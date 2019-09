Šri Lankoje rasti keturi nugaišę drambliai, įtariama, kad gyvūnai nunuodyti

Kasmet šioje saloje būna nužudoma beveik 200 dramblių. Dažnai jie tampa savo pasėlius ginančių ūkininkų aukomis. Be to, kasmet šalyje per dramblių užpuolimus žūva apie 50 žmonių. Paprastai šie gyvūnai užklysta į žmonių gyvenvietes, esančias netoli jų buveinių.

Tarp keturių lavonų, rastų penktadienį netoli Sigirijos esančiame miško rezervate, buvo viena vaikinga patelė ir vienas patinas, nurodė policija.

„Iškvietėme gamtos apsaugos ekspertus ir veterinarus, kad atliktų skrodimus“, – telefonu sakė policijos pareigūnas Sigirijoje, UNESCO saugoma V amžiaus tvirtove garsėjančiame mieste, esančiame už 175 kilometrų į šiaurę nuo Kolombo.

Gali būti, kad nugaišusių dramblių yra daugiau, bet daugiau dvėselienos nerasta.

Pasak pareigūno, užregistruota virtinė atvejų, kai drambliai įsiveržė į gyvenvietes ir naikino pasėlius.

„Įtariame, kad šie drambliai galėjo būti nunuodyti. Atliekame tyrimą, – kalbėjo pareigūnas. Pasak jo, keturi nugaišę drambliai buvo nuo 15 iki 25 metų amžiaus.

Šri Lankos dramblių populiacija yra sumažėjusi; per paskutinį surašymą jų buvo kiek daugiau nei 7 tūkst. XX amžiaus pradžioje dramblių saloje buvo daugiau kaip 12 tūkst.