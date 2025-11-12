Einšteinas sukūrė unikalų virtuvės prietaisą, kuris niekada netapo populiariu

Garsus fizikas teoretikas Albertas Einšteinas kartą su savo draugu išrado naujo tipo šaldytuvą. Tačiau dėl įvairių priežasčių šis išradimas niekada netapo populiariu, rašo „The Takeout“.
Ką išrado Einšteinas?
1926 m. Einšteinas perskaitė laikraščio straipsnį apie šeimą Berlyne, kuri mirė miegodama dėl toksiškų dujų nuotėkio, kilusio iš jų šaldytuvo (1920-aisiais dauguma buitinių šaldytuvų kaip šaldymo agentą naudojo toksiškas dujas). Pasibaisėjęs šiomis mirtimis, jis susivienijo su savo draugu, mokslininku ir išradėju Leo Szilardu, kad sukurtų saugų šaldytuvą.
Mokslininkų idėja buvo sukurti šaldytuvą, kuris neturėtų kompresoriaus, stūmoklių ar judančių dalių. Jie nusprendė aprūpinti savo šaldytuvą elektromagnetiniu siurbliu, kuris kaitaliotų sroves ir judintų skystą metalą, veikdamas kaip savotiškas stūmoklis.
Kodėl Einšteino ir Szilardo šaldytuvas netapo populiariu?
Leidinyje pažymėta, kad Einšteino ir Szilardo šaldytuvas niekada netapo populiariu. Viena iš priežasčių buvo ta, kad mokslininkai neišsprendė pagrindinės senesnių šaldytuvų problemos – toksiškų cheminių medžiagų naudojimo.
Einšteino ir Szilardo šaldytuve buvo naudojamas amoniakas ir butanas. Judančių dalių neturėjimas sumažino nuotėkio riziką, tačiau toksiškų medžiagų vis tiek buvo.
Be to, jau 1928 m. buvo išrastas freonas. Ši cheminė medžiaga buvo daug saugesnė už amoniaką ir butaną, todėl brangaus ir neefektyvaus prietaiso naudojimas tapo beprasmiu. Leidinyje taip pat priduriama, kad Didžioji depresija, prasidėjusi 1929 m., taip smarkiai smogė Vokietijai, kad užblokavo visų rūšių potencialaus verslo plėtrą. 1933 m. Einšteinas persikėlė į JAV ir pradėjo dirbti Prinstono Pažangiųjų tyrimų institute, o vėliau prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
Leidinyje pabrėžta, kad Einšteino ir Szilardo šaldytuvas nebuvo visiška nesėkmė. Jiems pavyko parduoti pakankamai šaldytuvų, kad išsilaikytų sunkiomis ekonominėmis sąlygomis.
