei bet kokios kitos įmonės pasaulio istorijoje.

,,Amazon“ – beveik trilijoną dolerių valdantis prekybos gigantas

Ar žinojote, kad bendrovės „Amazon“ vertė siekia beveik trilijoną dolerių? JAV, o gal jau ir viso pasaulio mėgstamiausias mažmenininkas padeda lengviau įveikti sunkumus, įsigyjant trokštamus daiktus vieno mygtuko paspaudimu. Tarkime, ar žinojte, kad net 44 proc. JAV šeimų yra įsigijusios ginklą, o 52 proc. Iš jų įsigijusio būtent iš „Amazon Prime“.

Iš tikrųjų, bendrovė „Amazon“ apeliuoja į mūsų medžiotojų ir maisto rinkėjų instinktą kaupti daiktus. Žmonija taip yra užkoduota elgtis dar nuo seniausių laikų. Tad nenuostabu, kad įmonės įkūrėjas Jeffas Bezosas šiuo metu yra trečias pagal turtingumą žmogus pasaulyje. Taikli autoriaus įžvalga, kad dabartiniai aukso ir sidabro medalininkai Bilas Gatesas bei Warrenas Buffetas yra sukūrę puikius verslus (programinės įrangos ir draudimo), tačiau nė vienas jų neturi kompanijos, augančios po 20 proc. per metus. Labai įdomu, kad knygoje atskleidžiama daug faktorių nulėmusių „Amazon“ sėkmę. Taip pat įvardijami strateginiai žingsniai, kas lėmė, jog bendrovė tiek metų išlieka mažmenininkų lyderio pozicijose visame pasaulyje ir kaip jai gali sektis ateityje.

Kodėl „Apple“ prekės ženklas toks patrauklus vartotojams?

Kaip „Apple“ tapo pelningiausia įmone istorijoje – nedidelėmis sąnaudomis pagaminusi itin brangiai parduodamą produktą? Ką simbolizuoja „Apple“ prekės ženklas ir kodėl šios kompanijos produktus nori turėti beveik visi pasaulio žmonės? Juk ne veltui „Apple“ logotipas simbolizuoja – turtą, mokslą ir vakarietiškas vertybes.

Šio vieno geidžiamiausių pasaulio prekės ženklų esmė – realizuoti du instinktyvius mūsų poreikius: norą pasijusti arčiau dievo ir būti patraukliam priešingai lyčiai. Anot S. Galloway, „Apple“ savo vertybių sistema, garbinamais objektais, atsidavusiais pasekėjais ir bandymu atitikti Kristų mėgdžioja religiją. Šios kompanijos atstovai įtraukia į savo bendruomenę pačius svarbiausius žmones pasaulyje – inovacijų klasę. Nedaugžodžiaudamas knygos autorius, įvardija, kad mumyse glūdintis urvinis žmogus trokšta telefono „Apple“, laikrodžio „Role“ ar automobilio „Lamborghini“. Tai instinktyvus žmogaus noras padaryti įspūdį kitiems.

Sutikime, kad žinios mus žavi – žinodami jaučiamės saugūs.

Kiek laiko per dieną praleidžiame „Facebooke“?

Ar žinojote, kad „Facebook“, „Facebook Messenger“ ir „Instagram“ yra populiariausios mobiliosios programėlės JAV? Ar kad įprastas vartotojas praleidžia prie „Facebook“ bei jo produktų apie 50 minučių per dieną. Viena iš šešių minučių internete praleidžiama „Facebook“, o viena iš penkių minučių, kai naudojamasi telefonu skiriama minimam socialiniam tinklui.

Iš tiesų, „Facebook“ įtaka auga greičiau nei bet kokios kitos įmonės pasaulio istorijoje. Tai vyksta dėl to, kad žmonės geidžia to, ką mato šiame socialiniame tinkle. Pavyzdžiui, jeigu draugė įkelia nuotrauką iš Balio salos, kur dėvi naujausios kolekcijos basutes ir mes užsigeidžiame jas turėti arba patirti tą patį kelionių nuotykį. Žmonijos istoriją pakeitęs socialinis „Facebook“ tinklas formuoja mūsų norus stipriau nei bet koks kitas rėmimo ar reklamos kanalas. Juk užsigeidę ko nors, einame į „Google“ arba „Amazon“, ir ten įgyvendiname savo norą. „Facebook“ pasiūlo ką veikti, „Google“ suteikiaminčių, kaip tai padaryti, o „Amazon“ nurodo, kada tai daryti.

Kaip „Google“ manipuliuoja mūsų saugumo poreikiu?

Sutikime, kad žinios mus žavi – žinodami jaučiamės saugūs. Būtent „Google“ gali atsakyti į visus klausimus. Ji teikia savo žinias visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, išsilavinimo ir pan. Tik būtina viena sąlyga – reikia turėti išmanųjį telefoną arba internetą. „Ketverte“ siūloma patirti bent mažą dalelę stulbinamos „Google“ klausimų įvairovės realiuoju laiku, autorius siūlo nueiti į tinklapį google.com/about ir susirasti eilutę „What the world is searching for now“. Pamatysite, tai ko galbūt nesitikite, pačių įdomiausių, o kartu ir kvailiausių klausimų, pvz.: „Kas yra Brexit?“, „Kada galima maudytis jūroje“ ir pan. Sutikime, kad labai patogu,kai užduodi rūpimą klausimą ir netrukus turi atsakymą ekrane.

Rinkodaros eksperto S. Galloway teigimu, „Google“ algoritmai pateikia naudingos informacijos rinkinį, kurį matydami mes jaučiamės palaiminti. Neveltui „Google“ jo įvardijamas šių laikų dievu, nes ji žino slapčiausias mūsų mintis bei ketinimus. Dažniausiai savo užklausomis „Google“ mes prisipažįstame apie tokius dalykus, kurių nedrįstume papasakoti niekam kitam. Tarkime, persekiojame buvusį savo vaikiną, bandome išsiaiškinti, kaip veikia žemės skutikas, kodėl mus taip kandžioja uodai ir ar tikrai turime nesveiką fetišą, ar tik šiaip mėgstame pėdas. Taip jau yra, kad žmonijos žinių troškimas niekada nebus pasotintas, o tai reiškia ilgametį „Google“ gyvavimą rinkoje.

Galbūt jūsų sukurtas prekės ženklas, galėtų tapti penktuoju šiuolaikinio pasaulio raiteliu?

„Ketvertas“ – naujoji rinkodaros biblija

Taigi S. Galloway knygoje galime susipažinti su daugybe įdomių šiuolaikinio skaitmeninio amžiaus procesų. Autorius analizuoja, kokiu būdu šios keturios įmonės taip „įsisuko“ į mūsų kasdienį gyvenimą, jog sunku jų išvengti. Atskleidžiami įdomūs faktai, kaip žymusis kompanijų ketvertas manipuliuoja mūsų emociniais poreikiais, kuriuos „atsinešėme“ dar nuo tų laikų, kai mūsų protėviai gyveno olose. Tarkime, mūsų troškimas turėti kuo daugiau daiktų dar neprisitaikė prie riboto spintų bei piniginių dydžio. Todėl nenuostabu, kad instinktai persipynę su pelno siekiu, veda prie nesaikingo vartojimo.

„Ketvertą“ galima rekomenduoti skaityti visiems, kas domisi verslo sėkmės istorijomis, nori geriau suprasti šių keturių didžiųjų pasaulio kompanijų strategijas, kokiais instinktais jos remiasi manipuliuodamos vartotojais, taip pat tiems, kuriems rūpi išsiaiškinti jų įtaką šiuolaikinėms technologijoms. Taip pat ši knyga naudinga, siekiantiems pasisemti naujų idėjų ir jas savo versle, bei geriau suvokti kaip „dirba“ garsiausi pasaulio prekės ženklai. Galbūt jūsų sukurtas prekės ženklas, galėtų tapti penktuoju šiuolaikinio pasaulio raiteliu?