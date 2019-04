JAV: raketos „Falcon Heavy“ pirmoji pakopa įkrito į vandenyną ją transportuojant

Tai pirmadienį pranešė portalas „The Verge“.

Sunkioji nešančioji raketa „Falcon Heavy“ pakilo iš kosmodromo Kanaveralo kyšulyje (Floridos valstija) ir nugabeno į orbitą šešias tonas sveriantį Saudo Arabijos ryšių palydovą „Arabsat-6A“. Po to du „Falcon Heavy“ šoniniai greitintuvai, atsiskyrę nuo raketos jai kylant, nutūpė specialioje aikštelėje Kanaveralo kyšulyje, o pirmoji pakopa, turinti keturis išsiskleidžiančias atramas, nusileido ant platformos Atlanto vandenyne, pavadintos „Of Course I Still Love You“ („Žinoma, aš vis dar myliu tave“).

Pirmoji pakopa turėjo būti nugabenta į Floridą, bet tai padaryti sutrukdė audra. „Dėl blogų oro sąlygų jūroje „SpaceX“ komandai nepavyko nugabenti pakopos į Kanaveralo uostą. Bangų aukštis pasiekė tris metrus, raketos pakopa ėmė kryptį ir neišsilaikė vertikalioje padėtyje“, - cituoja portalas kompanijos atstovus.

Kaip teigia „SpaceX“ darbuotojai, „Falcon Heavy“ - galingiausia iš šiuo metu pasaulyje naudojamų raketų. Ji turi 27 variklius ir gali iškelti į kosmosą iki 64 tonų naudingo krovinio. Be to, pirmąją pakopą ir šoninius greitintuvus galima naudoti dar kartą, tai gerokai sumažina paleidimo kainą - iki 90-100 milijonų dolerių.

„Falcon Heavy“ pirmą kartą buvo paleista 2018 metų vasario 6 d. Tada kompanijai net nepavyko nutupdyti pirmosios pakopos: ji nukrito į vandenyną už 100 metrų nuo platformos.