Būk žalias. Apsiperkame be plastiko

Vargas atsiperka

Vis labiau populiarėjantis zero waste (išvertus iš anglų k. – be atliekų) gyvenimo būdas keičia mūsų įpročius. Šiemet įsigaliojęs draudimas prekybos vietose nemokamai dalyti plastikinius pirkinių maišelius – dar viena paskata keisti požiūrį ir tapti sąmoningesniems. Apskaičiuota, kad vidutiniškai per metus vienas žmogus sunaudoja 226 labai lengvus ir 34 lengvus plastikinius pirkinių maišelius.

Būtent jie aplinkai daro didžiausią žalą. Plastikiniai maišeliai – sunkiai atskiriami nuo kitų atliekų, todėl tik maža jų dalis yra surūšiuojama ir perdirbama, o atsidūrę gamtoje nesuyra daugelį metų.

Visi vienkartinio plastiko gaminiai turi niekam pavojaus nekeliančių giminaičių. Plastikiniai maišeliai – taip pat. Kuo gi juos galime pakeisti? Paprasčiausia išeitis – popieriniai maišeliai, kurių galime rasti daugelyje prekybos vietų. Tačiau geriausias pasirinkimas – siūti medžiaginiai maišeliai.

Tiesa, tinka ne visiems pirkiniams. Perkant mėsą, žuvį, uogas, žalumynus, uogas, be plastikinių maišelių, plėvelės ar dėžučių išsiversti sunkiau. Tačiau įmanoma, jei atsinešime metalinę, stiklinę dėžutę arba stiklainį. Taip, vargo daugiau, bet jei tikrai norite tausoti gamtą, pasistengti verta.

Kai kurie žmonės pažengę dar toliau – stengiasi nepirkti produktų, sufasuotų į vienkartinius plastikinius butelius, dėžutes. Tiesa, prekybos centruose jų pasirinkimas nėra toks didelis, kaip norėtųsi. Tačiau ūkininkų krautuvėlėse, turgavietėse galima įsigyti ir pilstomų aliejaus, pieno, grietinės, ir nesupakuotų kiaušinių, makaronų, netgi kruopų. Atsineši savo butelį, stiklainį, dėžutę – ir viską susidedi.

Kai perki batus ar drabužius

Dilemų iškyla ir perkant ne maisto prekes. Tarkime, tas, kurios yra didesnių gabaritų. Buitinei technikai, namų ūkio, statybinėmis prekėms supakuoti, jeigu nenorime imti didelio plastikinio parduotuvės maišo, tinka popierius.

Iššūkių netrūksta ir įsigyjant drabužius. Striukės, palto nesutalpinsi į daugkartinį medžiaginį maišelį. Į jį nesinori grūsti ir sijono, kelnių, švarko. O jei perkame sniego baltumo megztinį ar marškinius? Ne kartą naudojami medžiaginiai maišeliai nėra idealiai švarūs, be to, minkšti. Idealu būtų popierinis maišas su rankenėlėmis, todėl jei, prekybos centras tokio nepasiūlo, teks nešiotis savą.

Vengiant plastiko nesinori imti ir plonesnių plastikinių maišiukų tada, kai perkame smulkius daiktus, ypač kojines ar apatinį trikotažą. Žinoma, galima juos susidėti į didelį medžiaginį maišelį ar tiesiai į rankinę, tačiau tai nepatogu. Išeitis – turėti mažesnių popierinių, medžiaginių maišelių. Internetinėse parduotuvėse siūlomi specialūs įvairaus dydžio maišelių rinkiniai, skirti apsipirkti.

Įkvėpė japonų patirtis

"Mane sukrėtė per televiziją matytas reportažas apie žuvusius delfinus – jų skrandžiuose rasta dešimtys kilogramų plastiko, – dalijasi Dalia Kavaliauskienė, kurios įkurtas lino salonas "Jaukūs namai" pradėjo prekiauti natūralaus lino maišeliais nefasuotiems produktams. – Turėtume būti sąmoningi ir pagalvoti, prie ko veda masiškas plastikinių maišelių naudojimas ir neatsakingas žmonių požiūris – jis pražūtingas pasauliui. Kiekvienas žmogus turėtų pradėti nuo savęs. Lino maišeliai – mažas žingsnelis link gerų pokyčių."

Sumanymą siūti lino maišelius produktams sudėti įkvėpė ir japonų patirtis: ne vienus metus glaudžius ryšius su Japonija palaikančios D.Kavaliauskienė ir jos dukra Asta patikino, kad čia net didmiesčiuose japonai prekes išradingai susipakuoja į plono audinio skepetaites – įvairiai sulenkdami ir perrišdami padaro originalius, patogius krepšelius.

"Sovietiniais laikais visi naudojo reto tinklo rezginėles, kurios, nors ir buvo patogios, tilpo į delną, atrodė klaikiai. Neatsitiktinai žmonės ėmė dairytis gražesnių krepšių – geriausios lauktuvės iš užsienio buvo spalvingi plastikiniai maišeliai. Turėjo praeiti 30 metų, kol žmonija suprato, kokie jie žalingi. Pastaruoju metu mūsų visuomenėje įsivyravo graži tendencija sugrįžti prie savo šaknų, tradicijų – autentiškumo, o linas – mūsų senolių buities pagrindas, paveldas, gamtos dalis", – atkreipia dėmesį pašnekovė.

Draugiškas aplinkai sprendimas

"Linas – ilgaamžis pluoštas, todėl rūpestingai prižiūrimi maišeliai tarnaus ne vienus metus. Tradiciškai lino gaminiai kietesni, standesni nei medvilnės, tačiau po kelių skalbimų jie suminkštėja, tampa labai švelnūs, malonūs, – tikina lino tradicijas puoselėjanti D.Kavaliauskienė. – Šiuolaikiškas lino audinys gaminamas taikant pažangias technologijas, todėl maišelius galite skalbti net ir skalbimo mašinoje."

Lino maišelių patogumą netruks įvertinti kiekviena šeimininkė. Optimalus jų dydis – A4 formato ir perpus mažesnis, orientuotas į tai, kad dažniausia skirtingų produktų žmonės perka po 0,5–1 kg. Maišeliai turi patogius raištelius, todėl sudėti nefasuoti pirkiniai – pomidorai, svogūnai, saldainiai ir kiti produktai tikrai neišbyrės. Tvarkingai sulankstyti ir raišteliais perrišti maišeliai neužima daug vietos kišenėje ar rankinėje. Jų audinys – retas, plonas, tačiau itin tvirtas ir stiprus – šiomis savo savybėmis natūralus linas 2–3 kartus lenkia medvilnę. Labai svarbu, kad produktai tokioje pakuotėje kvėpuoja, todėl kai kuriuos jų, pavyzdžiui, nupirktus svogūnus tokiame maišelyje galite laikyti ir ilgiau, kol sunaudosite.