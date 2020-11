„Apple Watch SE“ – pigesnis, bet ne prastesnis išmanusis laikrodis (apžvalga)

„Apple Watch“ pardavimų statistika kiekvienas metais auga, todėl gali kilti klausimas: kam gamintojui mažinti kainas ir pristatyti biudžetinę versiją to, ką ir taip žmonės mėgsta ir perka? Nepaisant to, Varlė.lt specialistai pastebi, kad „Apple“ nusprendė apimti platesnę auditoriją ir todėl turime reikalų su „Apple Watch SE“, kuriam iškart po pristatymo jau sunku buvo atsispirti.

„Apple Watch SE“ dizainas

Buvo spėjimų, kad biudžetinis „SE“ modelis bus pagamintas iš plastiko ir pasižymės trečios kartos „Apple Watch“ forma. Laimei, „Apple“ paneigė šiuos gandus. Gamintojas šiame modelyje sėkmingai sugebėjo apjungti „Apple Watch 6“ ir „Apple Watch 5“ formą bei dizainą ir neblogas charakteristikas. Toks sprendimas labai veikia psichologiškai, nes atrodo lyg kas šnabždėtų į ausį: „nieko tokio, kad tai biudžetinė versija, mat šis išmanusis laikrodis vis tiek atrodo kaip premium klasės modelis“.

„Apple Watch SE“ korpusas pagamintas iš 100 proc. perdirbto aliuminio. Gamintojas pasiūlė tris korpuso spalvos variantus: sidabro, kosminės pilkos ir aukso. Taip pat galima rinktis iš 40 ar 44 mm korpuso dydžių. Savo išmaniojo laikrodžio išvaizdą galima pakeisti įsigijus skirtingų spalvų dirželius.

„Apple Watch SE“ ekranas

Pagrindinis dalykas, kuriuo „Apple Watch SE“ skiriasi nuo naujų „Apple Watch Series 6“, yra ekranas. Deja, „SE“ modelis negavo visada įjungto „Retina Always-on“ ekrano. Tačiau nepaisant to, šis išmanusis laikrodis turi puikųjį, „Retina LTPO OLED“ ekraną, kuris yra 30 proc. didesnis nei tas, kuriuo pasižymėjo „Apple Watch Series 3“. Maksimalus ekrano ryškumas siekia 1000 nitų ir jis puikiai įskaitomas lauke saulėtą dieną.

Ekrane galima nustatyti sau patinkantį ciferblatą, kurių didelė įvairovė prieinama dar ir „App Store“. „WatchOS 7“ palaikymas atveria galimybes naudotis visomis naujomis funkcijomis, nustatyti animuotus ciferblatus ir dalintis jais su draugais. Vertėtų paminėti, kad „Apple Watch SE“ turi apsaugą nuo vandens, tad su šiuo laikrodžiu galima drąsiai nerti į 50 metrų gylį.

„Apple Watch SE“ jutikliai

Jutiklių, stebinčių sveikatos rodiklius, prasme „Apple Watch SE“ yra pakankamai kuklus. Šis modelis neturi EKG funkcijos, tačiau Varlė.lt specialistai atkreipia dėmesį, kad mūsų regione joks „Apple Watch“ nematuoja EKG. Jutikliai čia panašūs į tuos, kuriuos turi „Apple Watch Series 3“. „Apple Watch SE“ įspės jus, jei pulso dažnis bus per aukštas ar per žemas. Taip pat šis išmanusis laikrodis turi greitosios pagalbos SOS funkciją, kuri reiškia, kad laikrodis gali užfiksuoti jei nukritote, negalite judėti ir sujungti su pagalbos tarnybomis. Taip pat tokią funkciją galima iškviesti paspaudus ir palaikius šoninį mygtuką. Speciali laikrodžio „Noise“ programėlė įspės jus, jei atsidursite labai triukšmingoje vietoje. Apskritai „Apple Watch SE“ primins rūpintis savimi ne tik išvengiant didelio triukšmo, bet taip pat užfiksuodamas laiką, kai pradedamas rankų plovimas. Tokiu būdu jis padės tinkamai jas nuplauti, nes PSO rekomenduoja jas plaukti 20 sekundžių, ar kas aktualu moterims – padės sekti menstruacijų ciklą. Taip pat šis modelis gavo visada aktyvų aukščio matuoklį, kuris gali matuoti aukščio pokyčius realiuoju laiku. Žinoma, čia yra GPS ir kompasas, kurie pravers situacijose, kai reikia nustatyti vietą ar judėjimo kryptį kokiame nors žygyje. Taip pat standartiškai yra įmontuotas giroskopas, apšvietimo jutiklis ir akcelerometras. Išmaniajame yra daugybė treniruočių programų, kurios leis sekti tiek jogą, tiek bėgimą, važiavimą dviračiu, ėjimą ir kitas treniruotes.

„Apple Watch SE“ procesorius

„Apple Watch SE“ modelyje yra integruotas dviejų branduolių 64 bitų „S5 SiP“ procesorius. Tokį pat turi „Apple Watch Series 5“. Šis procesorius yra net dvigubai spartesnis nei tas, kuriuo yra aprūpintas „Apple Watch Series 3“ modelis. Išmanusis laikrodis veikia tikrai sklandžiai, kažkokių pretenzijų greičiui ar vėluojančiam reagavimui negali net ir būti. Kaip ir „Apple Watch 6“, „SE“ modelis gavo patobulintus garsiakalbius, kurie lyginant su tais, kuriuos turi „Apple Watch Series 3“ yra net dvigubai garsesni. Ką tai reiškia jums, kaip naudotojui? Galingesni garsiakalbiai leis geriau girdėti programėlių pranešimus, todėl galite būti tikri, kad su „Apple Watch SE“ nepraleisite jokių svarbių žinučių.

„Apple Watch SE“ baterija

„Apple“ kaip įprastai nepateikia savo įrenginių baterijos talpos. Nepaisant to, gamintojas nurodo, kad šis išmanusis laikrodis turėtų veikti iki 18 val. Testavimai parodo, kad toks pareiškimas yra arti tiesos, tačiau, žinoma, tikras autonominio veikimo laikas priklauso nuo to, kokias programėlės ir ciferblatus naudosite.

Kodėl „Apple Watch SE“ ir „AirPods“ – ideali pora?

Išmanusis laikrodis palaiko Bluetooth 5.0, dėl kurio prie jo galima prijungti belaides „AirPods“ ausines. Kodėl tai patogu? Pirmiausia dėl to, kad muzikos valdymas tiek „AirPods“, tiek „AirPods Pro“ modeliuose pasirenkamas nustatymuose, bet pačios ausinės neturi garso reguliavimo funkcijos. Šito reikia prašyti „Siri“. O štai prijungus ausines prie išmanaus laikrodžio, mėgstamo grojaraščio valdymas yra itin patogus. Norite padidinti garsumą? Pasukite „Digital Crown“ ratuką. O jei prireikia sustabdyti grojamą muziką, paspauskite laikrodyje „Stop“. Be to, „Music“ programėlė „Apple Watch“ išmaniajame laikrodyje visiškai suderinama su „iPhone“ mediateka, todėl nereiks kiekvieną kartą traukti telefoną, kai norėsite įjungti norimą muzikos kūrinį. Apskritai „iPhone“ net galima bus palikti namie ir eiti bėgioti su mėgstama muzika be telefono. Juk skamba idealiai, tiesa?

Apibendrinimas

„Apple Watch SE“ yra laikomas biudžetiniu „Apple“ išmaniuoju laikrodžiu ir šis modelis skirtas pirmiausia tiems, kas nori išbandyti „Apple“ produktų ekosistemą. Varlė.lt specialistų manymu, šis išmanusis laikrodis yra patrauklus visomis prasmėmis: nuo dizaino iki parametrų ir savo kainos. Tiesa, šiam laikrodžiui trūksta kai kurių inovatyvių funkcijų ir visada aktyvaus ekrano, tačiau galbūt jums jų ir nereikia? Tad, kam permokėti?