Greičiausia pasaulio kamera sugebėjo užfiksuoti 70 trilijonų kadrų per sekundę vaizdą

Geriausios telefonų kameros sugeba įrašyti sulėtintą vaizdą ir maksimaliai tai siekia iki 1000 kadrų per sekundę. Komercinių įrenginių gebėjimai siekia iki kelių tūkstančių kadrų per sekundę, bet tai yra praktiškai niekis, palyginus su tuo ką sugeba greičiausia pasaulio kamera. 70 trilijonų kadrų per sekundę skamba ne tik beprotiškai, bet tokia kamera jau geba užfiksuoti judančias šviesos bangas.