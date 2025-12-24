2026 metų horoskopas: kas laukia kiekvieno iš mūsų

2026 metai gali būti judrūs, stiprios valios ir greitų reakcijų metai, nes Marso aktyvumas ir dažnos įtampos situacijos skatins veikti, bet kartu primins, kad skubėjimas gali kainuoti daugiau nei kantrybė. Saturnas visus metus kvies į brandą, atsakomybę ir realybės patikrą, todėl šie metai gali būti naudingi tiems, kurie pasirengę dirbti nuosekliai, o ne ieškoti greitų pergalių.
Merkurijaus dažni iššūkiai informacijos srityje rodo, kad 2026 metais svarbu kritiškai vertinti naujienas, politinius pažadus ir ekonominius sprendimus, nes triukšmo bus daugiau nei aiškumo. Veneros ciklai pabrėš vertybių, finansų ir santykių temas, todėl metai gali būti dosnūs tiems, kurie renkasi saikingumą, ilgalaikį stabilumą ir pagarbius susitarimus.
Jupiterio judėjimas rodo, kad augimas bus netolygus, daugiau naudos patirs tie, kurie investuos į žinias, bendruomenes ir vidinį saugumą, o ne vien į plėtrą bet kokia kaina. 2026 metai gali apdovanoti sąmoningus, lanksčius ir gebančius išlikti ramiais net tada, kai pasaulis aplink skuba.
2026 metai Lietuvai bus intensyvūs, bet ne karingi metai, kuriuose vyraus daugiau psichologinių, politinių ir informacinių išbandymų nei realių grėsmių. Metų pradžioje žmonės gali jausti didesnę įtampą, nerimą ir spaudimą iš informacinės erdvės, todėl svarbu nepasiduoti baimei ir nepriimti skubotų sprendimų.
Fizinio karo ar tiesioginio karinio konflikto ženklų 2026 metų Lietuvos horoskope nematyti, tačiau matosi gynybos, pasirengimo ir saugumo stiprinimo tema.
Antra metų pusė gali būti palankesnė, ekonomiškai stabilesnė ir labiau orientuota į atsigavimą, todėl verta planuoti ilgalaikius darbus būtent nuo vasaros.
2026 metais labiausiai pasiteisins ramus elgesys, kritinis mąstymas, bendruomeniškumas ir pasitikėjimas tuo, kad sudėtingi procesai veda ne į griūtį, o į brandesnį ir tvirtesnį etapą.
Metų pradžia
Metų pradžioje, veikiant stipresnei Marso energijai, verta sąmoningai lėtinti tempą, vengti konfliktų ir impulsyvių sprendimų, ypač darbe, politinėse diskusijose ir finansiniuose klausimuose.
Vasarį aktyvus Merkurijaus judėjimas gali atnešti daug informacijos, tačiau ne visa ji bus aiški ar patikima, todėl naudinga tikrinti faktus, atsargiai vertinti pažadus ir neskubėti pasirašyti sutarčių.
Kovą juntama Saturno ir Marso įtampa gali didinti vidinį spaudimą, tad verta mažinti reikalavimus sau, labiau rūpintis sveikata ir neeskaluoti konfliktų nei asmeniškai, nei visuomenėje.
Balandį Saulės ir Veneros įtaka palaipsniui grąžins daugiau aiškumo ir motyvacijos, todėl tai palankesnis metas planuoti, stiprinti darbo struktūrą ir imtis nuoseklių, ilgalaikių veiksmų.
Metų vidurys
Gegužę Venera išryškins vertybių, finansų ir saugumo temas, skatindama praktiškesnius sprendimus, atsargesnes investicijas ir dėmesį tam, kas kuria ilgalaikį stabilumą.
Birželį švelnesnė Jupiterio įtaka leis jaustis ramiau – tai vienas palankesnių laikotarpių susitarimams, mokymuisi, šeimos reikalams ir apgalvotoms kelionėms.
Liepos mėnesį Saturnas skatins peržiūrėti ribas ir atsakomybes, todėl svarbu saugoti energiją, neperdegti darbe ir realistiškai vertinti savo galimybes.
Rugpjūtį Merkurijaus ir Marso sąveika gali didinti skubėjimą ir klaidų tikimybę, tad verta būti ypač atidiems kelionėse, dokumentuose, finansiniuose sprendimuose ir informacijos sraute.
Metų pabaiga
Rugsėjį stabilizuojanti Saturno įtaka padės grįžti prie tvarkos, rutinos ir žemiško planavimo, ypač darbo ir sveikatos srityse.
Spalį ryškesnis Veneros poveikis santykiams skatins rinktis dialogą, kompromisus ir vengti sprendimų priimamų vien iš emocijos.
Lapkričio mėnesį gilesnė Saulės ir Saturno dinamika kvies apmąstyti nueitą kelią, peržiūrėti ilgalaikius planus ir sąmoningiau pažvelgti į finansus bei atsakomybes.
Gruodį Merkurijaus ir Saulės judėjimas metų pabaigoje skatins ramiai užbaigti reikalus, sumažinti informacinį triukšmą ir pasiruošti naujam etapui be spaudimo sau.
AVINAS – 2026 METAI
Sausis: jums verta sąmoningai mažinti tempą ir nebandyti visko išspręsti jėga, nes šį mėnesį daugiau naudos duos kantrybė, tylus planavimas ir vidinis susitelkimas, o ne aktyvūs veiksmai.
Vasaris: jums gali būti naudinga aiškiai atskirti, kur baigiasi jūsų atsakomybė ir prasideda kitų, ypač darbe ar bendruose projektuose, kad neperimtumėte to, kas jums nepriklauso.
Kovas: jus gali lydėti vidinis neapsisprendimas, todėl verta sau leisti neskubėti su sprendimais ir pirmiausia suprasti, ko jūs iš tiesų norite, o ne ko iš jūsų tikisi aplinka.
Balandis: jūsų energija pamažu grįš, tačiau svarbu ją naudoti kryptingai – šis mėnuo palankus pradėti tai, kas atitinka jūsų vertybes, o ne tik ambicijas.
Gegužė: jums gali tekti daugiau dėmesio skirti praktiniams klausimams – pinigams, saugumui, stabilumui ir verta rinktis tai, kas ilgainiui suteiks ramybės, o ne greitą rezultatą.
Birželis: jūsų bendravimas taps ypač svarbus, todėl naudinga kalbėti aiškiai, ramiai ir nepalikti nepasakytų dalykų, ypač santykiuose su artimais ar kolegomis.
Liepa: jums gali prireikti daugiau emocinio saugumo, tad verta pasirūpinti poilsiu, namų aplinka ir žmonėmis, su kuriais galite būti savimi be įtampos.
Rugpjūtis: šis mėnuo kvies jus išreikšti save kūrybiškai ar per mėgstamą veiklą, tačiau svarbu vengti spaudimo sau ir leisti procesui vykti natūraliai.
Rugsėjis: jums bus naudinga peržiūrėti savo kasdienius įpročius, darbo krūvį ir sveikatos režimą, nes net maži pokyčiai gali ženkliai pagerinti jūsų savijautą.
Spalis: santykiai taps svarbiausia tema ir jums verta ieškoti pusiausvyros tarp savo poreikių bei gebėjimo girdėti kitą, neatsisakant savęs.
Lapkritis: jus gali traukti gilesnės temos ir vidiniai apmąstymai, todėl tai yra tinkamas metas paleisti senas nuoskaudas ar emocinius prisirišimus, kurie jus stabdo.
Gruodis: metų pabaiga kvies jus ramiai apibendrinti patirtis, neskubant planuoti ateities, o labiau pasitikėti tuo, kad vidinis aiškumas ateis savo laiku.
JAUTIS – 2026 METAI
Sausis: jums verta saugoti energiją ir neperkrauti savęs darbais ar kitų žmonių problemomis, nes per didelis krūvis šį mėnesį gali atsiliepti tiek emocinei būsenai, tiek fizinei savijautai.
Vasaris: tai tinkamas metas peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir ilgalaikius planus, ypač jei pastaruoju metu jautėte spaudimą ar neaiškumą dėl pinigų ar darbo krypties.
Kovas: jums gali būti svarbu daugiau dėmesio skirti vidinei būsenai ir sveikatai, vengti pervargimo ir nesiimti rizikingų sprendimų, ypač susijusių su kelionėmis ar skubiais susitarimais.
Balandis: šis mėnuo palankus ramiai dirbti iš vidaus, tvarkyti dokumentus, planus ir nebaigtus reikalus, tačiau verta vengti viešų konfliktų ar galios kovų.
Gegužė: jums atsivers daugiau stabilumo jausmo, todėl tai geras laikas stiprinti finansinį pagrindą, tartis dėl atlygio, investuoti į tai, kas teikia ilgalaikę naudą, o ne momentinį džiaugsmą.
Birželis: santykiai su artimaisiais ir kolegomis taps svarbesni, tad naudinga kalbėti aiškiai ir nebijoti išsakyti ribų, ypač jei jaučiate, kad jumis naudojamasi.
Liepa: jums gali tekti daugiau dėmesio skirti namams, šeimai ar gyvenamajai aplinkai, todėl tai palankus metas tvarkymuisi, persikraustymui ar vidinio saugumo stiprinimui.
Rugpjūtis: šis mėnuo skatins aktyvesnį bendravimą ir trumpas keliones, tačiau verta būti atidiems informacijai ir dokumentams, kad išvengtumėte nesusipratimų ar klaidų.
Rugsėjis: darbas ir kasdieniai įpročiai pareikalaus daugiau struktūros, todėl naudinga susidėlioti aiškų režimą ir pasirūpinti sveikata, ypač mityba ir poilsiu.
Spalis: santykių tema gali iškelti senus klausimus, tad jums verta neignoruoti emocinių signalų ir ieškoti sprendimų, o ne atidėlioti pokalbius.
Lapkritis: finansiniai sprendimai turėtų būti priimami atsargiai, tai metas, kai geriau vengti skolų, impulsyvių pirkinių ar rizikingų investicijų.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, kelionėms be skubos ir vidiniam pasiruošimui naujam etapui, labiau pasitikint savo patirtimi nei kitų patarimais.
DVYNIAI – 2026 METAI
Sausis: jums verta sulėtinti sprendimų priėmimą ir neskubėti įsipareigoti, ypač darbe ar finansuose, nes šį mėnesį informacija gali būti nepilna arba klaidinanti.
Vasaris: santykiai su kolegomis ir artimaisiais prašys daugiau kantrybės, todėl naudinga klausytis iki galo ir vengti impulsyvių žodžių, kurie vėliau gali būti sunkiai atitaisomi.
Kovas: jūsų vidinė būsena taps svarbesnė, nei išoriniai rezultatai, tad verta pasirūpinti poilsiu, miego režimu ir emocine higiena, ypač jei jaučiate išsekimą.
Balandis: tai palankus metas peržiūrėti ateities planus, profesinius tikslus ir ryšius su bendraminčiais, tačiau naudinga atsirinkti, kas jums iš tiesų artima, o kas tik blaško.
Gegužė: jums gali tekti daugiau dėmesio skirti darbui ir atsakomybei, todėl svarbu realistiškai įvertinti savo jėgas ir neprisiimti daugiau, nei galite išlaikyti ilgainiui.
Birželis: šis mėnuo palankus finansiniams klausimams, deryboms dėl atlygio ar pajamų šaltinių, tačiau verta vengti spontaniškų pirkinių ar sprendimų iš nuotaikos.
Liepa: bendravimas taps intensyvesnis, tad jums naudinga aiškiai formuluoti mintis, tikrinti dokumentus ir būti atidiems smulkmenoms, ypač planuojant keliones.
Rugpjūtis: namų, šeimos ar gyvenamosios vietos temos gali pareikalauti sprendimų, todėl svarbu neskubėti ir rinktis tai, kas suteiks ilgalaikį saugumą.
Rugsėjis: tai palankus metas kūrybai, mokymuisi ar veiklai, kuri teikia džiaugsmą, tačiau verta vengti per didelio išsibarstymo ir nebaigtų pažadų.
Spalis: darbas ir kasdienė rutina prašys daugiau struktūros, todėl jums naudinga susidėlioti aiškų grafiką ir pasirūpinti sveikata, ypač nervų sistema.
Lapkritis: santykiai taps veidrodžiu padedančiu suprasti kur per daug prisitaikote, o kur neleidžiate sau būti atviriems, tad svarbu ieškoti balanso.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramioms kelionėms, vidiniams apmąstymams ir senų sprendimų peržiūrai neskubant planuoti, o leidžiant mintims susigulėti.
VĖŽYS – 2026 METAI
Sausis: jums verta neskubėti su svarbiais sprendimais darbe ar finansuose, nes šį mėnesį daugiau naudos duos stebėjimas ir situacijos įvertinimas, o ne aktyvus spaudimas.
Vasaris: santykiuose gali išryškėti lūkesčių skirtumai, todėl naudinga kalbėti atvirai, bet ramiai vengiant užsidarymo ar tylėjimo.
Kovas: jums svarbu pasirūpinti emocine ir fizine sveikata, ypač jei jaučiate įtampą ar nuovargį, nes per didelis krūvis gali greitai išsekinti.
Balandis: profesiniai klausimai gali pareikalauti daugiau atsakomybės, tačiau tai kartu palankus metas stiprinti savo poziciją, jei veikiate nuosekliai ir be skubos.
Gegužė: draugystės ir bendri tikslai taps svarbūs, bet verta atsirinkti, su kuo iš
tiesų norite eiti toliau, o ne laikytis ryšių iš įpročio.
Birželis: finansiniai sprendimai gali būti sėkmingi, jei remsitės realiais skaičiais, o ne emocijomis ypač svarstant didesnius pirkinius ar investicijas.
Liepa: jums gali prireikti daugiau stabilumo ir saugumo jausmo, todėl tai geras metas stiprinti namų aplinką, šeimos ryšius ar net planuoti ramias keliones.
Rugpjūtis: bendravimas taps intensyvesnis, tačiau svarbu tikrinti informaciją ir dokumentus, kad išvengtumėte nesusipratimų ypač susijusių su kelionėmis ar sutartimis.
Rugsėjis: namų, nekilnojamojo turto ar šeimos klausimai gali pareikalauti sprendimų, todėl naudinga neskubėti ir rinktis ilgalaikį saugumą.
Spalis: darbe ir kasdienybėje verta saugoti sveikatą, ypač nervų sistemą ir neperkrauti savęs kitų užduotimis.
Lapkritis: santykiai taps gilesni jei leisite sau būti atviresni jausmams ir nebijosite kalbėti apie tai, kas jums svarbu.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam poilsiui, vidiniam apibendrinimui ir švelniam pasiruošimui naujam gyvenimo etapui.
LIŪTAS – 2026 METAI
Sausis: jums verta būti atsargesniems santykiuose ir darbe, nes šį mėnesį gali išryškėti nesuderinti lūkesčiai, todėl naudinga daugiau klausytis ir mažiau spausti situacijas.
Vasaris: kasdieniai įsipareigojimai ir darbo krūvis gali didėti, tad svarbu realistiškai įvertinti savo jėgas ir neignoruoti poilsio poreikio.
Kovas: jums gali tekti spręsti finansinius ar bendrų išteklių klausimus, todėl verta vengti rizikingų sprendimų ir skubotų įsipareigojimų.
Balandis: tai palankus metas mokymuisi, kvalifikacijos kėlimui ar kelionėms, kurios praplečia akiratį ir padeda aiškiau pamatyti savo kryptį.
Gegužė: darbe gali atsirasti daugiau atsakomybės ar matomumo, todėl naudinga veikti nuosekliai ir nesivelti į galios kovas.
Birželis: santykiai su draugais ir bendraminčiais taps svarbūs, tačiau verta atsirinkti, kur verta investuoti laiką ir energiją.
Liepa: jums naudinga skirti daugiau dėmesio vidinei būsenai ir poilsiui, nes per didelis aktyvumas gali greitai išsekinti.
Rugpjūtis: finansai ir savivertė taps pagrindine tema, todėl verta stiprinti stabilumą ir vengti impulsyvių pirkinių.
Rugsėjis: bendravimas ir kasdieniai reikalai pareikalaus daugiau dėmesio detalėms, ypač planuojant keliones ar pasirašant dokumentus.
Spalis: namų ir šeimos klausimai gali iškilti į pirmą planą, todėl svarbu spręsti juos ramiai ir neignoruoti emocinių poreikių.
Lapkritis: kūryba, saviraiška ir santykiai su vaikais ar artimaisiais gali suteikti daugiau džiaugsmo, jei leisite sau būti atviresni.
Gruodis: metų pabaiga palanki apibendrinti pasiektus rezultatus ir neskubant planuoti ateities remiantis realia patirtimi, o ne vien ambicijomis.
MERGELĖ – 2026 METAI
Sausis: jums verta sumažinti savikritiką ir nebandyti visko kontroliuoti, nes per didelis spaudimas sau šį mėnesį gali atsiliepti tiek sveikatai, tiek darbo kokybei.
Vasaris: santykiai su partneriais ir kolegomis pareikalaus daugiau lankstumo, todėl naudinga ieškoti kompromisų, o ne bandyti viską daryti teisingai.
Kovas: darbiniai ir sveikatos klausimai taps svarbūs, tad verta stebėti savo režimą, mitybą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
Balandis: finansiniai ar bendrų išteklių sprendimai turėtų būti priimami atsargiai, ypač vengiant skubotų skolų ar įsipareigojimų.
Gegužė: tai palankus metas mokymuisi, kelionėms ar kvalifikacijos kėlimui, jei planuojate viską iš anksto ir be perteklinės įtampos.
Birželis: santykiai su kolektyvu ar partneriais gali atnešti naudos, jei aiškiai komunikuosite savo lūkesčius ir ribas.
Liepa: jums naudinga daugiau laiko skirti poilsiui ir vidinei pusiausvyrai, nes per didelis darbinis krūvis gali greitai išsekinti.
Rugpjūtis: šis mėnuo kvies daugiau dėmesio skirti sau, savo poreikiams ir savijautai, todėl verta vengti perteklinių pareigų.
Rugsėjis: asmeniniai sprendimai taps aiškesni, tad tai tinkamas metas pradėti naujus projektus ar keisti įpročius.
Spalis: finansai ir materialinis saugumas skatins planuoti atsakingai ir vengti impulsyvių pirkinių.
Lapkritis: bendravimas su artimaisiais ir kolegomis padės išspręsti senus nesusipratimus, jei leisite sau kalbėti atvirai.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam darbų užbaigimui, namų jaukumo kūrimui ir pasiruošimui naujam etapui be skubos.
SVARSTYKLĖS – 2026 METAI
Sausis: jums verta atidžiai stebėti santykius darbe ir asmeniniame gyvenime, nes šį mėnesį gali išryškėti nelygybė atsakomybėse, todėl naudinga aiškiai įvardyti, ką esate pasirengę duoti, o ko ne.
Vasaris: finansiniai sprendimai ir darbo klausimai prašys daugiau tvarkos, tad verta vengti impulsyvių išlaidų ir nepasirašyti sutarčių, jei jaučiate spaudimą ar neaiškumą.
Kovas: jums svarbu pasirūpinti sveikata ir emocine pusiausvyra, ypač jei jaučiate nuovargį, nes per didelis prisitaikymas prie kitų poreikių gali silpninti savijautą.
Balandis: santykiai taps pagrindine tema ir jums naudinga investuoti laiką į atvirus pokalbius, tačiau vengti idealizavimo ar sprendimų priimamų vien iš kaltės jausmo.
Gegužė: tai palankus metas tvarkyti bendrus finansus, mokesčius ar skolas, bet svarbu veikti nuosekliai ir nepervertinti savo galimybių.
Birželis: darbe ir profesinėje srityje galite sulaukti daugiau matomumo, todėl verta aiškiai pristatyti savo idėjas ir saugoti reputaciją, vengiant įsitraukti į apkalbas.
Liepa: jums naudinga sulėtinti tempą, daugiau dėmesio skirti poilsiui ir šeimai, nes pervargimas gali sumažinti koncentraciją ir padidinti klaidų riziką.
Rugpjūtis: draugystės, kelionės ir socialinė veikla gali atnešti naudingų galimybių, tačiau verta būti atidiems pažadams ir neįsipareigoti daugiau nei realiai galite.
Rugsėjis: šis mėnuo palankus vidiniam apsivalymui, planų peržiūrai ir tyliai savistabai, ypač jei pastaruoju metu jautėte emocinį chaosą.
Spalis: jums svarbu rūpintis savo fizine būkle ir kasdieniais įpročiais, nes per didelis stresas ar nereguliarus režimas gali greitai išbalansuoti organizmą.
Lapkritis: santykiai ir finansai prašys daugiau aiškumo, todėl verta spręsti senus klausimus, o ne atidėlioti juos iki geresnio momento.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramioms kelionėms, darbų užbaigimui ir sąmoningam pasiruošimui naujam etapui, labiau pasitikint savimi nei išorinėmis nuomonėmis.
SKORPIONAS – 2026 METAI
Sausis: jums verta sąmoningai mažinti tempą darbe ir asmeniniuose reikaluose, nes per didelis spaudimas sau ar kitiems šį mėnesį gali sukelti emocinį perdegimą ir nereikalingus konfliktus.
Vasaris: santykiuose ir bendruose reikaluose naudinga aiškiai susitarti dėl atsakomybių, kad išvengtumėte nusivylimo ar jausmo, jog viską tempiate vieni.
Kovas: finansiniai ir emociniai įsipareigojimai pareikalaus daugiau atsargumo, todėl verta vengti rizikingų sprendimų, skolų ar impulsyvių susitarimų.
Balandis: darbinė kasdienybė ir sveikata taps prioritetu, tad naudinga susidėlioti aiškesnį režimą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
Gegužė: santykiai su partneriu ar artimais žmonėmis gali gilėti, jei leisite sau kalbėti atvirai, bet be kontrolės ar manipuliacijos.
Birželis: tai palankus metas kelionėms, mokymuisi ar pasaulėžiūros plėtimui, tačiau svarbu planuoti iš anksto ir nepervertinti savo jėgų.
Liepa: jums gali prireikti daugiau stabilumo darbe ar karjeroje, todėl verta susitelkti į ilgalaikius tikslus, o ne trumpalaikius laimėjimus.
Rugpjūtis: socialiniai ryšiai ir bendri projektai gali atnešti naudos, jei aiškiai žinosite, ko norite, ir nesileisite į dviprasmiškas situacijas.
Rugsėjis: finansai ir materialinis saugumas pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga peržiūrėti biudžetą ir vengti nebūtinų išlaidų.
Spalis: vidiniai procesai ir emocinė sveikata taps svarbesni, tad verta skirti laiko poilsiui, terapijai ar sąmoningai savistabai.
Lapkritis: tai metas, kai galite jaustis stipresni ir aiškesni, todėl naudinga pradėti tai, kas jums iš tiesų svarbu, bet vengti keršto ar griežtų sprendimų.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, santykių peržiūrai ir pasiruošimui naujam etapui be spaudimo sau.
ŠAULYS – 2026 METAI
Sausis: jums verta neskubėti plėsti veiklų ar prisiimti naujų įsipareigojimų, nes šį mėnesį daugiau naudos duos jau pradėtų darbų užbaigimas ir realių galimybių įvertinimas.
Vasaris: santykiai su partneriais ir kolegomis gali reikalauti daugiau kantrybės, todėl naudinga aiškiai aptarti lūkesčius ir vengti pažadų, kurių vėliau gali būti sunku laikytis.
Kovas: darbe ir kasdienėje rutinoje svarbu saugoti sveikatą, ypač energijos balansą, nes pervargimas gali sumažinti produktyvumą ir motyvaciją.
Balandis: tai palankus metas kūrybai, saviraiškai ir veikloms, kurios teikia džiaugsmą, tačiau verta vengti rizikingų finansinių sprendimų ar impulsyvių išlaidų.
Gegužė: jums gali tekti daugiau dėmesio skirti darbo sąlygoms ir bendradarbiavimui, todėl naudinga stiprinti tvarką ir aiškias ribas kasdienėje veikloje.
Birželis: santykiai ir bendri finansai taps svarbia tema, tad verta atvirai kalbėti apie pinigus, atsakomybes ir ateities planus, vengiant nutylėjimų.
Liepa: profesinėje srityje gali atsirasti daugiau atsakomybės ar matomumo, todėl svarbu veikti nuosekliai ir nepervertinti savo jėgų.
Rugpjūtis: kelionės, mokymai ar naujos patirtys gali būti labai naudingos, jei jas planuosite apgalvotai ir vengsite chaotiškų sprendimų.
Rugsėjis: finansai pareikalaus daugiau disciplinos, todėl verta peržiūrėti biudžetą ir vengti skubotų investicijų ar skolų.
Spalis: santykiuose ir draugystėse gali išryškėti vertybių skirtumai, tad naudinga rinktis atvirus pokalbius, o ne tylų nusivylimą.
Lapkritis: jums gali prireikti daugiau vidinės tylos ir poilsio, todėl verta sąmoningai sumažinti tempą ir pasirūpinti emocine sveikata.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, kelionėms be skubos ir pasiruošimui naujam etapui, remiantis patirtimi, o ne vien optimizmu.
OŽIARAGIS – 2026 METAI
Sausis: jums verta sumažinti spaudimą sau ir neskubėti imtis naujų darbų ar atsakomybių, nes per didelis krūvis šį mėnesį gali išsekinti ir sukelti nereikalingą įtampą santykiuose.
Vasaris: finansiniai klausimai pareikalaus daugiau aiškumo, todėl naudinga peržiūrėti biudžetą, vengti skolų ir nepriimti sprendimų vien iš pareigos jausmo.
Kovas: darbe gali tekti spręsti senas atidėtas užduotis, tad svarbu veikti nuosekliai ir nepervertinti savo jėgų, ypač jei jaučiate nuovargį.
Balandis: namų, šeimos ar gyvenamosios vietos temos taps svarbios, todėl verta skirti laiko vidiniam saugumui ir neignoruoti emocinių poreikių.
Gegužė: tai palankus metas kūrybai, santykiams su vaikais ar asmeniniams projektams, tačiau svarbu nekelti sau per aukštų lūkesčių.
Birželis: kasdienė rutina ir sveikata pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga susidėlioti aiškų režimą ir vengti pervargimo.
Liepa: santykiai ir partnerystės taps pagrindine tema, tad verta ieškoti pusiausvyros tarp darbo ir asmeninio gyvenimo neatsisakant savęs.
Rugpjūtis: finansai ir bendri įsipareigojimai gali kelti įtampą, todėl svarbu veikti atsargiai ir nepasitikėti vien pažadais.
Rugsėjis: tai palankus metas kelionėms, mokymuisi ar profesiniam tobulėjimui, jei planuojate viską iš anksto ir be skubos.
Spalis: karjeroje gali atsirasti daugiau atsakomybės ar matomumo, todėl verta saugoti reputaciją ir vengti konfliktų su autoritetais.
Lapkritis: draugystės ir bendri tikslai padės jaustis palaikytam, tačiau naudinga atsirinkti, su kuo iš tiesų norite eiti toliau.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, poilsiui ir pasiruošimui naujam etapui leidžiant sau šiek tiek atsipalaiduoti.
VANDENIS – 2026 METAI
Sausis: jums verta atidžiai įvertinti savo fizinę ir emocinę būseną, nes per didelis aktyvumas ar bandymas viską laikyti kontroliuojant gali sukelti nuovargį ir sumažinti darbinį efektyvumą.
Vasaris: santykiai taps viena svarbiausių temų, todėl naudinga aiškiai įvardyti savo poreikius ir ribas, ypač jei jaučiate, kad per dažnai prisitaikote prie kitų.
Kovas: darbe ir kasdienėje veikloje svarbu vengti chaoso ir skubotų sprendimų, nes klaidos ar nesusikalbėjimas gali kainuoti daugiau laiko ir energijos.
Balandis: tai palankus metas tvarkyti dokumentus, planuoti trumpas keliones ar mokymus, tačiau verta iš anksto numatyti atsarginius variantus.
Gegužė: namų ir šeimos klausimai pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga investuoti laiką į aplinką, kuri suteikia saugumo ir ramybės.
Birželis: finansiniai sprendimai gali būti palankūs jei veikiate atsakingai ir vengiate impulsyvių išlaidų ar neaiškių pasiūlymų.
Liepa: santykiai su kolegomis ar partneriais pareikalaus daugiau kantrybės, todėl svarbu spręsti nesutarimus ramiai, neeskaluojant konfliktų.
Rugpjūtis: jums naudinga atidžiai planuoti keliones ir susitikimus, nes informacijos ar grafiko painiava gali sukelti nereikalingą stresą.
Rugsėjis: finansai ir bendri įsipareigojimai taps svarbia tema, tad verta peržiūrėti sutartis ir vengti neapgalvotų sprendimų.
Spalis: darbinė veikla ir sveikata prašys daugiau struktūros, todėl naudinga susidėlioti aiškų režimą ir nepamiršti poilsio.
Lapkritis: draugystės ir bendri projektai gali atnešti naudos, jei aiškiai žinosite savo tikslus ir neperimsite kitų atsakomybės.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apmąstymui, lėtoms kelionėms ir pasiruošimui naujam etapui be spaudimo sau.
ŽUVYS – 2026 METAI
Sausis: jums verta ypatingą dėmesį skirti savo fizinei ir emocinei būsenai, nes per didelis jautrumas ar kitų problemų perėmimas gali išsekinti ir sumažinti darbingumą.
Vasaris: finansiniai ir darbo klausimai pareikalaus aiškumo, todėl naudinga tikrinti susitarimus, vengti neapibrėžtų pažadų ir atsargiai vertinti naujus pasiūlymus.
Kovas: tai palankus metas asmeniniams sprendimams ir krypties keitimui, tačiau svarbu remtis realiomis galimybėmis, o ne vien nuojauta ar emocijomis.
Balandis: finansai ir savivertė taps pagrindine tema, tad verta planuoti biudžetą, vengti impulsyvių pirkinių ir stiprinti vidinį stabilumą.
Gegužė: bendravimas, mokymai ir trumpos kelionės gali būti naudingos, jei neperkrausite savęs informacija ir paliksite laiko poilsiui.
Birželis: namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai pareikalaus daugiau dėmesio, todėl svarbu kurti aplinką, kurioje jaučiatės saugūs ir ramūs.
Liepa: kūryba ir saviraiška gali suteikti džiaugsmo, tačiau verta vengti pernelyg didelių finansinių ar emocinių rizikų.
Rugpjūtis: darbas ir sveikata taps prioritetu, tad naudinga susidėlioti aiškų režimą ir neignoruoti kūno signalų.
Rugsėjis: santykiai ir partnerystės skatins ieškoti balanso tarp atsidavimo ir savų ribų, ypač sprendžiant bendrus reikalus.
Spalis: finansiniai sprendimai ir bendri įsipareigojimai prašys atsargumo, todėl verta vengti skolų ar rizikingų investicijų.
Lapkritis: vidiniai procesai ir emocinė sveikata taps svarbūs, tad naudinga skirti laiko poilsiui, savistabai ar terapijai.
Gruodis: metų pabaiga palanki ramiam apibendrinimui, lėtoms kelionėms ir pasiruošimui naujam etapui, pasitikint savimi ir savo patirtimi.
