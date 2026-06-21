Vandenynų tyrimų labui

Nacionalinio okeanografijos centro (NOC) mokslininkai šiai rūšiai suteikė pavadinimą ne tik siekdami įvertinti praeities pasiekimus ir tyrimus, bet ir priminti, kaip svarbu šioje srityje ilgalaikis mokslinis atsidavimas.
Apie „Caeconyx papso“ atradimą ir pavadinimo suteikimą paskelbta žurnale „ZooKeys“. Šis straipsnis išsisktinis tuo, kad tai paskutinis darbas, prie kurio prisidėjo velionis Michaelas (Mike) Thurstonas.
M. Thurstonas 1985 m. vadovavo pirmajai ekspedicijai į PAP laivu „RRS Challenger“, todėl naujausia aprašyta vėžiagyvių rūšis tampa dar ypatingesnė.
Prie šio darbo taip pat prisidėjo NOC mokslininkės Tammy Horton ir Guadalupe Bribiesca-Contreras, o tyrimui vadovavo Sautamptono universiteto magistrantas Benas Walkeris – tai buvo jo pirmasis mokslinis darbas, todėl šis straipsnis iš tiesų apima kelias kartas.
„Ši rūšis mums labai brangi. Mike’as tapo mano mentoriumi, kai aš tik pradėjau dirbti NOC, ir per pastaruosius 25 metus mes tapome ne tik kolegomis, bet ir puikiais draugais. Praėjusių metų pabaigoje netekome Maiko, todėl labai tinkama, kad šitaip pagerbiame darbą, kurį jis pradėjo PAP-SO. Tačiau tai ne tik duoklė praeities darbui – mes taip pat norime žvelgti į ateitį“, – teigė T. Horton.
Vandenynų gelmių stebėjimo stotis, esanti Šiaurės rytų Atlante beveik 5 tūkst. metrų gylyje, sukaupė didžiausią pasaulyje nepertraukiamą giliavandenių biologinių duomenų bazę, kuri pradėta kaupti daugiau nei prieš 40 metų.
Nauja vėžiagyvių rūšis buvo pastebėta dar pirmaisiais mėginių ėmimo metais ir nuo tada užregistruota 54 kartus, o pastarasis egzempliorius identifikuotas 2024 m.
Palyginti nedidelis egzempliorių skaičius pabrėžia tiek šios rūšies retumą, tiek iššūkius, susijusius su gyvybės tyrinėjimais gelmėse, kur ekstremalus slėgis, žemos temperatūros ir ribotas maisto šaltinis sukuria vieną nepalankiausių aplinkų Žemėje.
T. Horton teigimu, šis atradimas pabrėžia ilgalaikio stebėjimo svarbą, atskleidžiant giliavandenių vandenynų biologinę įvairovę.
Esą be tokių ilgalaikių duomenų rinkimų daugelis rūšių liktų nežinomos mokslui.
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